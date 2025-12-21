عربي
ويتكوف: بحثنا الجداول الزمنية وتسلسل الخطوات بشأن خطة السلام في أوكرانيا
ويتكوف: بحثنا الجداول الزمنية وتسلسل الخطوات بشأن خطة السلام في أوكرانيا
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
وأكد البيان أن الوفد الأوكراني عقد لقاءات مكثفة مع مسؤولين أمريكيين وشركاء أوروبيين، إلى جانب اجتماع ثنائي أمريكي أوكراني منفصل جرى في فلوريدا وركز على تطوير "خطة السلام المكونة من 20 بندًا"، بحسب وسائل إعلام غربية. وجاء في البيان المشترك: الأولوية المشتركة هي وقف القتال، وضمان الأمن، وتهيئة الظروف لتعافي أوكرانيا واستقرارها على المدى الطويل.من جانبه، أكد المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أن "أوكرانيا لا تزال ملتزمة التزاما كاملا بتحقيق سلام عادل ومستدام"، مؤكدا بحث الجداول الزمنية وتسلسل الخطوات بشأن خطة السلام في أوكرانيا.وأضاف ويتكوف أنه "يجب ألا يقتصر السلام في أوكرانيا على وقف الأعمال العدائية بل يجب أن يكون أساسا لمستقبل مستقر".وأعلنت الإدارة الأمريكية، سابقًا، عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية. وأكد الكرملين أن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات أنكوريدج.ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي، عن مصادر أمريكية وروسية، بأن "الخطة الأمريكية المكوّنة من 28 نقطة، مستوحاة من الدفع الناجح للرئيس ترامب، للتوصل إلى صفقة في غزة".
https://sarabic.ae/20251220/إعلام-على-الأوروبيين-أن-يدركوا-أن-أوكرانيا-ستخسر-أي-صراع-ضد-روسيا-1108388883.html
https://sarabic.ae/20251219/بوتين-روسيا-مستعدة-لبحث-سبل-ضمان-أمن-الانتخابات-في-أوكرانيا-1108349354.html
https://sarabic.ae/20251219/بوتين-روسيا-لا-ترى-حتى-الآن-استعدادا-أوكرانيا-للسلام--عاجل-1108326024.html
ويتكوف: بحثنا الجداول الزمنية وتسلسل الخطوات بشأن خطة السلام في أوكرانيا

20:37 GMT 21.12.2025
المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي، رجل الأعمال جاريد كوشنر
المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي، رجل الأعمال جاريد كوشنر - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت الولايات المتحدة وأوكرانيا، في بيان مشترك صدر مساء اليوم الأحد، اختتام سلسلة اجتماعات استمرت ثلاثة أيام في ولاية فلوريدا، وصفتها الدولتان بأنها "مثمرة وبناءة للغاية".
وأكد البيان أن الوفد الأوكراني عقد لقاءات مكثفة مع مسؤولين أمريكيين وشركاء أوروبيين، إلى جانب اجتماع ثنائي أمريكي أوكراني منفصل جرى في فلوريدا وركز على تطوير "خطة السلام المكونة من 20 بندًا"، بحسب وسائل إعلام غربية.
العرض العسكري في الساحة الحمراء بمناسبة الذكرى الـ79 للنصر على النازية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2025
إعلام: على الأوروبيين أن يدركوا أن أوكرانيا ستخسر أي صراع ضد روسيا
أمس, 14:55 GMT
وجاء في البيان المشترك:
تم توحيد المواقف حول الضمانات الأمنية طويلة الأمد لكييف.
الأولوية المشتركة هي وقف القتال، وضمان الأمن، وتهيئة الظروف لتعافي أوكرانيا واستقرارها على المدى الطويل.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجيب على الأسئلة خلال البرنامج الخاص نتائج العام. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2025
بوتين: روسيا مستعدة لبحث سبل ضمان أمن الانتخابات في أوكرانيا
19 ديسمبر, 13:37 GMT
واختتم البيان بتقدير أوكرانيا "العميق" لقيادة الولايات المتحدة ودعمها المستمر والتعاون الوثيق بين البلدين.
من جانبه، أكد المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أن "أوكرانيا لا تزال ملتزمة التزاما كاملا بتحقيق سلام عادل ومستدام"، مؤكدا بحث الجداول الزمنية وتسلسل الخطوات بشأن خطة السلام في أوكرانيا.
وأضاف ويتكوف أنه "يجب ألا يقتصر السلام في أوكرانيا على وقف الأعمال العدائية بل يجب أن يكون أساسا لمستقبل مستقر".
نتائج العام 2025 مع فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2025
بوتين: روسيا لا ترى حتى الآن استعداد أوكرانيا للسلام
19 ديسمبر, 09:18 GMT
وأعلنت الإدارة الأمريكية، سابقًا، عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية. وأكد الكرملين أن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات أنكوريدج.
وقدّمت الولايات المتحدة خطة سلام جديدة لأوكرانيا، وأفادت وسائل الإعلام أن مسودة القرار الأصلية، المكوّنة من 28 نقطة، عُدّلت إلى 19 نقطة فقط بعد اجتماع مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين وأوروبيين في جنيف، لإجراء محادثات في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي، عن مصادر أمريكية وروسية، بأن "الخطة الأمريكية المكوّنة من 28 نقطة، مستوحاة من الدفع الناجح للرئيس ترامب، للتوصل إلى صفقة في غزة".
