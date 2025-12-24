عربي
بث مباشر
الهند تضع في المدار أثقل قمر صناعي للاتصالات في تاريخها..فيديو
الهند تضع في المدار أثقل قمر صناعي للاتصالات في تاريخها..فيديو
سبوتنيك عربي
أطلقت الهند، اليوم الأربعاء، أثقل قمر صناعي في تاريخها إلى مداره، في خطوة وصفها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بأنها "إنجاز مهم" لقطاع الفضاء في الدولة.
الهند تضع في المدار أثقل قمر صناعي للاتصالات في تاريخها..فيديو

19:05 GMT 24.12.2025
© Photo / xصاروخ فضائي هندي
صاروخ فضائي هندي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2025
© Photo / x
أطلقت الهند، اليوم الأربعاء، أثقل قمر صناعي في تاريخها إلى مداره، في خطوة وصفها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بأنها "إنجاز مهم" لقطاع الفضاء في الدولة.
وأفادت منظمة أبحاث الفضاء الهندية بأن صاروخ "LVM3-M6" نجح في إيصال قمر الاتصالات "AST SpaceMobile"، الذي يبلغ وزنه 6.1 أطنان، إلى مدار أرضي منخفض، ليُسجل بذلك أثقل حمولة تُطلق من الأراضي الهندية على الإطلاق، وفقا لوسائل إعلام هندية.
وأكد مودي أن هذا الإنجاز يعكس تنامي قدرات الهند في إطلاق الحمولات الثقيلة، ويعزز مكانتها المتصاعدة في سوق الإطلاقات التجارية العالمية، بالتزامن مع مساعي البلاد لتنفيذ أول رحلة فضائية مأهولة عام 2027، وخططها لإرسال رائد فضاء إلى القمر بحلول عام 2040.
وكانت وكالة الفضاء الهندية قد أطلقت في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قمر اتصالات آخر يحمل اسم "CMS-03" بوزن 4.4 أطنان، مستخدمة نسخة مطورة من الصاروخ نفسه الذي استخدم لإرسال مركبة فضائية غير مأهولة إلى القمر في أغسطس/أب 2023.
وشهد قطاع الفضاء في الهند تطورا متسارعا خلال العقد الأخير، حيث حقق إنجازات تضاهي ما حققته القوى الفضائية الكبرى عالميا، ولكن بتكاليف أقل بكثير.
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، قبل محادثاتهما في نيودلهي، الهند، 5 ديسمبر/ كانون الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2025
بوتين يصادق على اتفاقية بين روسيا والهند بشأن إجراءات نشر القوات على أراضي البلدين
15 ديسمبر, 15:40 GMT
ومن المتوقع أن يوفّر القمر الصناعي الجديد اتصالا مباشرا بالهواتف الذكية، بما يشمل المكالمات الصوتية والمرئية، والرسائل النصية، وخدمات الإنترنت واسع النطاق والبث المباشر عبر شبكات الجيلين الرابع والخامس، دون الحاجة إلى هوائيات خاصة أو أجهزة استقبال إضافية.
ويعد القمر الصناعي "بلو بيرد بلوك-"2 أكبر قمر صناعي تجاري للاتصالات يتم نشره في مدار أرضي منخفض، كما يمثل أثقل حمولة يطلقها صاروخ "LVM3-M6"من الأراضي الهندية.
