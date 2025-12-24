https://sarabic.ae/20251224/نصري-عصفورة-الفلسطيني-الأصل-يفوز-برئاسة-هندوراس-1108537904.html

نصري عصفورة الفلسطيني الأصل يفوز برئاسة هندوراس

سبوتنيك عربي

أعلن المجلس الوطني للانتخابات في هندوراس، اليوم الخميس، رسميًا انتخاب، رجل الأعمال المحافظ، الفلسطيني الأصل، نصري عصفورة ،مرشح الحزب الوطني المعارض، رئيسًا... 24.12.2025, سبوتنيك عربي

وقال المستشار كارلوس كاردونا، عقب اجتماع لجنة الانتخابات: "يعلن مستشاري المجلس الوطني للانتخابات انتخاب المواطن، نصري خوان عصفورة زبلح، رئيسًا دستوريًا لجمهورية هندوراس لفترة مدتها أربع سنوات، تبدأ في 27 يناير 2026 وتنتهي في 27 يناير 2030".وبعد معالجة 98.27% من محاضر الاقتراع، حصل عصفورة، البالغ من العمر 67 عامًا وابن مهاجرين فلسطينيين، على حوالي 1,479,000 صوت (40.27%). وجاء في المركز الثاني مرشح الحزب الليبرالي سلفادور نصرالله بنسبة 39.59ورحبت الولايات المتحدة بفوز عصفورة فور إعلان النتائج، قائلة إن ذلك سيساعد على وقف الهجرة غير الشرعية، وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان:ودعا روبيو جميع الأطراف إلى "احترام النتائج المؤكدة حتى تتمكن السلطات الهندوراسية بسرعة من ضمان انتقال سلمي للسلطة"، بعد عملية فرز طويلة في البلاد.وأُعلن عن النتائج بعد أكثر من ثلاثة أسابيع على التصويت في 30 نوفمبر، وقد تسبب انتظار النتائج في توترات بين المواطنين، في ظل ادعاءات بالمخالفات وتزوير أصوات الناخبين.من البناء إلى السياسةولد نصري خوان عصفورة في 8 حزيران/يونيو في تيغوسيغالبا، عاصمة هندوراس، لأبوين فلسطينيين هاجرا إلى أمريكا الوسطى في الأربعينيات خلال النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.بدأ عصفورة مسيرته المهنية في مجال البناء قبل أن ينتقل إلى السياسة، حيث شغل منصب رئيس بلدية تيغوسيغالبا. واكتسب لقب "تيتو عصفورة" خلال سنوات عمله كرجل أعمال، قبل أن يشرع في تحقيق حلمه السياسي بالترشح لرئاسة بلاده منذ عام 2021.في تلك الانتخابات الأولى، ترشّح باسم الحزب الوطني، لكنه خسر أمام زيومارا كاسترو، مرشحة الحزب الليبرالي اليساري، التي حظيت بدعم السياسي سلفادور نصر الله، المنافس الرئيسي لعصفورة في الانتخابات الحالية.مرشح ترامب المفضليحظى عصفورة بدعم بارز من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي ربط استمرار الدعم الأمريكي لهندوراس، إحدى أفقر دول أمريكا اللاتينية، بفوز المرشح المحافظ.وفي خطوة مفاجئة عشية الانتخابات، منح ترامب عفوًا للرئيس الهندوراسي السابق خوان أورلاندو هيرنانديز، عضو حزب عصفورة، الذي كان يقضي عقوبة سجنية مدتها 45 عامًا في الولايات المتحدة بتهم تتعلق بالمخدرات.وكان ترامب قد دعم عصفورة، قائلا إن بإمكانهما "العمل معًا لمحاربة الناركوكوميونستيين"، محذرًا بأنه "سيكون هناك ثمن باهظ" إذا تم قلب نتيجة الفارق الضئيل لصالح المرشح المحافظ.وبفوز عصفورة، تكون هندوراس الدولة اللاتينية التالية التي تميل نحو اليمين بعد سنوات من الحكم اليساري، لتلتحق بمسار مشابه لما شهدته الأرجنتين وبوليفيا مؤخرًا.

