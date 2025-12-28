تقارير إسرائيلية تكشف عن موافقة 3 دول على المشاركة في "قوة غزة"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:16 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
موسكو : تحديد مواعيد نهائية مصطنعة لن يساعد في التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا لجامعة الدول العربية لبحث الاعتراف الاسرائيل بإقليم "صومالي لاند" الانفصالي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
11:49 GMT
11 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
17:03 GMT
22 د
ملفات ساخنة
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا لجامعة الدول العربية لبحث الاعتراف الاسرائيل بإقليم "صومالي لاند" الانفصالي
17:25 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251228/تقارير-إسرائيلية-تكشف-عن-موافقة-3-دول-على-المشاركة-في-قوة-غزة-1108654168.html
تقارير إسرائيلية تكشف عن موافقة 3 دول على المشاركة في "قوة غزة"
تقارير إسرائيلية تكشف عن موافقة 3 دول على المشاركة في "قوة غزة"
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير إسرائيلية بأن "3 دول وافقت على طلب أمريكي بالمشاركة في قوة الاستقرار الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة". 28.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-28T06:33+0000
2025-12-28T06:33+0000
إسرائيل
غزة
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
حركة حماس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1c/1108653808_0:169:1626:1084_1920x0_80_0_0_25b0eaf20018eb25de55a7d5b4ee70ba.jpg
ووفق الإحاطات، التي قُدمت خلال اجتماع المجلس الوزاري السياسي والأمني الإسرائيلي المصغر "الكابنيت" الأخير، الذي سبق الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى واشنطن لعقد "لقاء حاسم" مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبدت 3 دول موافقتها على إرسال قوات إلى قوة الاستقرار الدولية في غزة، دون الكشف عن أسمائها، باستثناء الإشارة إلى إندونيسيا، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.كما سبق تداول أسماء دول أخرى كـ"مساهمين محتملين" في قوة غزة، من بينها إيطاليا وباكستان وبنغلاديش، بحسب التقرير.وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى عقب الاجتماع، إن "الخطة الأساسية لترامب ونتنياهو، كانت تتمثل في توسيع "اتفاقيات أبراهام" بعد انتهاء الحرب وعودة الرهائن، إلا أن هذا المسار يواجه حاليا تحديات كبيرة، مع تركيز الجهود على المرحلة الثانية وتشكيل قوة متعددة الجنسيات"، مؤكدًا أن "تركيا لن تكون جزءًا منها، وأن إسرائيل لن تقبل بفرض أي دولة لا ترغب بمشاركتها".وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن "الانتقال إلى المرحلة الثانية كان سيستغرق وقتًا حتى في أفضل الظروف، نظرا لعدم جاهزية القوة الدولية"، مشيرًا إلى أن "واشنطن تسعى لضمان اكتمال الاستعدادات قبل نشرها"، بحسب الصحيفة.كما أشارت الإحاطات الإعلامية في اجتماع "الكابينت"، إلى أن "حماس" ما تزال نشطة، وتواصل تسليح نفسها، وتستعيد قوتها، وإن لم تعد إلى قدراتها السابقة"، وبالإضافة إلى التطورات في غزة ولبنان، فقد لاحظ المسؤولون الإسرائيليون تسارع وتيرة إنتاج إيران للصواريخ الباليستية، وفقا لما نشرته الصحيفة الإسرائيلية.واندلعت الحرب في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعدما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفاً مكثفاً ثم عمليات برية داخل القطاع.وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، وتضمن وقفًا مؤقتًا للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.وتم التوصل إلى هذه الهدنة بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة في القطاع.
https://sarabic.ae/20251224/مصر-تؤكد-ضرورة-تمكين-قوة-الاستقرار-الدولية-من-أداء-المهام-الموكلة-إليها-في-قطاع-غزة-1108516730.html
https://sarabic.ae/20251129/باكستان-مستعدون-لإرسال-قوات-إلى-غزة-ولكن-لن-نشارك-في-نزع-سلاح-حماس-1107622223.html
إسرائيل
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1c/1108653808_97:0:1542:1084_1920x0_80_0_0_19ea827a80fa98c6d114dfd23c704d97.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, حركة حماس
إسرائيل, غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, حركة حماس

تقارير إسرائيلية تكشف عن موافقة 3 دول على المشاركة في "قوة غزة"

06:33 GMT 28.12.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafiفلسطينيون يسيرون في شارع محاط بمبان دمرت خلال عمليات جوية وبرية إسرائيلية في مدينة غزة، 17 ديسمبر/ كانون الأول 2025
فلسطينيون يسيرون في شارع محاط بمبان دمرت خلال عمليات جوية وبرية إسرائيلية في مدينة غزة، 17 ديسمبر/ كانون الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafi
تابعنا عبر
أفادت تقارير إسرائيلية بأن "3 دول وافقت على طلب أمريكي بالمشاركة في قوة الاستقرار الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة".
ووفق الإحاطات، التي قُدمت خلال اجتماع المجلس الوزاري السياسي والأمني الإسرائيلي المصغر "الكابنيت" الأخير، الذي سبق الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى واشنطن لعقد "لقاء حاسم" مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبدت 3 دول موافقتها على إرسال قوات إلى قوة الاستقرار الدولية في غزة، دون الكشف عن أسمائها، باستثناء الإشارة إلى إندونيسيا، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
كما سبق تداول أسماء دول أخرى كـ"مساهمين محتملين" في قوة غزة، من بينها إيطاليا وباكستان وبنغلاديش، بحسب التقرير.
وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى عقب الاجتماع، إن "الخطة الأساسية لترامب ونتنياهو، كانت تتمثل في توسيع "اتفاقيات أبراهام" بعد انتهاء الحرب وعودة الرهائن، إلا أن هذا المسار يواجه حاليا تحديات كبيرة، مع تركيز الجهود على المرحلة الثانية وتشكيل قوة متعددة الجنسيات"، مؤكدًا أن "تركيا لن تكون جزءًا منها، وأن إسرائيل لن تقبل بفرض أي دولة لا ترغب بمشاركتها".
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2025
مصر تؤكد ضرورة تمكين قوة الاستقرار الدولية من أداء المهام الموكلة إليها في قطاع غزة
24 ديسمبر, 10:39 GMT
وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن "الانتقال إلى المرحلة الثانية كان سيستغرق وقتًا حتى في أفضل الظروف، نظرا لعدم جاهزية القوة الدولية"، مشيرًا إلى أن "واشنطن تسعى لضمان اكتمال الاستعدادات قبل نشرها"، بحسب الصحيفة.

وأقرّ بوجود "شكوك جدّية" داخل إسرائيل بشأن قدرة القوة الدولية على نزع سلاح حركة حماس الفلسطينية، مع التأكيد على "ضرورة منحها فرصة".

كما أشارت الإحاطات الإعلامية في اجتماع "الكابينت"، إلى أن "حماس" ما تزال نشطة، وتواصل تسليح نفسها، وتستعيد قوتها، وإن لم تعد إلى قدراتها السابقة"، وبالإضافة إلى التطورات في غزة ولبنان، فقد لاحظ المسؤولون الإسرائيليون تسارع وتيرة إنتاج إيران للصواريخ الباليستية، وفقا لما نشرته الصحيفة الإسرائيلية.
بين التخوف الفلسطيني والخروقات الإسرائيلية ترسم خطة ترامب هيكل غزة الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2025
باكستان: مستعدون لإرسال قوات إلى غزة ولكن لن نشارك في نزع سلاح "حماس"
29 نوفمبر, 17:35 GMT
واندلعت الحرب في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعدما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفاً مكثفاً ثم عمليات برية داخل القطاع.
ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.
وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، وتضمن وقفًا مؤقتًا للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.
وتم التوصل إلى هذه الهدنة بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة في القطاع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала