969 خرقا وانتهاكات مستمرة.. غزة تواجه كارثة إنسانية وسط "تقاعس" إسرائيلي
969 خرقا وانتهاكات مستمرة.. غزة تواجه كارثة إنسانية وسط "تقاعس" إسرائيلي
969 خرقا وانتهاكات مستمرة.. غزة تواجه كارثة إنسانية وسط "تقاعس" إسرائيلي

11:28 GMT 28.12.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafiفلسطينيون يسيرون في شارع محاط بمبان دمرت خلال عمليات جوية وبرية إسرائيلية في مدينة غزة، 17 ديسمبر/ كانون الأول 2025
فلسطينيون يسيرون في شارع محاط بمبان دمرت خلال عمليات جوية وبرية إسرائيلية في مدينة غزة، 17 ديسمبر/ كانون الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafi
تابعنا عبر
أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، تقريرًا حول الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة خلال فترة وقف إطلاق النار في القطاع، مؤكدًا "وقوع 969 خرقًا، منذ دخوله حيز التنفيذ، قبل 80 يومًا".
ووفقا للتقرير، أسفر "الخرق الإسرائيلي عن مقتل 418 مواطنًا وإصابة 1,141 آخرين"، في ما وصفه التقرير بـ"انتهاك صارخ للقانون الدولي".
وأوضح أن "الاحتلال نفّذ خلال هذه الفترة 298 عملية إطلاق نار على المدنيين، و455 قصفًا استهدف المنازل والمواطنين العُزّل، إضافة إلى 162 عملية نسف وتدمير للممتلكات، في خرق واضح للهدنة".
فلسطينيون يسيرون في شارع محاط بمبان دمرت خلال عمليات جوية وبرية إسرائيلية في مدينة غزة، 17 ديسمبر/ كانون الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2025
تقارير إسرائيلية تكشف عن موافقة 3 دول على المشاركة في "قوة غزة"
06:33 GMT
وأكد المكتب أن "قطاع غزة يواجه أزمة إنسانية حادة، مع إدخال 19,764 شاحنة مساعدات فقط من أصل 48 ألفًا متفق عليها، بنسبة التزام لا تتجاوز 42%، كما تم إدخال 425 شاحنة وقود فقط من أصل 4,000 شاحنة خلال 80 يومًا، ما ترك المستشفيات والمخابز ومحطات المياه شبه مشلولة".
وأشار التقرير إلى "تداعيات الظروف الجوية القاسية، حيث استشهد 20 مواطنًا وتوفي طفلان بسبب البرد، بالإضافة إلى انهيار 49 مبنى متضرر بفعل المنخفضات الجوية، مع استمرار منع إدخال مواد الإيواء، وخروج أكثر من 127 ألف خيمة عن الخدمة، ما يهدد حياة 1.5 مليون نازح مع دخول فترة "الأربعينية" شديدة البرودة".
رئيس الصومال حسن شيخ محمود خلال مشاركته في القمة العربية الـ 32 بمدينة جدة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2025
الرئيس الصومالي: لن نقبل بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة
09:51 GMT
واختتم المكتب الإعلامي البيان بـ"تحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية"، داعيًا المجتمع الدولي والجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار إلى "إلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها فورًا، لضمان حماية المدنيين ووقف الانتهاكات".

واندلعت الحرب في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعدما أعلنت حركة حماس الفلسطينية بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفاً مكثفاً ثم عمليات برية داخل القطاع.

ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تمهِّد لوقف إطلاق النار.
الدمار في شمال غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2025
بلديات غزة: إسرائيل حولت شمال القطاع إلى منطقة منكوبة
أمس, 09:33 GMT
وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، وتضمن وقفًا مؤقتًا للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.
وتم التوصل إلى هذه الهدنة بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة في القطاع.
