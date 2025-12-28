"أونروا": شتاء غزة القاسي يغرق الخيام ويزيد البؤس بعد أكثر من عامين من الحرب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:16 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
موسكو : تحديد مواعيد نهائية مصطنعة لن يساعد في التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا لجامعة الدول العربية لبحث الاعتراف الاسرائيل بإقليم "صومالي لاند" الانفصالي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
11:49 GMT
11 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
17:03 GMT
22 د
ملفات ساخنة
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا لجامعة الدول العربية لبحث الاعتراف الاسرائيل بإقليم "صومالي لاند" الانفصالي
17:25 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
تحذير أممي من التصعيد في حضر موت والمهرة.. واجتماع طارئ للجامعة العربية لرفض الاعتراف الإسرائيلي بـ"أرض الصومال"
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251228/أونروا-شتاء-غزة-القاسي-يغرق-الخيام-ويزيد-البؤس-بعد-أكثر-من-عامين-من-الحرب--1108668743.html
"أونروا": شتاء غزة القاسي يغرق الخيام ويزيد البؤس بعد أكثر من عامين من الحرب
"أونروا": شتاء غزة القاسي يغرق الخيام ويزيد البؤس بعد أكثر من عامين من الحرب
سبوتنيك عربي
حذّر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، اليوم الأحد، من تفاقم معاناة سكان قطاع غزة بشكل دراماتيكي مع... 28.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-28T16:44+0000
2025-12-28T16:44+0000
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
منظمة الأونروا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/13/1092895746_0:0:1691:951_1920x0_80_0_0_04569e866b93a6c7e7dc5536e591fe8f.jpg
وكتب لازاريني في منشور عبر صفحته على منصة "إكس": "المزيد من الأمطار يعني المزيد من البؤس واليأس والموت"، مشيراً إلى أن آلاف العائلات تعيش في "خيام بالية تغرق بالمياه وسط الأنقاض"، في ظروف إنسانية كارثية تفاقمت مع انخفاض درجات الحرارة وهطول الأمطار الغزيرة. وشدد لازاريني على أن "مساعدات الإغاثة لا تصل بالكمية المطلوبة"، موضحاً أن وكالة الأونروا قادرة على مضاعفة جهودها الإغاثية بشكل فوري إذا سُمح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر دون قيود.واندلعت الحرب في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعدما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفاً مكثفاً ثم عمليات برية داخل القطاع.ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، وتضمن وقفًا مؤقتًا للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.وتم التوصل إلى هذه الهدنة بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة في القطاع.
https://sarabic.ae/20251228/غرفة-العمليات-الحكومية-في-غزة-200-ألف-وحدة-سكنية-عاجلة-لإنقاذ-نازحي-القطاع-من-البرد-والفيضانات-1108662854.html
https://sarabic.ae/20251228/969-خرقا-وانتهاكات-مستمرة-غزة-تواجه-كارثة-إنسانية-وسط-تقاعس-إسرائيلي-1108659812.html
https://sarabic.ae/20251227/بلديات-غزة-إسرائيل-حولت-شمال-القطاع-إلى-منطقة-منكوبة-1108625105.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/13/1092895746_141:0:1409:951_1920x0_80_0_0_da9cc8b6c447be7858a8384e86dcad98.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, منظمة الأونروا
غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, منظمة الأونروا

"أونروا": شتاء غزة القاسي يغرق الخيام ويزيد البؤس بعد أكثر من عامين من الحرب

16:44 GMT 28.12.2025
© Sputnikنازحون فلسطينيون في خيام على شواطئ غزة يتخوفون من ظروف أكثر قسوة مع اقتراب فصل الشتاء
نازحون فلسطينيون في خيام على شواطئ غزة يتخوفون من ظروف أكثر قسوة مع اقتراب فصل الشتاء - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
حذّر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، اليوم الأحد، من تفاقم معاناة سكان قطاع غزة بشكل دراماتيكي مع حلول الشتاء القارس، في ظل استمرار تداعيات الحرب الإسرائيلية لأكثر من عامين.
وكتب لازاريني في منشور عبر صفحته على منصة "إكس": "المزيد من الأمطار يعني المزيد من البؤس واليأس والموت"، مشيراً إلى أن آلاف العائلات تعيش في "خيام بالية تغرق بالمياه وسط الأنقاض"، في ظروف إنسانية كارثية تفاقمت مع انخفاض درجات الحرارة وهطول الأمطار الغزيرة.
مبنى في دير البلح بوسط قطاع غزة تضرر بشدة جراء العمليات الجوية والبرية الإسرائيلية، 13 ديسمبر/ كانون الأول 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2025
غرفة العمليات الحكومية في غزة: 200 ألف وحدة سكنية عاجلة لإنقاذ نازحي القطاع من البرد والفيضانات
12:55 GMT
وأكد المسؤول الأممي أن "طقس الشتاء القاسي يفاقم معاناة مستمرة لأكثر من عامين"، محذراً من أن الوضع يتجه نحو كارثة إنسانية أكبر في ظل نقص حاد في مواد التدفئة والمأوى المناسب والإمدادات الأساسية.
وشدد لازاريني على أن "مساعدات الإغاثة لا تصل بالكمية المطلوبة"، موضحاً أن وكالة الأونروا قادرة على مضاعفة جهودها الإغاثية بشكل فوري إذا سُمح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر دون قيود.
فلسطينيون يسيرون في شارع محاط بمبان دمرت خلال عمليات جوية وبرية إسرائيلية في مدينة غزة، 17 ديسمبر/ كانون الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2025
969 خرقا وانتهاكات مستمرة.. غزة تواجه كارثة إنسانية وسط "تقاعس" إسرائيلي
11:28 GMT
واندلعت الحرب في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعدما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفاً مكثفاً ثم عمليات برية داخل القطاع.
ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.
وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، وتضمن وقفًا مؤقتًا للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.
الدمار في شمال غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2025
بلديات غزة: إسرائيل حولت شمال القطاع إلى منطقة منكوبة
أمس, 09:33 GMT
وتم التوصل إلى هذه الهدنة بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة في القطاع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала