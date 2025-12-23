https://sarabic.ae/20251223/نائب-رئيس-الشاباك-الإسرائيلي-يستقيل-من-منصبه-1108501931.html

نائب رئيس "الشاباك" الإسرائيلي يستقيل من منصبه

نائب رئيس "الشاباك" الإسرائيلي يستقيل من منصبه

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن نائب رئيس جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي "الشاباك"، قدم استقالته من منصبه. 23.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-23T19:08+0000

2025-12-23T19:08+0000

2025-12-23T19:08+0000

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار العالم الآن

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/04/1100151672_0:146:1411:940_1920x0_80_0_0_307994dd7891a5e139d2b055ffe7b0ad.jpg

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن "ش" نائب رئيس جهاز الشاباك قد قدم استقالته من منصبه، وبأن رئيس الجهاز ديفيد زيني قد قبل استقالته. وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن نائب رئيس الجهاز والذي يرمز إليه بحرف "ش" قد قدم استقالته على خلفية أزمة ثقة مع الرئيس الجديد للجهاز المعين من خارجه، ديفيد زيني.ويأتي ذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي إنهاء التحقيقات بشأن عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها حركة "حماس"، ووقعت في 7 أكتوبر 2023، وتسببت في إقالة العديد من قيادات الأجهزة الأمنية الذين كانوا بالخدمة العسكرية خلال فترة العملية.وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال إيال زامير، قد أوضح أن الجيش الإسرائيلي قد أنهى تحقيقاته بشأن الإخفاقات المتعلقة بهجوم السابع من أكتوبر 2023 الذي نفذته "حماس".وقاد التحقيقات الأولية في أحداث 7 أكتوبر 2023 رئيس الأركان الإسرائيلي السابق، هرتسي هاليفي، قبل أن يعيّن زامير لجنة خارجية لمراجعة التحقيقات. وخلصت اللجنة إلى أن معظم التحقيقات الأولية كانت غير كافية، وبعضها غير مقبول، بينما تقاعد بعض الضباط ولا يزال آخرون في الخدمة.وأكد الجيش الإسرائيلي أن هذه "القرارات الشخصية" لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، تهدف لتعزيز ثقة الجمهور بالجيش، وتقوية العلاقة بين القادة والمرؤوسين. كما أشار الجيش إلى أن مناقشات مماثلة تُجرى على مستوى الرتب الأدنى لتقييم الأداء والمسؤوليات.يذكر أن هذه القرارات جاءت بعد دراسة مطولة للوقائع والنتائج، ضمن مسعى الجيش الإسرائيلي لتحسين أدائه وتطوير قياداته.

https://sarabic.ae/20250816/تسجيلات-صادمة-لرئيس-الـموساد-السابق-تكشف-إخفاقات-7-أكتوبر-وخططا-لاغتيال-قادة-حماس-1103810533.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, الأخبار