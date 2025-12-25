https://sarabic.ae/20251225/مستشار-الرئيس-السوري-الخيارات-مع-قسد-ضاقت-وعليها-أن-تتحمل-مسؤولية-عدم-إيفائها-باتفاق-10-آذار--1108564172.html

مستشار الرئيس السوري: الخيارات مع "قسد" ضاقت وعليها أن تتحمل مسؤولية عدم إيفائها باتفاق 10 آذار

أكد أحمد موفق زيدان، مستشار الشؤون الإعلامية للرئيس السوري أحمد الشرع، من "ضيق الخيارات أمام قوات سوريا الديمقراطية (قسد)"، محملًا إياها "مسؤولية عدم الوفاء... 25.12.2025, سبوتنيك عربي

وقال زيدان عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة): "الخيارات مع "قسد" ضاقت، وعليها أن تتحمل مسؤولية عدم إيفائها بما وقّعت عليه، بحضور دول بوزن تركيا وأمريكا، في العاشر من مارس الماضي". واندلعت اشتباكات عنيفة، الاثنين الماضي، بين قوى الأمن الداخلي الكردية الـ"أسايش"، والقوات الحكومية السورية، في مناطق شمالي مدينة حلب، خاصة قرب أحياء الأشرفية ودواري شيحان والليرمون.وأفادت مصادر سورية محلية لـ"سبوتنيك"، بسماع أصوات قذائف هاون وصاروخية في الجهة الغربية من المدينة، مع انقطاع طريق حلب - غازي عنتاب (تركيا) من جهة الليرمون وشيحان جراء الاشتباكات الشديدة، كما وصل عدد من الإصابات، بينها مدنيون أصيبوا بشظايا، إلى مستشفى الرازي في المدينة.ودعت الحكومة السورية المؤقتة قوات "قسد" للانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 مارس، فضلا عن حث الوسطاء الدوليين على نقل جميع المفاوضات إلى دمشق باعتبارها العنوان الشرعي والوطني للحوار بين السوريين.يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا، أعلنت بعد اندلاع الأزمة السورية عام 2011، عن إنشاء إدارة ذاتية خاصة بها في المناطق الخاضعة لسيطرتها في محافظات حلب والحسكة والرقة ودير الزور.

