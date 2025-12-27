https://sarabic.ae/20251227/اجتماع-طارئ-للجامعة-العربية-لرفض-اعتراف-إسرائيل-بـأرض-الصومال-1108637523.html
اجتماع طارئ للجامعة العربية لرفض اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال"
سبوتنيك عربي
2025-12-27T13:35+0000
2025-12-27T13:35+0000
2025-12-27T13:35+0000
الصومال
جامعة الدول العربية
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0a/1092572010_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7d80b3454da6fbcc82743b21038f30cf.jpg
يأتي هذا الاجتماع استجابة لموقف جمهورية الصومال الفيدرالية الذي يدين بشدة التصريحات والإجراءات الإسرائيلية، ويؤكد أن أي اعتراف بإقليم "أرض الصومال" ككيان مستقل باطل ولا أثر قانونيًا، مع التمسك الكامل بسيادة الصومال ووحدة أراضيها.وأصبحت إسرائيل أول دولة تعترف بإقليم "أرض الصومال" الانفصالي، ما منحها شريكا جديدا مطلًا على ساحل البحر الأحمر الاستراتيجي.ويأتي اتفاق يوم أمس الجمعة، القاضي باعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" كـ"دولة ذات سيادة"، الذي أعلن عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل محادثاته المقررة في 29 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتجع "مارالاغو"، بشأن "وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة والجهود الأوسع لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط"، وفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرغ".وأفاد بيان مكتب نتنياهو، في معرض وصفه "أرض الصومال" بأنها "دولة مستقلة وذات سيادة"، بأن نتنياهو دعا عبد الله، للقيام بزيارة رسمية لإسرائيل.
الصومال
إسرائيل
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0a/1092572010_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_2f11d2bcfd414b99923bece6ce4ee532.jpg
الصومال, جامعة الدول العربية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أعلن مصدر رسمي في جامعة الدول العربية، أن المجلس على مستوى المندوبين سيعقد اجتماعًا طارئًا غدًا (الأحد) لمناقشة رفض الاعتراف الإسرائيلي بما يسمى "أرض الصومال" (صوماليلاند).
يأتي هذا الاجتماع استجابة لموقف جمهورية الصومال الفيدرالية الذي يدين بشدة التصريحات والإجراءات الإسرائيلية، ويؤكد أن أي اعتراف بإقليم "أرض الصومال" ككيان مستقل باطل ولا أثر قانونيًا، مع التمسك الكامل بسيادة الصومال ووحدة أراضيها.
وأصبحت إسرائيل أول دولة تعترف بإقليم "أرض الصومال" الانفصالي
، ما منحها شريكا جديدا مطلًا على ساحل البحر الأحمر الاستراتيجي.
ويأتي اتفاق يوم أمس الجمعة، القاضي باعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" كـ"دولة ذات سيادة"، الذي أعلن عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل محادثاته المقررة في 29 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتجع "مارالاغو"، بشأن "وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة والجهود الأوسع لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط"، وفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرغ".
وقال مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء، ورئيس "أرض الصومال" عبد الرحمن محمد عبد الله، وقّعا اتفاق اعتراف متبادل.
وأفاد بيان مكتب نتنياهو، في معرض وصفه "أرض الصومال" بأنها "دولة مستقلة وذات سيادة"، بأن نتنياهو دعا عبد الله، للقيام بزيارة رسمية لإسرائيل.