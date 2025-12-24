الهند تضع في المدار أثقل قمر صناعي للاتصالات في تاريخها..فيديو

https://sarabic.ae/20251224/الهند-تضع-في-المدار-أثقل-قمر-صناعي-للاتصالات-في-تاريخهافيديو--1108531667.html

أطلقت الهند، اليوم الأربعاء، أثقل قمر صناعي في تاريخها إلى مداره، في خطوة وصفها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بأنها "إنجاز مهم" لقطاع الفضاء في الدولة. 24.12.2025, سبوتنيك عربي

وأفادت منظمة أبحاث الفضاء الهندية بأن صاروخ "LVM3-M6" نجح في إيصال قمر الاتصالات "AST SpaceMobile"، الذي يبلغ وزنه 6.1 أطنان، إلى مدار أرضي منخفض، ليُسجل بذلك أثقل حمولة تُطلق من الأراضي الهندية على الإطلاق، وفقا لوسائل إعلام هندية.وكانت وكالة الفضاء الهندية قد أطلقت في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قمر اتصالات آخر يحمل اسم "CMS-03" بوزن 4.4 أطنان، مستخدمة نسخة مطورة من الصاروخ نفسه الذي استخدم لإرسال مركبة فضائية غير مأهولة إلى القمر في أغسطس/أب 2023.ومن المتوقع أن يوفّر القمر الصناعي الجديد اتصالا مباشرا بالهواتف الذكية، بما يشمل المكالمات الصوتية والمرئية، والرسائل النصية، وخدمات الإنترنت واسع النطاق والبث المباشر عبر شبكات الجيلين الرابع والخامس، دون الحاجة إلى هوائيات خاصة أو أجهزة استقبال إضافية.ويعد القمر الصناعي "بلو بيرد بلوك-"2 أكبر قمر صناعي تجاري للاتصالات يتم نشره في مدار أرضي منخفض، كما يمثل أثقل حمولة يطلقها صاروخ "LVM3-M6"من الأراضي الهندية.

