https://sarabic.ae/20251224/علماء-روس-يكتشفون-نوعا-جديدا-من-الديناصورات-بمخالب-فريدة-من-نوعها-1108529274.html
علماء روس يكتشفون نوعا جديدا من الديناصورات بمخالب فريدة من نوعها
علماء روس يكتشفون نوعا جديدا من الديناصورات بمخالب فريدة من نوعها
سبوتنيك عربي
أعلن علماء روس عن اكتشاف، ووصف نوع جديد من الديناصورات أطلق عليه اسم "مانيبولونيكس"، كان يعتمد على مخلبه الضخم وغير المعتاد في سرقة بيوض ديناصورات أخرى. 24.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-24T17:36+0000
2025-12-24T17:36+0000
2025-12-24T17:36+0000
مجتمع
روسيا
علماء روس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102403/54/1024035404_0:422:4050:2700_1920x0_80_0_0_5a485078457409476b9cb4c0504c2cbd.jpg
وقال مدير معهد بوريسياك لعلم الأحياء القديمة التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، لوكالة "سبوتنيك": إن الأطراف الأمامية المختزلة لهذا الديناصور كانت تؤدي وظيفة غير مألوفة، إذ استخدم مخلبا ضخما وعدة أشواك إضافية لثقب بيوض الديناصورات الكبيرة والإمساك بها.وأضاف أفيريانوف أن إعادة البناء الجديدة تشير إلى أن "مانيبولونيكس" وأقاربه كانوا من الحيوانات المفترسة الليلية الصغيرة المتخصصة في التهام البيض"، مضيفاً أن هذه الديناصورات عاشت في مناطق غنية بالبحيرات والأنهار.وتم العثور على هيكل هذا الديناصور الصغير المفترس من قبل الباحث في معهد علم الحفريات فاليري ريشتوف، خلال أعمال البعثة السوفيتية–المنغولية المشتركة في موقع هيرمين-تساف العائد للعصر الطباشيري المتأخر، في صحراء غوبي بمنغوليا.علماء روس ينجحون في تطوير دواء حيوي جديد لعلاج السكريعلماء روس يطورون طريقة جديدة تساعد في تحديد أسباب العقم لدى النساء
https://sarabic.ae/20251221/تقنيات-روسية-حديثة-للحماية-من-البكتيريا-بنسبة-مرتفعة-جدا-1108434953.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102403/54/1024035404_245:0:3845:2700_1920x0_80_0_0_717284f1cf6ecaf9fa43350ec147550c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, علماء روس
علماء روس يكتشفون نوعا جديدا من الديناصورات بمخالب فريدة من نوعها
أعلن علماء روس عن اكتشاف، ووصف نوع جديد من الديناصورات أطلق عليه اسم "مانيبولونيكس"، كان يعتمد على مخلبه الضخم وغير المعتاد في سرقة بيوض ديناصورات أخرى.
وقال مدير معهد بوريسياك لعلم الأحياء القديمة التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، لوكالة "سبوتنيك": إن الأطراف الأمامية المختزلة لهذا الديناصور كانت تؤدي وظيفة غير مألوفة، إذ استخدم مخلبا ضخما وعدة أشواك إضافية لثقب بيوض الديناصورات الكبيرة والإمساك بها.
من جانبه، أشار أستاذ الأكاديمية الروسية للعلوم، ألكسندر أفيريانوف، إلى أن الاعتقاد السائد سابقًا كان أن هذا المخلب الكبير خصص لاستخراج النمل الأبيض والحشرات من الأرض، إلا أن الدراسات الحديثة غيرت هذا الفهم.
وأضاف أفيريانوف أن إعادة البناء الجديدة تشير إلى أن "مانيبولونيكس" وأقاربه كانوا من الحيوانات المفترسة الليلية الصغيرة المتخصصة في التهام البيض"، مضيفاً أن هذه الديناصورات عاشت في مناطق غنية بالبحيرات والأنهار.
وتم العثور على هيكل هذا الديناصور الصغير المفترس من قبل الباحث في معهد علم الحفريات فاليري ريشتوف، خلال أعمال البعثة السوفيتية–المنغولية المشتركة في موقع هيرمين-تساف العائد للعصر الطباشيري المتأخر، في صحراء غوبي بمنغوليا.