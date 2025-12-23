https://sarabic.ae/20251223/بوتين-علينا-بذل-كل-ما-في-وسعنا-لضمان-احترام-حقوق-ومصالح-المواطنين-الروس-المشروعة-1108487764.html
بوتين: علينا بذل كل ما في وسعنا لضمان احترام حقوق ومصالح المواطنين الروس المشروعة
شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، على ضرورة بذل كل الجهود لضمان الاحترام الكامل لحقوق ومصالح المواطنين الروس المشروعة.
وقال بوتين خلال اجتماع في الكرملين مع المدعي العام ألكسندر غوتسان: "يجب بذل كل ما في وسعنا لضمان الاحترام الكامل لحقوق ومصالح المواطنين المشروعة".وأضاف: "هذه مهمة بالغة الأهمية"، مؤكدًا أن هيئة الرقابة تواجه تحديات عديدة".وسجل "الخط المباشر" والمؤتمر الصحفي السنوي المخصص للحديث عن نتائج العام 2025، الجمعة الماضية، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رقما قياسيا في عدد الاستفسارات المرسلة.وقالت مديرة الحوار بيريزوفسكايا خلال "الخط المباشر"، والمؤتمر الصحفي للرئيس الروسي بوتين للحديث عن نتائج العام 2025: "نحن نعمل منذ ما يقارب ثلاث ساعات، ولدينا 3 ملايين طلب، أيها الزملاء".بوتين: يوجد 700 ألف عسكري في منطقة العملية العسكرية الخاصة
والتقى بوتين، اليوم، بالمدعي العام لروسيا الاتحادية، حيث يعد هذا أول لقاء منذ تعيين غوتسان رئيسًا للهيئة الرقابية القضائية في أيلول/سبتمبر الماضي. وشهد اللقاء مناقشة أولويات مكتب المدعي العام للفترة الحالية.
وسجل "الخط المباشر" والمؤتمر الصحفي السنوي المخصص للحديث عن نتائج العام 2025، الجمعة الماضية، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رقما قياسيا في عدد الاستفسارات المرسلة.
وقالت مديرة الحوار
بيريزوفسكايا خلال "الخط المباشر"، والمؤتمر الصحفي للرئيس الروسي بوتين للحديث عن نتائج العام 2025: "نحن نعمل منذ ما يقارب ثلاث ساعات، ولدينا 3 ملايين طلب، أيها الزملاء".