فنزويلا تجدد التزامها بالتعهدات تجاه أمريكا رغم احتجاز ناقلات نفط صدرته كاراكاس
فنزويلا تجدد التزامها بالتعهدات تجاه أمريكا رغم احتجاز ناقلات نفط صدرته كاراكاس
© AP Photo / Ariana Cubillos تمثال ليد تحمل بئر نفط يقف بجوار شركة النفط الحكومية الفنزويلية (PDVSA) في كاراكاس، فنزويلا، 21 مارس/ آذار 2023
أعلنت فنزويلا أنها تواصل إرسال شحنات النفط إلى الولايات المتحدة الأمريكية، رغم احتجاز خفر السواحل الأمريكي ناقلات تحمل نفطًا فنزويليًا، بحسب ما أعلنته ديلسي رودريغيز، نائبة الرئيس الفنزويلي.
وأفادت رودريغيز، في منشور عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، بأن "سفينة تابعة لشركة "شيفرون" الأمريكية غادرت مواني بلادنا محمّلة بالنفط الفنزويلي متجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مع الالتزام الصارم بالمعايير وتنفيذًا للتعهدات التي قطعتها صناعة النفط لدينا"، وأرفقت المنشور بمقطع فيديو يُظهر السفينة.
وذكّرت رودريغيز أن بلادها تلتزم في جميع خطواتها بالقانونين الوطني والدولي.
ويأتي هذا التصريح في ظل تصاعد التوتر بشكل حاد حول صادرات النفط الفنزويلية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تصنيف الحكومة الفنزويلية "منظمة إرهابية أجنبية"، وفرض حصار كامل على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات والمتجهة إلى فنزويلا أو الخارجة منها. وأعقب ذلك قيام القوات الأميركية باحتجاز ثلاث ناقلات كانت تنقل نفطًا فنزويليًا.
وتبرر الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي بـ"محاربة تهريب المخدرات"، وفي شهري أيلول/ سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر الماضيين، استخدمت واشنطن قواتها المسلحة، مرات عدة، لتدمير قوارب يُزعم أنها تحمل مخدرات قبالة سواحل فنزويلا.

وفي أواخر سبتمبر الماضي، أفادت شبكة "إن بي سي"، بأن الجيش الأمريكي يعمل على خيارات لاستهداف تجار المخدرات داخل فنزويلا.
وفي 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعرب ترامب عن رأيه بأن "أيام مادورو كزعيم لفنزويلا باتت معدودة"، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة "لا تعتزم شن حرب على فنزويلا".
واعتبرت كاراكاس هذه الإجراءات "استفزازًا يهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة وانتهاكًا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بوضع منطقة البحر الكاريبي كمنطقة منزوعة السلاح وخالية من الأسلحة النووية".
مادورو: فنزويلا تعزز استراتيجيتها الدفاعية في ظل تصاعد التهديدات الخارجية
