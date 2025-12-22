https://sarabic.ae/20251222/قسد-تتهم-القوات-السورية-باستخدام-الدبابات-والمدافع-ضد-أحياء-حلب-1108469851.html

"قسد" تتهم القوات السورية باستخدام الدبابات والمدافع ضد أحياء حلب

وأوضحت "قسد"، عبر بيان صادرعن مركزها الإعلامي، أن "مسؤولية التحقيق في ما يجري تقع على عاتق الفصائل المنقسمة التابعة لحكومة دمشق"، متهمة إياها بـ"افتعال الأزمات منذ نحو أربعة أشهر من خلال فرض حصار على أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، إلى جانب تكرار الاستفزازات والاعتداءات على المدنيين تحت أنظار أجهزة الحكومة، وذلك رغم سريان الاتفاق المبرم في الأول من نيسان".وأكدت "قسد" أن التصعيد بلغ مستويات خطيرة مع قيام تلك الفصائل بجلب دبابات ومدافع لقصف أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، محذرة من أن هذا التصعيد يشكل تهديدا مباشرا لحياة المدنيين واستقرار المنطقة.وأكدت المصادر أن وزارة الدفاع السورية أرسلت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى محيط المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الأسايش في الأشرفية والشيخ مقصود والليرمون، في خطوة تأتي وسط تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.وارتفعت حصيلة الإصابات الناجمة عن الاشتباكات إلى 11 شخصاً، بينهم طفلة، حسب التقارير الميدانية، وفي الوقت ذاته، شهدت الأحياء القريبة من مناطق الاشتباكات حركة نزوح كبيرة للمدنيين هرباً من القصف والرصاص.واندلعت اشتباكات عنيفة، اليوم الاثنين، بين قوى الأمن الداخلي الكردية "الأسايش"، والقوات الحكومية السورية، في مناطق شمال مدينة حلب، خاصة قرب حي الأشرفية ودواري شيحان والليرمون.وأفادت مصادر سورية محلية لـ"سبوتنيك"، بسماع أصوات قذائف هاون وصاروخية في الجهة الغربية من المدينة، مع انقطاع طريق حلب - غازي عنتاب (تركيا) من جهة الليرمون وشيحان جراء الاشتباكات الشديدة، كما وصل عدد من الإصابات، بينها مدنيون أصيبوا بشظايا، إلى مستشفى الرازي في المدينة.ودعت الحكومة السورية المؤقتة قوات "قسد" للانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 آذار/مارس، فضلا عن حث الوسطاء الدوليين على نقل جميع المفاوضات إلى دمشق باعتبارها العنوان الشرعي والوطني للحوار بين السوريين.يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا، أعلنت بعد اندلاع الأزمة السورية عام 2011، عن إنشاء إدارة ذاتية خاصة بها في المناطق الخاضعة لسيطرتها في محافظات حلب والحسكة والرقة ودير الزور.

