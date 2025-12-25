https://sarabic.ae/20251225/الحكومة-اليمنية-استقرار-حضرموت-والمهرة-أولوية-وأي-تحركات-عسكرية-مرفوضة-1108554524.html

الحكومة اليمنية: استقرار حضرموت والمهرة أولوية.. وأي تحركات عسكرية مرفوضة

رحّبت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، ببيان وزارة الخارجية السعودية، بشأن التطورات في محافظتي حضرموت والمهرة، وما تضمّنه من موقف وصفته بـ"الواضح والمسؤول، وجهود... 25.12.2025, سبوتنيك عربي

وثمّنت الحكومة اليمنية، في بيان صادر عنها، الدور "القيادي للمملكة العربية السعودية، بالتنسيق مع دولة الإمارات العربية المتحدة، في دعم مسار التهدئة، ومعالجة الأوضاع بروح الشراكة والمسؤولية، بما يضمن إعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي، واحترام الأطر المؤسسية للدولة، ودور السلطات المحلية، وبإشراف قوات التحالف".وأكد البيان أن "استقرار حضرموت والمهرة وسلامة نسيجهما الاجتماعي يمثلان أولوية وطنية قصوى"، مشددًا أن "أي تحركات أمنية أو عسكرية تُنفّذ خارج الأطر الدستورية والمؤسسية للدولة، ودون تنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطات المحلية، تُعد عامل توتير مرفوضًا، وتُحمّل البلاد أعباء إضافية في ظرف بالغ الحساسية".وجددت الحكومة اليمنية، موقفها "الثابت من القضية الجنوبية بوصفها قضية عادلة ذات أبعاد تاريخية واجتماعية"، مؤكدة أن "معالجتها يجب أن تتم في إطار التوافق الوطني، وبما يضمن العدالة والشراكة، ويحفظ السلم المجتمعي بعيدًا عن التصعيد".وشددت على أن أولويتها تتمثل في "حماية مصالح المواطنين وتخفيف معاناتهم، وعدم الزج بها في أي تجاذبات، مع مواصلة العمل بمهنية ومسؤولية، بما يعزز دور الدولة كمرجعية جامعة".وفي السياق ذاته، أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي، بجهود المملكة العربية السعودية، من أجل خفض التصعيد في المحافظات الشرقية، مؤكدًا تقديره للـ"موقف الأخوي الداعم لليمن وقيادته السياسية، وحماية المركز القانوني للدولة".وأكد العليمي، في تدوينة عبر منصة "إكس"، التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بـ"الشراكة الوثيقة مع المملكة العربية السعودية، وتوحيد الصف لتحقيق تطلعات اليمنيين في استعادة مؤسسات الدولة، وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام".وكانت وزارة الخارجية السعودية، جددت دعم المملكة لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، محذّرة من "التحركات العسكرية الأحادية، التي شهدتها محافظتا حضرموت والمُهرة، والتي أدت إلى تصعيد غير مبرر أضر بمصالح الشعب اليمني والقضية الجنوبية وجهود التحالف".ودعت المملكة إلى "تغليب المصلحة العامة، وإنهاء التصعيد بشكل عاجل، وخروج القوات من المحافظتين، وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن والسلطات المحلية، وفق إجراءات منظمة وتحت إشراف قوات التحالف"، مؤكدة أن "القضية الجنوبية ستُحل عبر حوار سياسي شامل يجمع مختلف الأطراف اليمنية".وفي 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، غادر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إلى السعودية احتجاجا على سيطرة "المجلس الانتقالي" على محافظتي حضرموت والمهرة، عقب هجوم على الجيش اليمني أسفر عن مقتل وإصابة 77 من أفراده.ويطالب المجلس بـ"إحياء دولة جنوب اليمن السابقة"، مبررا ذلك بما يعتبره "ظلمًا لأبناء المحافظات الجنوبية عقب حرب صيف 1994".ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 سنوات صراعا داميا بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله" اليمنية، أدى إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وسط سيطرة "أنصار الله" على معظم محافظات الشمال منذ 2014، وتدخل تحالف عربي بقيادة السعودية منذ 2015.

