إعلام: مقتل مساعد رئيس جهاز الاستخبارات الأفغاني في كابول

لقي مساعد رئيس المديرية العامة للاستخبارات في أفغانستان مولوي نعمان، يوم أمس السبت، مصرعه في العاصمة كابول، في ظروف لم تتضح بعد، بحسب وسائل إعلام محلية. 28.12.2025, سبوتنيك عربي
وقالت شبكة "طلوع نيوز"، نقلًا عن مصادر مطّلعة، إن "مولوي نعمان، مساعد مدير استخبارات "طالبان" عبد الحق واثق، قُتل يوم أمس داخل منزله في منطقة بوت خاك بالعاصمة الأفغانية كابول".وأشارت المصادر إلى أن "السبب الدقيق للوفاة لم يُعلن رسميًا حتى الآن"، غير أنها رجّحت أن يكون الحادث "ناجمًا عن انفجار أسطوانة غاز داخل المنزل".وتُعد المديرية العامة للاستخبارات في إمارة أفغانستان الإسلامية، جهاز الاستخبارات الوطني في البلاد، وأُنشئت عقب وصول حركة طالبان إلى السلطة، في أغسطس/ آب 2021، لتحل محل المديرية العامة للأمن الوطني، التي كانت تعمل في عهد جمهورية أفغانستان الإسلامية السابقة.
