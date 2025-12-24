https://sarabic.ae/20251224/إسرائيل-تعلن-القضاء-على-مسؤول-التمويل-العسكري-في-حماس-1108513588.html
إسرائيل تعلن القضاء على مسؤول التمويل العسكري في "حماس"
إسرائيل تعلن القضاء على مسؤول التمويل العسكري في "حماس"
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، القضاء على عبد الحي زقوت، عنصر في حركة حماس من سكان مدينة غزة، ينتمي إلى قسم الأموال في الذراع العسكرية للمنظمة. 24.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-24T08:29+0000
2025-12-24T08:29+0000
2025-12-24T08:29+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
حركة حماس
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/03/1084664470_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_3dc61d5d44c6193fc7c878a74c672e7a.jpg
وقال الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، في بيان مشترك، إن "زقوت كان خلال العام الأخير مسؤولًا عن تجنيد عشرات ملايين الدولارات وتحويلها إلى الذراع العسكرية لحماس، بهدف استمرار العمليات القتالية ضد إسرائيل".وأكد الجيش والشاباك، على "استمرار جهودهما لقطع مسارات تمويل الإرهاب، والتصدي لأي جهة متورطة في الإرهاب أو تقديم الدعم لتخطيط وتنفيذ مخططات تهدد أمن إسرائيل".وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأسبوع الماضي،"استهداف رائد سعد نائب قائد الجناح العسكري لحماس"، مشيرا إلى أنه "كان يهم في الفترة الأخيرة بمحاولات إعادة إعمار وإنتاج وسائل قتالية في صفوف التنظيم الإرهابي".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/كانون الأول 2025، وفي الـ13 من الشهر ذاته، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلانًا بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ 20، الذين بقيوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.
https://sarabic.ae/20251214/القسام-عملية-اغتيال-رائد-سعد-خرق-فاضح-لاتفاق-وقف-إطلاق-النار-1108154219.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/03/1084664470_194:0:2861:2000_1920x0_80_0_0_ec680dbc744ef9905f54a0fb250fea63.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إسرائيل تعلن القضاء على مسؤول التمويل العسكري في "حماس"
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، القضاء على عبد الحي زقوت، عنصر في حركة حماس من سكان مدينة غزة، ينتمي إلى قسم الأموال في الذراع العسكرية للمنظمة.
وقال الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، في بيان مشترك، إن "زقوت كان خلال العام الأخير مسؤولًا عن تجنيد عشرات ملايين الدولارات وتحويلها إلى الذراع العسكرية لحماس، بهدف استمرار العمليات القتالية ضد إسرائيل".
وأكد الجيش والشاباك، على "استمرار جهودهما لقطع مسارات تمويل الإرهاب، والتصدي لأي جهة متورطة في الإرهاب أو تقديم الدعم لتخطيط وتنفيذ مخططات تهدد أمن إسرائيل".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأسبوع الماضي،"استهداف رائد سعد
نائب قائد الجناح العسكري لحماس"، مشيرا إلى أنه "كان يهم في الفترة الأخيرة بمحاولات إعادة إعمار وإنتاج وسائل قتالية في صفوف التنظيم الإرهابي".
وزعم البيان أن "سعد كان أحد المخططين لأحداث 7 أكتوبر وكان من أقرب الأشخاص إلى السنوار والضيف"، مؤكدا أنه متورط في محاولات لإعادة تأهيل وتصنيع أسلحة لصالح حركة حماس.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس
"، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/كانون الأول 2025، وفي الـ13 من الشهر ذاته، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلانًا بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.
وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن
الـ 20، الذين بقيوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.