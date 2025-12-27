https://sarabic.ae/20251227/الخارجية-الروسية-تعلق-على-احتفالات-عيد-الميلاد-في-أوكرانيا--1108644092.html
الخارجية الروسية تعلق على احتفالات عيد الميلاد في أوكرانيا
الخارجية الروسية تعلق على احتفالات عيد الميلاد في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفادت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن الفعالية التي أُقيمت في أوكرانيا يوم 25 ديسمبر/كانون الأول، تسيء إلى المعنى الديني لعيد... 27.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-27T18:34+0000
2025-12-27T18:34+0000
2025-12-27T18:34+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg
وكتبت زاخاروفا على قناتها في "تلغرام": "في الخامس والعشرين من ديسمبر، وبتوجيه من زيلينسكي، احتفل الوثنيون، مرتدين أقنعة الماعز والموت والملائكة، بـ"عيد الميلاد" لجمع التبرعات للواء الهجومي".وتابعت: "إنهم لا يعرفون من هو يسوع المسيح، الذي أصبح ميلاده عيدا مسيحيا، لأن فلاديمير ألكساندروفيتش شفندر (والد فلاديمير زيلينسكي) لم يخبرهم بذلك".ويظهر في المقطع المتداول الذي علقت عليه زاخاروفا أشخاصا يرتدون أزياء وثنية خلال الاحتفالات، ويعترفون بأنهم لا يعرفون هوية يسوع المسيح، مشيرين إلى أن ما جلبهم إلى الاحتفال هو المشاركة في حملة تبرعات لدعم لواء عسكري هجومي في الجبهة.وأضاف: "لقد رأينا التقرير حول خطاب زيلينسكي الغريب حقًا بمناسبة عيد الميلاد. إنه خطاب غير متحضر، ويبدو أنه صادر عن شخص غير مستقر".
https://sarabic.ae/20251226/ترامب-زيلينسكي-ليس-لديه-أي-شيء-حتى-أوافق-عليه-1108615035.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_da92d22e5e92b452e22639a1bdbc6e9a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
الخارجية الروسية تعلق على احتفالات عيد الميلاد في أوكرانيا
أفادت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن الفعالية التي أُقيمت في أوكرانيا يوم 25 ديسمبر/كانون الأول، تسيء إلى المعنى الديني لعيد ميلاد المسيح.
وكتبت زاخاروفا على قناتها في "تلغرام": "في الخامس والعشرين من ديسمبر، وبتوجيه من زيلينسكي، احتفل الوثنيون، مرتدين أقنعة الماعز والموت والملائكة، بـ"عيد الميلاد" لجمع التبرعات للواء الهجومي".
وتابعت: "إنهم لا يعرفون من هو يسوع المسيح، الذي أصبح ميلاده عيدا مسيحيا، لأن فلاديمير ألكساندروفيتش شفندر (والد فلاديمير زيلينسكي) لم يخبرهم بذلك".
ويظهر في المقطع المتداول الذي علقت عليه زاخاروفا أشخاصا يرتدون أزياء وثنية خلال الاحتفالات، ويعترفون بأنهم لا يعرفون هوية يسوع المسيح، مشيرين إلى أن ما جلبهم إلى الاحتفال هو المشاركة في حملة تبرعات لدعم لواء عسكري هجومي في الجبهة.
وفي وقت سابق، تساءل المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، عما إذا كان بإمكان زيلينسكي، اتخاذ قرارات مناسبة نحو تسوية سياسية ودبلوماسية للصراع في أوكرانيا. وقال بيسكوف للصحفيين، متحدثا عن التقارير حول خطاب زيلينسكي، لعيد الميلاد: "أودّ أن أسأل ما إذا كان (فلاديمير زيلينسكي) قادرا على اتخاذ قرار مناسب نحو تسوية بالوسائل السياسية والدبلوماسية".
وأضاف: "لقد رأينا التقرير حول خطاب زيلينسكي الغريب حقًا بمناسبة عيد الميلاد. إنه خطاب غير متحضر، ويبدو أنه صادر عن شخص غير مستقر".