https://sarabic.ae/20251223/من-هم-ضحايا-حادث-طائرة-رئيس-الأركان-العامة-للجيش-الليبي؟-1108505443.html
من هم ضحايا حادث طائرة رئيس الأركان العامة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية؟
من هم ضحايا حادث طائرة رئيس الأركان العامة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية؟
أكد رئيس حكومة "الوحدة الوطنية" الليبية عبدالحميد الدبيبة، مصرع رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة التابعة لحكومة الوحدة، محمد الحداد، وبرفقته وفد عسكري رفيع... 23.12.2025, سبوتنيك عربي
من هم ضحايا حادث طائرة رئيس الأركان العامة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية؟

21:24 GMT 23.12.2025 (تم التحديث: 21:55 GMT 23.12.2025)
© AP Photo / Dario Lopez-Millsمطار طرابلس ليبيا
مطار طرابلس ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2025
© AP Photo / Dario Lopez-Mills
تابعنا عبر
أكد رئيس حكومة "الوحدة الوطنية" الليبية عبدالحميد الدبيبة، مصرع رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة التابعة لحكومة الوحدة، محمد الحداد، وبرفقته وفد عسكري رفيع إثر حادث مأساوي وقع أثناء عودتهم من رحلة رسمية من العاصمة التركية أنقرة.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، اليوم الثلاثاء، فقدان الاتصال بطائرة كانت تقل 5 أشخاص بينهم رئيس الأركان العامة، محمد الحداد، في أنقرة.
رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2025
رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا يعلن مصرع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه
20:12 GMT
وقال كايا: "انقطع الاتصال في الساعة 20:52 من مساء اليوم مع طائرة خاصة أقلعت من مطار أنقرة في الساعة 20:10 متجهة إلى طرابلس، وتم تلقي طلب للهبوط الاضطراري من الطائرة بالقرب من بلدة هايمانا ومع ذلك فقد الاتصال بالطائرة لاحقا".
وضحايا حادث الطائرة الخمس هي قيادات عسكرية وأمنية رفيعة المستوى في المنطقة الغربية بليبيا تابعة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، وهي:
1. الفريق أول ركن محمد الحداد:
• رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في طرابلس.
• ينحدر من مدينة مصراتة ويعتبر الشخصية العسكرية الأبرز في الغرب الليبي.
• يحظى باحترام دولي ومحلي كونه يمثل الجانب الرسمي للدولة في المحافل العسكرية الدولية.
• عُرف بمحاولاته لفتح قنوات تواصل مع "اللجنة العسكرية المشتركة 5+5" ومع المنطقة الشرقية بهدف توحيد المؤسسة العسكرية.
2- الفريق الفتوري غربيل
• رئيس أركان القوات البرية
• المسؤول المباشر عن العمليات الميدانية والتنظيم الهيكلي للقوات البرية في غرب ليبيا.
• يعد من القيادات العسكرية المهنية التي تعمل تحت إشراف رئاسة الأركان العامة.
• له دور كبير في إعادة تنظيم المعسكرات والوحدات القتالية.
طائرة ركاب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2025
تركيا تعلن فقدان الاتصال بطائرة تقل رئيس أركان الجيش الليبي و4 آخرين في أنقرة
19:27 GMT
3- العميد محمود الفضيوي
• رئيس جهاز التصنيع الحربي.
• يتولى إدارة ملف حساس يتعلق بالقدرات الدفاعية الليبية، وصيانة الأسلحة، وتطوير المنظومات العسكرية.
• يشير وجوده في الوفد يشير عادة إلى نقاشات فنية تتعلق بالتعاون العسكري أو العقود التقنية والدفاعية (خاصة مع تركيا).
4- المستشار محمد العصاوي
• مستشار قانوني/سياسي في رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية.
• يرافق الوفود العسكرية رفيعة المستوى لضمان مراجعة الاتفاقيات أو مذكرات التفاهم من الناحية القانونية والبروتوكولية.
5- محمد عمر أحمد محجوب
• المصور بمكتب إعلام رئيس الأركان العامة.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أفادت وسائل إعلام تركية، بفقدان الاتصال بطائرة خاصة أقلعت من العاصمة أنقرة، وعلى متنها رئيس الأركان محمد علي الحداد، وسط إغلاق المجال الجوي فوق العاصمة التركية.
وأضافت قناة "إن تي في" أن المجال الجوي فوق العاصمة التركية أغلق أمام حركة الطيران، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن أسباب فقدان الاتصال أو الوجهة النهائية للطائرة.
