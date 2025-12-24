https://sarabic.ae/20251224/إسرائيل-تعلن-القضاء-على-مسؤول-التمويل-العسكري-في-حماس-1108513588.html

إسرائيل تعلن القضاء على مسؤول التمويل العسكري في "حماس"

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، القضاء على عبد الحي زقوت، عنصر في حركة حماس من سكان مدينة غزة، ينتمي إلى قسم الأموال في الذراع العسكرية للمنظمة. 24.12.2025, سبوتنيك عربي

وقال الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، في بيان مشترك، إن "زقوت كان خلال العام الأخير مسؤولًا عن تجنيد عشرات ملايين الدولارات وتحويلها إلى الذراع العسكرية لحماس، بهدف استمرار العمليات القتالية ضد إسرائيل".وأكد الجيش والشاباك، على "استمرار جهودهما لقطع مسارات تمويل الإرهاب، والتصدي لأي جهة متورطة في الإرهاب أو تقديم الدعم لتخطيط وتنفيذ مخططات تهدد أمن إسرائيل".وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأسبوع الماضي،"استهداف رائد سعد نائب قائد الجناح العسكري لحماس"، مشيرا إلى أنه "كان يهم في الفترة الأخيرة بمحاولات إعادة إعمار وإنتاج وسائل قتالية في صفوف التنظيم الإرهابي".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/كانون الأول 2025، وفي الـ13 من الشهر ذاته، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلانًا بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ 20، الذين بقيوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.

