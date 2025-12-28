https://sarabic.ae/20251228/969-خرقا-وانتهاكات-مستمرة-غزة-تواجه-كارثة-إنسانية-وسط-تقاعس-إسرائيلي-1108659812.html

969 خرقا وانتهاكات مستمرة.. غزة تواجه كارثة إنسانية وسط "تقاعس" إسرائيلي

969 خرقا وانتهاكات مستمرة.. غزة تواجه كارثة إنسانية وسط "تقاعس" إسرائيلي

سبوتنيك عربي

أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، تقريرًا حول الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة خلال فترة وقف إطلاق النار في القطاع، مؤكدًا "وقوع 969 خرقًا، منذ دخوله... 28.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-28T11:28+0000

2025-12-28T11:28+0000

2025-12-28T11:28+0000

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

حركة حماس

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1c/1108653808_0:169:1626:1084_1920x0_80_0_0_25b0eaf20018eb25de55a7d5b4ee70ba.jpg

ووفقا للتقرير، أسفر "الخرق الإسرائيلي عن مقتل 418 مواطنًا وإصابة 1,141 آخرين"، في ما وصفه التقرير بـ"انتهاك صارخ للقانون الدولي".وأوضح أن "الاحتلال نفّذ خلال هذه الفترة 298 عملية إطلاق نار على المدنيين، و455 قصفًا استهدف المنازل والمواطنين العُزّل، إضافة إلى 162 عملية نسف وتدمير للممتلكات، في خرق واضح للهدنة".وأشار التقرير إلى "تداعيات الظروف الجوية القاسية، حيث استشهد 20 مواطنًا وتوفي طفلان بسبب البرد، بالإضافة إلى انهيار 49 مبنى متضرر بفعل المنخفضات الجوية، مع استمرار منع إدخال مواد الإيواء، وخروج أكثر من 127 ألف خيمة عن الخدمة، ما يهدد حياة 1.5 مليون نازح مع دخول فترة "الأربعينية" شديدة البرودة".واختتم المكتب الإعلامي البيان بـ"تحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية"، داعيًا المجتمع الدولي والجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار إلى "إلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها فورًا، لضمان حماية المدنيين ووقف الانتهاكات".ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تمهِّد لوقف إطلاق النار.وتم التوصل إلى هذه الهدنة بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

https://sarabic.ae/20251228/تقارير-إسرائيلية-تكشف-عن-موافقة-3-دول-على-المشاركة-في-قوة-غزة-1108654168.html

https://sarabic.ae/20251228/الرئيس-الصومالي-لن-نقبل-بتهجير-الفلسطينيين-من-قطاع-غزة-1108658253.html

https://sarabic.ae/20251227/بلديات-غزة-إسرائيل-حولت-شمال-القطاع-إلى-منطقة-منكوبة-1108625105.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي