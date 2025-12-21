https://sarabic.ae/20251221/ويتكوف-بحثنا-الجداول-الزمنية-وتسلسل-الخطوات-بشأن-خطة-السلام-في-أوكرانيا-1108442787.html

ويتكوف: بحثنا الجداول الزمنية وتسلسل الخطوات بشأن خطة السلام في أوكرانيا

أعلنت الولايات المتحدة وأوكرانيا، في بيان مشترك صدر مساء اليوم الأحد، اختتام سلسلة اجتماعات استمرت ثلاثة أيام في ولاية فلوريدا، وصفتها الدولتان بأنها "مثمرة...

وأكد البيان أن الوفد الأوكراني عقد لقاءات مكثفة مع مسؤولين أمريكيين وشركاء أوروبيين، إلى جانب اجتماع ثنائي أمريكي أوكراني منفصل جرى في فلوريدا وركز على تطوير "خطة السلام المكونة من 20 بندًا"، بحسب وسائل إعلام غربية. وجاء في البيان المشترك: الأولوية المشتركة هي وقف القتال، وضمان الأمن، وتهيئة الظروف لتعافي أوكرانيا واستقرارها على المدى الطويل.من جانبه، أكد المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أن "أوكرانيا لا تزال ملتزمة التزاما كاملا بتحقيق سلام عادل ومستدام"، مؤكدا بحث الجداول الزمنية وتسلسل الخطوات بشأن خطة السلام في أوكرانيا.وأضاف ويتكوف أنه "يجب ألا يقتصر السلام في أوكرانيا على وقف الأعمال العدائية بل يجب أن يكون أساسا لمستقبل مستقر".وأعلنت الإدارة الأمريكية، سابقًا، عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية. وأكد الكرملين أن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات أنكوريدج.ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي، عن مصادر أمريكية وروسية، بأن "الخطة الأمريكية المكوّنة من 28 نقطة، مستوحاة من الدفع الناجح للرئيس ترامب، للتوصل إلى صفقة في غزة".

