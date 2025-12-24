نصري عصفورة الفلسطيني الأصل يفوز برئاسة هندوراس

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
10:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
11:30 GMT
29 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:31 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
12:43 GMT
17 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:03 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
17:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
مسؤول مصري: الحكومة وفت بالتزاماتها لصندوق النقد
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خارطة التحالفات في ليبيا.. بين تمديد الدور التركي وتوقيع اتفاق عسكري مع باكستان
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الصحة النفسية ليست رفاهية.. كيف تصلح ما أفسدته ٢٠٢٥؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
13:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
On air
17:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
17:31 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: الاتجاهات السياسية والأمنية والعسكرية هي الحاضرة في زيارة الشيباني لموسكو
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ اتفاق دمشق و قسد يصطدم بتعقيدات سياسية و عسكرية مع قرب انتهاء المهلة
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
نصري عصفورة الفلسطيني الأصل يفوز برئاسة هندوراس
نصري عصفورة الفلسطيني الأصل يفوز برئاسة هندوراس
وقال المستشار كارلوس كاردونا، عقب اجتماع لجنة الانتخابات: "يعلن مستشاري المجلس الوطني للانتخابات انتخاب المواطن، نصري خوان عصفورة زبلح، رئيسًا دستوريًا لجمهورية هندوراس لفترة مدتها أربع سنوات، تبدأ في 27 يناير 2026 وتنتهي في 27 يناير 2030".وبعد معالجة 98.27% من محاضر الاقتراع، حصل عصفورة، البالغ من العمر 67 عامًا وابن مهاجرين فلسطينيين، على حوالي 1,479,000 صوت (40.27%). وجاء في المركز الثاني مرشح الحزب الليبرالي سلفادور نصرالله بنسبة 39.59ورحبت الولايات المتحدة بفوز عصفورة فور إعلان النتائج، قائلة إن ذلك سيساعد على وقف الهجرة غير الشرعية، وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان:ودعا روبيو جميع الأطراف إلى "احترام النتائج المؤكدة حتى تتمكن السلطات الهندوراسية بسرعة من ضمان انتقال سلمي للسلطة"، بعد عملية فرز طويلة في البلاد.وأُعلن عن النتائج بعد أكثر من ثلاثة أسابيع على التصويت في 30 نوفمبر، وقد تسبب انتظار النتائج في توترات بين المواطنين، في ظل ادعاءات بالمخالفات وتزوير أصوات الناخبين.من البناء إلى السياسةولد نصري خوان عصفورة في 8 حزيران/يونيو في تيغوسيغالبا، عاصمة هندوراس، لأبوين فلسطينيين هاجرا إلى أمريكا الوسطى في الأربعينيات خلال النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.بدأ عصفورة مسيرته المهنية في مجال البناء قبل أن ينتقل إلى السياسة، حيث شغل منصب رئيس بلدية تيغوسيغالبا. واكتسب لقب "تيتو عصفورة" خلال سنوات عمله كرجل أعمال، قبل أن يشرع في تحقيق حلمه السياسي بالترشح لرئاسة بلاده منذ عام 2021.في تلك الانتخابات الأولى، ترشّح باسم الحزب الوطني، لكنه خسر أمام زيومارا كاسترو، مرشحة الحزب الليبرالي اليساري، التي حظيت بدعم السياسي سلفادور نصر الله، المنافس الرئيسي لعصفورة في الانتخابات الحالية.مرشح ترامب المفضليحظى عصفورة بدعم بارز من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي ربط استمرار الدعم الأمريكي لهندوراس، إحدى أفقر دول أمريكا اللاتينية، بفوز المرشح المحافظ.وفي خطوة مفاجئة عشية الانتخابات، منح ترامب عفوًا للرئيس الهندوراسي السابق خوان أورلاندو هيرنانديز، عضو حزب عصفورة، الذي كان يقضي عقوبة سجنية مدتها 45 عامًا في الولايات المتحدة بتهم تتعلق بالمخدرات.وكان ترامب قد دعم عصفورة، قائلا إن بإمكانهما "العمل معًا لمحاربة الناركوكوميونستيين"، محذرًا بأنه "سيكون هناك ثمن باهظ" إذا تم قلب نتيجة الفارق الضئيل لصالح المرشح المحافظ.وبفوز عصفورة، تكون هندوراس الدولة اللاتينية التالية التي تميل نحو اليمين بعد سنوات من الحكم اليساري، لتلتحق بمسار مشابه لما شهدته الأرجنتين وبوليفيا مؤخرًا.
https://sarabic.ae/20251129/ترامب-يعلن-العفو-عن-رئيس-هندوراس-السابق-المدان-بالإتجار-بالمخدرات-1107608197.html
https://sarabic.ae/20251202/ترامب-يهدد-هندوراس-بدفع-ثمن-باهظ-1107698600.html
الأخبار
نصري عصفورة الفلسطيني الأصل يفوز برئاسة هندوراس

23:19 GMT 24.12.2025 (تم التحديث: 23:25 GMT 24.12.2025)
أعلن المجلس الوطني للانتخابات في هندوراس، اليوم الخميس، رسميًا انتخاب، رجل الأعمال المحافظ، الفلسطيني الأصل، نصري عصفورة ،مرشح الحزب الوطني المعارض، رئيسًا للبلاد.
وقال المستشار كارلوس كاردونا، عقب اجتماع لجنة الانتخابات: "يعلن مستشاري المجلس الوطني للانتخابات انتخاب المواطن، نصري خوان عصفورة زبلح، رئيسًا دستوريًا لجمهورية هندوراس لفترة مدتها أربع سنوات، تبدأ في 27 يناير 2026 وتنتهي في 27 يناير 2030".
وبعد معالجة 98.27% من محاضر الاقتراع، حصل عصفورة، البالغ من العمر 67 عامًا وابن مهاجرين فلسطينيين، على حوالي 1,479,000 صوت (40.27%). وجاء في المركز الثاني مرشح الحزب الليبرالي سلفادور نصرالله بنسبة 39.59
ورحبت الولايات المتحدة بفوز عصفورة فور إعلان النتائج، قائلة إن ذلك سيساعد على وقف الهجرة غير الشرعية، وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان:
"نتطلع للعمل مع إدارته القادمة لتعزيز تعاوننا الثنائي والإقليمي في مجال الأمن، وإنهاء الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة، وتقوية الروابط الاقتصادية بين بلدينا".
ودعا روبيو جميع الأطراف إلى "احترام النتائج المؤكدة حتى تتمكن السلطات الهندوراسية بسرعة من ضمان انتقال سلمي للسلطة"، بعد عملية فرز طويلة في البلاد.
وأُعلن عن النتائج بعد أكثر من ثلاثة أسابيع على التصويت في 30 نوفمبر، وقد تسبب انتظار النتائج في توترات بين المواطنين، في ظل ادعاءات بالمخالفات وتزوير أصوات الناخبين.
من البناء إلى السياسة
ولد نصري خوان عصفورة في 8 حزيران/يونيو في تيغوسيغالبا، عاصمة هندوراس، لأبوين فلسطينيين هاجرا إلى أمريكا الوسطى في الأربعينيات خلال النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
بدأ عصفورة مسيرته المهنية في مجال البناء قبل أن ينتقل إلى السياسة، حيث شغل منصب رئيس بلدية تيغوسيغالبا. واكتسب لقب "تيتو عصفورة" خلال سنوات عمله كرجل أعمال، قبل أن يشرع في تحقيق حلمه السياسي بالترشح لرئاسة بلاده منذ عام 2021.
في تلك الانتخابات الأولى، ترشّح باسم الحزب الوطني، لكنه خسر أمام زيومارا كاسترو، مرشحة الحزب الليبرالي اليساري، التي حظيت بدعم السياسي سلفادور نصر الله، المنافس الرئيسي لعصفورة في الانتخابات الحالية.
مرشح ترامب المفضل
يحظى عصفورة بدعم بارز من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي ربط استمرار الدعم الأمريكي لهندوراس، إحدى أفقر دول أمريكا اللاتينية، بفوز المرشح المحافظ.
وفي خطوة مفاجئة عشية الانتخابات، منح ترامب عفوًا للرئيس الهندوراسي السابق خوان أورلاندو هيرنانديز، عضو حزب عصفورة، الذي كان يقضي عقوبة سجنية مدتها 45 عامًا في الولايات المتحدة بتهم تتعلق بالمخدرات.
وكان ترامب قد دعم عصفورة، قائلا إن بإمكانهما "العمل معًا لمحاربة الناركوكوميونستيين"، محذرًا بأنه "سيكون هناك ثمن باهظ" إذا تم قلب نتيجة الفارق الضئيل لصالح المرشح المحافظ.
وبفوز عصفورة، تكون هندوراس الدولة اللاتينية التالية التي تميل نحو اليمين بعد سنوات من الحكم اليساري، لتلتحق بمسار مشابه لما شهدته الأرجنتين وبوليفيا مؤخرًا.
