عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
الخارجية الروسية تعلق على احتفالات عيد الميلاد في أوكرانيا

18:34 GMT 27.12.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن الفعالية التي أُقيمت في أوكرانيا يوم 25 ديسمبر/كانون الأول، تسيء إلى المعنى الديني لعيد ميلاد المسيح.
وكتبت زاخاروفا على قناتها في "تلغرام": "في الخامس والعشرين من ديسمبر، وبتوجيه من زيلينسكي، احتفل الوثنيون، مرتدين أقنعة الماعز والموت والملائكة، بـ"عيد الميلاد" لجمع التبرعات للواء الهجومي".
وتابعت: "إنهم لا يعرفون من هو يسوع المسيح، الذي أصبح ميلاده عيدا مسيحيا، لأن فلاديمير ألكساندروفيتش شفندر (والد فلاديمير زيلينسكي) لم يخبرهم بذلك".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2025
ترامب: زيلينسكي ليس لديه أي شيء حتى أوافق عليه
أمس, 21:56 GMT
ويظهر في المقطع المتداول الذي علقت عليه زاخاروفا أشخاصا يرتدون أزياء وثنية خلال الاحتفالات، ويعترفون بأنهم لا يعرفون هوية يسوع المسيح، مشيرين إلى أن ما جلبهم إلى الاحتفال هو المشاركة في حملة تبرعات لدعم لواء عسكري هجومي في الجبهة.

وفي وقت سابق، تساءل المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، عما إذا كان بإمكان زيلينسكي، اتخاذ قرارات مناسبة نحو تسوية سياسية ودبلوماسية للصراع في أوكرانيا. وقال بيسكوف للصحفيين، متحدثا عن التقارير حول خطاب زيلينسكي، لعيد الميلاد: "أودّ أن أسأل ما إذا كان (فلاديمير زيلينسكي) قادرا على اتخاذ قرار مناسب نحو تسوية بالوسائل السياسية والدبلوماسية".

وأضاف: "لقد رأينا التقرير حول خطاب زيلينسكي الغريب حقًا بمناسبة عيد الميلاد. إنه خطاب غير متحضر، ويبدو أنه صادر عن شخص غير مستقر".
