ويتكوف: بحثنا الجداول الزمنية وتسلسل الخطوات بشأن خطة السلام في أوكرانيا
أعلنت الولايات المتحدة وأوكرانيا، في بيان مشترك صدر مساء اليوم الأحد، اختتام سلسلة اجتماعات استمرت ثلاثة أيام في ولاية فلوريدا، وصفتها الدولتان بأنها "مثمرة... 21.12.2025
وأكد البيان أن الوفد الأوكراني عقد لقاءات مكثفة مع مسؤولين أمريكيين وشركاء أوروبيين، إلى جانب اجتماع ثنائي أمريكي أوكراني منفصل جرى في فلوريدا وركز على تطوير "خطة السلام المكونة من 20 بندًا"، بحسب وسائل إعلام غربية. وجاء في البيان المشترك: الأولوية المشتركة هي وقف القتال، وضمان الأمن، وتهيئة الظروف لتعافي أوكرانيا واستقرارها على المدى الطويل.من جانبه، أكد المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أن "أوكرانيا لا تزال ملتزمة التزاما كاملا بتحقيق سلام عادل ومستدام"، مؤكدا بحث الجداول الزمنية وتسلسل الخطوات بشأن خطة السلام في أوكرانيا.وأضاف ويتكوف أنه "يجب ألا يقتصر السلام في أوكرانيا على وقف الأعمال العدائية بل يجب أن يكون أساسا لمستقبل مستقر".وأعلنت الإدارة الأمريكية، سابقًا، عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية. وأكد الكرملين أن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات أنكوريدج.ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي، عن مصادر أمريكية وروسية، بأن "الخطة الأمريكية المكوّنة من 28 نقطة، مستوحاة من الدفع الناجح للرئيس ترامب، للتوصل إلى صفقة في غزة".
وأكد البيان أن الوفد الأوكراني عقد لقاءات مكثفة مع مسؤولين أمريكيين وشركاء أوروبيين، إلى جانب اجتماع ثنائي أمريكي أوكراني منفصل جرى في فلوريدا
وركز على تطوير "خطة السلام المكونة من 20 بندًا"، بحسب وسائل إعلام غربية.
تم توحيد المواقف حول الضمانات الأمنية طويلة الأمد لكييف.
الأولوية المشتركة هي وقف القتال، وضمان الأمن، وتهيئة الظروف لتعافي أوكرانيا واستقرارها على المدى الطويل.
واختتم البيان بتقدير أوكرانيا "العميق" لقيادة الولايات المتحدة ودعمها المستمر والتعاون الوثيق بين البلدين.
من جانبه، أكد المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف
أن "أوكرانيا لا تزال ملتزمة التزاما كاملا بتحقيق سلام عادل ومستدام"، مؤكدا بحث الجداول الزمنية وتسلسل الخطوات بشأن خطة السلام في أوكرانيا.
وأضاف ويتكوف أنه "يجب ألا يقتصر السلام في أوكرانيا على وقف الأعمال العدائية بل يجب أن يكون أساسا لمستقبل مستقر".
وأعلنت الإدارة الأمريكية، سابقًا، عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية. وأكد الكرملين أن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات أنكوريدج.
وقدّمت الولايات المتحدة خطة سلام جديدة لأوكرانيا، وأفادت وسائل الإعلام أن مسودة القرار الأصلية، المكوّنة من 28 نقطة، عُدّلت إلى 19 نقطة فقط بعد اجتماع مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين وأوروبيين في جنيف، لإجراء محادثات في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي، عن مصادر أمريكية وروسية، بأن "الخطة الأمريكية
المكوّنة من 28 نقطة، مستوحاة من الدفع الناجح للرئيس ترامب، للتوصل إلى صفقة في غزة".