علماء روس يكتشفون نوعا جديدا من الديناصورات بمخالب فريدة من نوعها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
10:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
11:30 GMT
29 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:31 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
12:43 GMT
17 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:03 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
17:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
مسؤول مصري: الحكومة وفت بالتزاماتها لصندوق النقد
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خارطة التحالفات في ليبيا.. بين تمديد الدور التركي وتوقيع اتفاق عسكري مع باكستان
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الصحة النفسية ليست رفاهية.. كيف تصلح ما أفسدته ٢٠٢٥؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
13:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
On air
17:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
17:31 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: الاتجاهات السياسية والأمنية والعسكرية هي الحاضرة في زيارة الشيباني لموسكو
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ اتفاق دمشق و قسد يصطدم بتعقيدات سياسية و عسكرية مع قرب انتهاء المهلة
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251224/علماء-روس-يكتشفون-نوعا-جديدا-من-الديناصورات-بمخالب-فريدة-من-نوعها-1108529274.html
علماء روس يكتشفون نوعا جديدا من الديناصورات بمخالب فريدة من نوعها
علماء روس يكتشفون نوعا جديدا من الديناصورات بمخالب فريدة من نوعها
سبوتنيك عربي
أعلن علماء روس عن اكتشاف، ووصف نوع جديد من الديناصورات أطلق عليه اسم "مانيبولونيكس"، كان يعتمد على مخلبه الضخم وغير المعتاد في سرقة بيوض ديناصورات أخرى. 24.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-24T17:36+0000
2025-12-24T17:36+0000
مجتمع
روسيا
علماء روس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102403/54/1024035404_0:422:4050:2700_1920x0_80_0_0_5a485078457409476b9cb4c0504c2cbd.jpg
وقال مدير معهد بوريسياك لعلم الأحياء القديمة التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، لوكالة "سبوتنيك": إن الأطراف الأمامية المختزلة لهذا الديناصور كانت تؤدي وظيفة غير مألوفة، إذ استخدم مخلبا ضخما وعدة أشواك إضافية لثقب بيوض الديناصورات الكبيرة والإمساك بها.وأضاف أفيريانوف أن إعادة البناء الجديدة تشير إلى أن "مانيبولونيكس" وأقاربه كانوا من الحيوانات المفترسة الليلية الصغيرة المتخصصة في التهام البيض"، مضيفاً أن هذه الديناصورات عاشت في مناطق غنية بالبحيرات والأنهار.وتم العثور على هيكل هذا الديناصور الصغير المفترس من قبل الباحث في معهد علم الحفريات فاليري ريشتوف، خلال أعمال البعثة السوفيتية–المنغولية المشتركة في موقع هيرمين-تساف العائد للعصر الطباشيري المتأخر، في صحراء غوبي بمنغوليا.علماء روس ينجحون في تطوير دواء حيوي جديد لعلاج السكريعلماء روس يطورون طريقة جديدة تساعد في تحديد أسباب العقم لدى النساء
https://sarabic.ae/20251221/تقنيات-روسية-حديثة-للحماية-من-البكتيريا-بنسبة-مرتفعة-جدا-1108434953.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102403/54/1024035404_245:0:3845:2700_1920x0_80_0_0_717284f1cf6ecaf9fa43350ec147550c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, علماء روس
روسيا, علماء روس

علماء روس يكتشفون نوعا جديدا من الديناصورات بمخالب فريدة من نوعها

17:36 GMT 24.12.2025
© AP Photo / Charles Sykes/Invision for Field Station: Dinosaursديناصورات
ديناصورات - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2025
© AP Photo / Charles Sykes/Invision for Field Station: Dinosaurs
تابعنا عبر
أعلن علماء روس عن اكتشاف، ووصف نوع جديد من الديناصورات أطلق عليه اسم "مانيبولونيكس"، كان يعتمد على مخلبه الضخم وغير المعتاد في سرقة بيوض ديناصورات أخرى.
وقال مدير معهد بوريسياك لعلم الأحياء القديمة التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، لوكالة "سبوتنيك": إن الأطراف الأمامية المختزلة لهذا الديناصور كانت تؤدي وظيفة غير مألوفة، إذ استخدم مخلبا ضخما وعدة أشواك إضافية لثقب بيوض الديناصورات الكبيرة والإمساك بها.

من جانبه، أشار أستاذ الأكاديمية الروسية للعلوم، ألكسندر أفيريانوف، إلى أن الاعتقاد السائد سابقًا كان أن هذا المخلب الكبير خصص لاستخراج النمل الأبيض والحشرات من الأرض، إلا أن الدراسات الحديثة غيرت هذا الفهم.

تقنيات روسية حديثة للحماية من البكتيريا بنسبة مرتفعة جدا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2025
مجتمع
تقنيات روسية حديثة للحماية من البكتيريا بنسبة مرتفعة جدا
21 ديسمبر, 18:24 GMT
وأضاف أفيريانوف أن إعادة البناء الجديدة تشير إلى أن "مانيبولونيكس" وأقاربه كانوا من الحيوانات المفترسة الليلية الصغيرة المتخصصة في التهام البيض"، مضيفاً أن هذه الديناصورات عاشت في مناطق غنية بالبحيرات والأنهار.
وتم العثور على هيكل هذا الديناصور الصغير المفترس من قبل الباحث في معهد علم الحفريات فاليري ريشتوف، خلال أعمال البعثة السوفيتية–المنغولية المشتركة في موقع هيرمين-تساف العائد للعصر الطباشيري المتأخر، في صحراء غوبي بمنغوليا.
علماء روس ينجحون في تطوير دواء حيوي جديد لعلاج السكري
علماء روس يطورون طريقة جديدة تساعد في تحديد أسباب العقم لدى النساء
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала