نائب رئيس "الشاباك" الإسرائيلي يستقيل من منصبه

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن نائب رئيس جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي "الشاباك"، قدم استقالته من منصبه.
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن "ش" نائب رئيس جهاز الشاباك قد قدم استقالته من منصبه، وبأن رئيس الجهاز ديفيد زيني قد قبل استقالته. وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن نائب رئيس الجهاز والذي يرمز إليه بحرف "ش" قد قدم استقالته على خلفية أزمة ثقة مع الرئيس الجديد للجهاز المعين من خارجه، ديفيد زيني.ويأتي ذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي إنهاء التحقيقات بشأن عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها حركة "حماس"، ووقعت في 7 أكتوبر 2023، وتسببت في إقالة العديد من قيادات الأجهزة الأمنية الذين كانوا بالخدمة العسكرية خلال فترة العملية.وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال إيال زامير، قد أوضح أن الجيش الإسرائيلي قد أنهى تحقيقاته بشأن الإخفاقات المتعلقة بهجوم السابع من أكتوبر 2023 الذي نفذته "حماس".وقاد التحقيقات الأولية في أحداث 7 أكتوبر 2023 رئيس الأركان الإسرائيلي السابق، هرتسي هاليفي، قبل أن يعيّن زامير لجنة خارجية لمراجعة التحقيقات. وخلصت اللجنة إلى أن معظم التحقيقات الأولية كانت غير كافية، وبعضها غير مقبول، بينما تقاعد بعض الضباط ولا يزال آخرون في الخدمة.وأكد الجيش الإسرائيلي أن هذه "القرارات الشخصية" لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، تهدف لتعزيز ثقة الجمهور بالجيش، وتقوية العلاقة بين القادة والمرؤوسين. كما أشار الجيش إلى أن مناقشات مماثلة تُجرى على مستوى الرتب الأدنى لتقييم الأداء والمسؤوليات.يذكر أن هذه القرارات جاءت بعد دراسة مطولة للوقائع والنتائج، ضمن مسعى الجيش الإسرائيلي لتحسين أدائه وتطوير قياداته.
