الخارجية الروسية تعلق على احتفالات عيد الميلاد في أوكرانيا

أفادت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن الفعالية التي أُقيمت في أوكرانيا يوم 25 ديسمبر/كانون الأول، تسيء إلى المعنى الديني لعيد... 27.12.2025

وكتبت زاخاروفا على قناتها في "تلغرام": "في الخامس والعشرين من ديسمبر، وبتوجيه من زيلينسكي، احتفل الوثنيون، مرتدين أقنعة الماعز والموت والملائكة، بـ"عيد الميلاد" لجمع التبرعات للواء الهجومي".وتابعت: "إنهم لا يعرفون من هو يسوع المسيح، الذي أصبح ميلاده عيدا مسيحيا، لأن فلاديمير ألكساندروفيتش شفندر (والد فلاديمير زيلينسكي) لم يخبرهم بذلك".ويظهر في المقطع المتداول الذي علقت عليه زاخاروفا أشخاصا يرتدون أزياء وثنية خلال الاحتفالات، ويعترفون بأنهم لا يعرفون هوية يسوع المسيح، مشيرين إلى أن ما جلبهم إلى الاحتفال هو المشاركة في حملة تبرعات لدعم لواء عسكري هجومي في الجبهة.وأضاف: "لقد رأينا التقرير حول خطاب زيلينسكي الغريب حقًا بمناسبة عيد الميلاد. إنه خطاب غير متحضر، ويبدو أنه صادر عن شخص غير مستقر".

