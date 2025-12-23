نائب رئيس "الشاباك" الإسرائيلي يستقيل من منصبه

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:44 GMT
16 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
17:42 GMT
17 د
بلا قيود
خبير: روسيا جدية في موقفها من تسوية الأزمة الأوكرانية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: محاربة "داعش" هي وسيلة أما الغاية فهي السيطرة وإعادة التموضع الجيوسياسي
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
10:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
11:30 GMT
29 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:31 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
12:43 GMT
17 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:03 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
17:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
مسؤول مصري: الحكومة وفت بالتزاماتها لصندوق النقد
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خارطة التحالفات في ليبيا.. بين تمديد الدور التركي وتوقيع اتفاق عسكري مع باكستان
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الصحة النفسية ليست رفاهية.. كيف تصلح ما أفسدته ٢٠٢٥؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
نائب رئيس "الشاباك" الإسرائيلي يستقيل من منصبه
19:08 GMT 23.12.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenbergقوات الأمن الإسرائيلية تتفقد الموقع الذي قال الجيش الإسرائيلي إن مقذوفا أطلقه "أنصار الله" من اليمن سقط في منطقة مطار بن غوريون الدولي بالقرب من تل أبيب في إسرائيل، 4 مايو/ أيار 2025
قوات الأمن الإسرائيلية تتفقد الموقع الذي قال الجيش الإسرائيلي إن مقذوفا أطلقه أنصار الله من اليمن سقط في منطقة مطار بن غوريون الدولي بالقرب من تل أبيب في إسرائيل، 4 مايو/ أيار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن نائب رئيس جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي "الشاباك"، قدم استقالته من منصبه.
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن "ش" نائب رئيس جهاز الشاباك قد قدم استقالته من منصبه، وبأن رئيس الجهاز ديفيد زيني قد قبل استقالته.
وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن نائب رئيس الجهاز والذي يرمز إليه بحرف "ش" قد قدم استقالته على خلفية أزمة ثقة مع الرئيس الجديد للجهاز المعين من خارجه، ديفيد زيني.
تداعيات القصف الصاروخي لـحماس في عسقلان، غلاف غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2025
تسجيلات صادمة لرئيس الـ"موساد" السابق تكشف إخفاقات 7 أكتوبر وخططا لاغتيال قادة "حماس"
16 أغسطس, 06:08 GMT
ويأتي ذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي إنهاء التحقيقات بشأن عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها حركة "حماس"، ووقعت في 7 أكتوبر 2023، وتسببت في إقالة العديد من قيادات الأجهزة الأمنية الذين كانوا بالخدمة العسكرية خلال فترة العملية.
وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال إيال زامير، قد أوضح أن الجيش الإسرائيلي قد أنهى تحقيقاته بشأن الإخفاقات المتعلقة بهجوم السابع من أكتوبر 2023 الذي نفذته "حماس".
وقاد التحقيقات الأولية في أحداث 7 أكتوبر 2023 رئيس الأركان الإسرائيلي السابق، هرتسي هاليفي، قبل أن يعيّن زامير لجنة خارجية لمراجعة التحقيقات. وخلصت اللجنة إلى أن معظم التحقيقات الأولية كانت غير كافية، وبعضها غير مقبول، بينما تقاعد بعض الضباط ولا يزال آخرون في الخدمة.
وأكد الجيش الإسرائيلي أن هذه "القرارات الشخصية" لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، تهدف لتعزيز ثقة الجمهور بالجيش، وتقوية العلاقة بين القادة والمرؤوسين. كما أشار الجيش إلى أن مناقشات مماثلة تُجرى على مستوى الرتب الأدنى لتقييم الأداء والمسؤوليات.
يذكر أن هذه القرارات جاءت بعد دراسة مطولة للوقائع والنتائج، ضمن مسعى الجيش الإسرائيلي لتحسين أدائه وتطوير قياداته.
