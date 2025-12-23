متخصص في الشأن الروسي: موسكو مهتمة ببناء علاقات أمنية وسياسية مع واشنطن أكثر منها مع أوروبا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:44 GMT
16 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
17:42 GMT
17 د
بلا قيود
خبير: روسيا جدية في موقفها من تسوية الأزمة الأوكرانية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: محاربة "داعش" هي وسيلة أما الغاية فهي السيطرة وإعادة التموضع الجيوسياسي
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
10:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
11:30 GMT
29 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:31 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
12:43 GMT
17 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:03 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
17:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251223/متخصص-في-الشأن-الروسي-موسكو-مهتمة-ببناء-علاقات-أمنية-وسياسية-مع-واشنطن-أكثر-منها-مع-أوروبا-1108483502.html
متخصص في الشأن الروسي: موسكو مهتمة ببناء علاقات أمنية وسياسية مع واشنطن أكثر منها مع أوروبا
متخصص في الشأن الروسي: موسكو مهتمة ببناء علاقات أمنية وسياسية مع واشنطن أكثر منها مع أوروبا
سبوتنيك عربي
علّق الخبير العراقي في الشأن الدولي والباحث والمتخصص في الشأن الروسي، الدكتور علي كومان، على تصريح سيرغي ريابكوف الذي يؤكد فيه أن روسيا أظهرت أقصى درجات ضبط... 23.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-23T11:13+0000
2025-12-23T11:13+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/0a/1072104596_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e2a78ea95348b6414a232956bd5bd94b.jpg
وأكد كومان أن "الجانب الروسي مارس سياسة الصبر الاستراتيجي والمنطق المبني على اتفاقية ألاسكا، بينما الجانب أوكرانيا وأوروبا حاولا ممارسة الضغط على الجانب الأمريكي من أجل توحيد الصفوف، إلا أن متبينات "ألاسكا" وجولات التفاوض التي عقدت في موسكو مع ويتكوف، وكذلك دميترييف يبدو أنها ستسير في الطريق حول توقيع اتفاقية السلام". وعن العلاقة بين موسكو وواشنطن، لفت كومان، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أنه "حسب التصريحات المتبادلة، فإن الطرفين يريدان اتفاقا يكون أشمل من وقف إطلاق النار في أوكرانيا في عدة نقاط"، قائلا: "يبدو أن موسكو تتناغم مع سياسة ترامب الاقتصادية وتريد أن تبني دبلوماسيتها مع الولايات المتحدة من أجل تطبيع العلاقات مرة أخرى، لكن هذه المرة على أساس أمني واقتصادي".ورأى كومان أن "الجانب الأوكراني لا يمكنه مسك الأراضي بدون الدعم المباشر والقوي من قبل حلفائه"، لافتا إلى أنه "بعد سنة ستكون هذه الأراضي بيد القوات الروسية ولا يوجد مجال للتفاوض عليها، لذلك يعتقدون أن إبرام صفقة في الوقت الحالي هو هذا الخيار الأنسب، إلا أن الجانب الأوكراني يستصعب هذا القرار بسبب وجود مشاكل كبيرة"، كاشفا عن "شعور سائد لدى الأوروبيين بأن أوكرانيا عاجزة مهما كان الدعم، عن استرداد هذه الأراضي". ولفت كومان "إلى معطيات تشير إلى ضغوط من تحت الطاولة غير معلنة على أوكرانيا للقبول بتسوية معينة، وهناك بعض المقترحات قبلها الجانب الروسي ستحفظ ماء الوجه بالنسبة لأوكرانيا والأوروبيين من ضمنها المنطقة الحرة".وشدد على أن "الولايات المتحدة لن تدفع دولارا واحدا من أجل دعم أوكرانيا"، معتبرا أنه "حتى لو توفر الدعم، لا يوجد أي شيء يضمن ما ستقدمه كييف للانتصار في المعركة"، متوقعا أنه "قبل نهاية السنة سيكون هناك شيئا في الأفق".ولفت الخبير العراقي إلى أن "الكثير من خطابات الرئيس بوتين تريد أن تضع حلا وحدا لهذه الأزمة، وأن تضع استراتيجية هي السلام في القوة في أوكرانيا، تبنى عليها إطارية أمنية شاملة تمتد لعقود"، مشددا على أن "الجانب الروسي مهتم لبناء تطبيع علاقات اقتصادية وأمنية وسياسية مع الجانب الأمريكي أكثر منها مع الجانب الأوروبي".وزير الدفاع الألماني يستبعد احتمالية شن روسيا هجوما على حلف "الناتو"
https://sarabic.ae/20251222/ريابكوف-روسيا-تتابع-عن-كثب-توسع-نطاق-انتشار-الأسلحة-النووية-في-أوروبا-1108463045.html
https://sarabic.ae/20251223/خبير-روسيا-تتفوق-عسكريا-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1108480168.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/0a/1072104596_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_912ccbda9bd52d9a874cd6e0ca9720aa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي

متخصص في الشأن الروسي: موسكو مهتمة ببناء علاقات أمنية وسياسية مع واشنطن أكثر منها مع أوروبا

11:13 GMT 23.12.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظر الكرملين من جسر "بارياشي" فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023
منظر الكرملين من جسر بارياشي فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
علّق الخبير العراقي في الشأن الدولي والباحث والمتخصص في الشأن الروسي، الدكتور علي كومان، على تصريح سيرغي ريابكوف الذي يؤكد فيه أن روسيا أظهرت أقصى درجات ضبط النفس ردا على تحركات الناتو الاستفزازية.
وأكد كومان أن "الجانب الروسي مارس سياسة الصبر الاستراتيجي والمنطق المبني على اتفاقية ألاسكا، بينما الجانب أوكرانيا وأوروبا حاولا ممارسة الضغط على الجانب الأمريكي من أجل توحيد الصفوف، إلا أن متبينات "ألاسكا" وجولات التفاوض التي عقدت في موسكو مع ويتكوف، وكذلك دميترييف يبدو أنها ستسير في الطريق حول توقيع اتفاقية السلام".

وعن العلاقة بين موسكو وواشنطن، لفت كومان، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أنه "حسب التصريحات المتبادلة، فإن الطرفين يريدان اتفاقا يكون أشمل من وقف إطلاق النار في أوكرانيا في عدة نقاط"، قائلا: "يبدو أن موسكو تتناغم مع سياسة ترامب الاقتصادية وتريد أن تبني دبلوماسيتها مع الولايات المتحدة من أجل تطبيع العلاقات مرة أخرى، لكن هذه المرة على أساس أمني واقتصادي".
نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف خلال مؤتمر صحفي حول معاهدة الصواريخ متوسطة وبعيدة المدى - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2025
ريابكوف: روسيا تتابع عن كثب توسع نطاق انتشار الأسلحة النووية في أوروبا
أمس, 14:02 GMT
ورأى كومان أن "الجانب الأوكراني لا يمكنه مسك الأراضي بدون الدعم المباشر والقوي من قبل حلفائه"، لافتا إلى أنه "بعد سنة ستكون هذه الأراضي بيد القوات الروسية ولا يوجد مجال للتفاوض عليها، لذلك يعتقدون أن إبرام صفقة في الوقت الحالي هو هذا الخيار الأنسب، إلا أن الجانب الأوكراني يستصعب هذا القرار بسبب وجود مشاكل كبيرة"، كاشفا عن "شعور سائد لدى الأوروبيين بأن أوكرانيا عاجزة مهما كان الدعم، عن استرداد هذه الأراضي".

وتعليقًا على كلام نائب الرئيس الأمريكي، قال كومان: إن الإدارة الأمريكية الحالية شككت في الاستراتيجية الأوكرانية ولم تتبناها، وتنطلق من الفشل في أحداث هزيمة استراتيجية لروسيا، وبالتالي الاستمرار فيها مضيعة للمال والوقت، فالمشاكل داخل النظام الأوكراني تعرقل عملية توقيع اتفاقية السلام الشاملة".

ولفت كومان "إلى معطيات تشير إلى ضغوط من تحت الطاولة غير معلنة على أوكرانيا للقبول بتسوية معينة، وهناك بعض المقترحات قبلها الجانب الروسي ستحفظ ماء الوجه بالنسبة لأوكرانيا والأوروبيين من ضمنها المنطقة الحرة".
أسلحة روسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير: روسيا تتفوق عسكريا في منطقة العملية العسكرية الخاصة
08:09 GMT

وتابع: "هناك ضغط بدأ يظهر خاصة بعد عجزهم عن سرقة أصول البنك المركزي الروسي، وهم كانوا يعولون على هذا الأمر لتمويل أوكرانيا وإطالة أمد الصراع، لكن بعد فشل هذا الموضوع تحوّل العبء كاملا على الأوروبيين.

وشدد على أن "الولايات المتحدة لن تدفع دولارا واحدا من أجل دعم أوكرانيا"، معتبرا أنه "حتى لو توفر الدعم، لا يوجد أي شيء يضمن ما ستقدمه كييف للانتصار في المعركة"، متوقعا أنه "قبل نهاية السنة سيكون هناك شيئا في الأفق".
ولفت الخبير العراقي إلى أن "الكثير من خطابات الرئيس بوتين تريد أن تضع حلا وحدا لهذه الأزمة، وأن تضع استراتيجية هي السلام في القوة في أوكرانيا، تبنى عليها إطارية أمنية شاملة تمتد لعقود"، مشددا على أن "الجانب الروسي مهتم لبناء تطبيع علاقات اقتصادية وأمنية وسياسية مع الجانب الأمريكي أكثر منها مع الجانب الأوروبي".
وزير الدفاع الألماني يستبعد احتمالية شن روسيا هجوما على حلف "الناتو"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала