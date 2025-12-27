عربي
https://sarabic.ae/20251227/الرئيس-الصومالي-يجري-مشاورات-دبلوماسية-مع-قادة-شرق-أفريقيا-رفضا-لانتهاك-سيادة-البلاد-1108634555.html
الرئيس الصومالي يجري مشاورات دبلوماسية مع قادة شرق أفريقيا "رفضا لانتهاك سيادة البلاد"
الرئيس الصومالي يجري مشاورات دبلوماسية مع قادة شرق أفريقيا "رفضا لانتهاك سيادة البلاد"
سبوتنيك عربي
أعلنت الرئاسة الصومالية، اليوم السبت، أن الرئيس حسن شيخ محمود، يجري مشاورات دبلوماسية مع قادة دول شرق أفريقيا، في خطوة تهدف إلى "رفض أي انتهاك محتمل لسيادة... 27.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-27T11:38+0000
2025-12-27T11:38+0000
الصومال
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1e/1093258514_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_43422764adbb5b973bfc017229435623.jpg
وأكدت الرئاسة الصومالية، في بيان لها، أن "الحكومة ماضية في تحرك دبلوماسي واسع على المستويين الإقليمي والدولي لتعزيز حماية سيادة البلاد، وضمان سلامة أراضيها من أي تهديدات خارجية أو تدخلات غير مشروعة".وأشار البيان إلى أن "القادة الإقليميين عبّروا عن موقف موحد داعم لوحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه"، مؤكدين على أهمية التضامن الإقليمي في مواجهة أي محاولات لتقويض استقرار الدولة الصومالية.وأصبحت إسرائيل أول دولة تعترف بإقليم "أرض الصومال" الانفصالي، ما منحها شريكا جديدا مطلًا على ساحل البحر الأحمر الاستراتيجي.وقال مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء، ورئيس "أرض الصومال" عبد الرحمن محمد عبد الله، وقّعا اتفاق اعتراف متبادل.وأفاد بيان مكتب نتنياهو، في معرض وصفه "أرض الصومال" بأنها "دولة مستقلة وذات سيادة"، بأن نتنياهو دعا عبد الله، للقيام بزيارة رسمية لإسرائيل.
https://sarabic.ae/20251226/الاتحاد-الإفريقي-يرفض-أي-اعتراف-بأرض-الصومال-في-أعقاب-الإعلان-الإسرائيلي-1108615884.html
الصومال
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1e/1093258514_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_258bc2a87d8dfa693904472e7ec71d66.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصومال, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الصومال, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الرئيس الصومالي يجري مشاورات دبلوماسية مع قادة شرق أفريقيا "رفضا لانتهاك سيادة البلاد"

11:38 GMT 27.12.2025
الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود
الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2025
© AP Photo / Bebeto Matthews
تابعنا عبر
أعلنت الرئاسة الصومالية، اليوم السبت، أن الرئيس حسن شيخ محمود، يجري مشاورات دبلوماسية مع قادة دول شرق أفريقيا، في خطوة تهدف إلى "رفض أي انتهاك محتمل لسيادة البلاد".
وأكدت الرئاسة الصومالية، في بيان لها، أن "الحكومة ماضية في تحرك دبلوماسي واسع على المستويين الإقليمي والدولي لتعزيز حماية سيادة البلاد، وضمان سلامة أراضيها من أي تهديدات خارجية أو تدخلات غير مشروعة".
وأشار البيان إلى أن "القادة الإقليميين عبّروا عن موقف موحد داعم لوحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه"، مؤكدين على أهمية التضامن الإقليمي في مواجهة أي محاولات لتقويض استقرار الدولة الصومالية.
قمة الاتحاد ألإفريقي 30/31 يناير 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2025
الاتحاد الأفريقي يرفض "أي اعتراف بأرض الصومال" في أعقاب الإعلان الإسرائيلي
أمس, 22:29 GMT
وأصبحت إسرائيل أول دولة تعترف بإقليم "أرض الصومال" الانفصالي، ما منحها شريكا جديدا مطلًا على ساحل البحر الأحمر الاستراتيجي.

ويأتي اتفاق يوم أمس الجمعة، القاضي باعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" كـ"دولة ذات سيادة"، الذي أعلن عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل محادثاته المقررة في 29 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتجع "مارالاغو"، بشأن "وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة والجهود الأوسع لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط"، وفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرغ".

وقال مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء، ورئيس "أرض الصومال" عبد الرحمن محمد عبد الله، وقّعا اتفاق اعتراف متبادل.
وأفاد بيان مكتب نتنياهو، في معرض وصفه "أرض الصومال" بأنها "دولة مستقلة وذات سيادة"، بأن نتنياهو دعا عبد الله، للقيام بزيارة رسمية لإسرائيل.
