مدار الليل والنهار
لبنان والعالم
إعلام: مقتل مساعد رئيس جهاز الاستخبارات الأفغاني في كابول
وقالت شبكة "طلوع نيوز"، نقلًا عن مصادر مطّلعة، إن "مولوي نعمان، مساعد مدير استخبارات "طالبان" عبد الحق واثق، قُتل يوم أمس داخل منزله في منطقة بوت خاك بالعاصمة الأفغانية كابول".وأشارت المصادر إلى أن "السبب الدقيق للوفاة لم يُعلن رسميًا حتى الآن"، غير أنها رجّحت أن يكون الحادث "ناجمًا عن انفجار أسطوانة غاز داخل المنزل".وتُعد المديرية العامة للاستخبارات في إمارة أفغانستان الإسلامية، جهاز الاستخبارات الوطني في البلاد، وأُنشئت عقب وصول حركة طالبان إلى السلطة، في أغسطس/ آب 2021، لتحل محل المديرية العامة للأمن الوطني، التي كانت تعمل في عهد جمهورية أفغانستان الإسلامية السابقة.
صورة أرشيفية.. طائرة عسكرية أفغانية متضررة تظهر بعد استيلاء طالبان على مطار حامد كرزاي الدولي في كابول، أفغانستان 2021
صورة أرشيفية.. طائرة عسكرية أفغانية متضررة تظهر بعد استيلاء طالبان على مطار حامد كرزاي الدولي في كابول، أفغانستان 2021
لقي مساعد رئيس المديرية العامة للاستخبارات في أفغانستان مولوي نعمان، يوم أمس السبت، مصرعه في العاصمة كابول، في ظروف لم تتضح بعد، بحسب وسائل إعلام محلية.
وقالت شبكة "طلوع نيوز"، نقلًا عن مصادر مطّلعة، إن "مولوي نعمان، مساعد مدير استخبارات "طالبان" عبد الحق واثق، قُتل يوم أمس داخل منزله في منطقة بوت خاك بالعاصمة الأفغانية كابول".
وأشارت المصادر إلى أن "السبب الدقيق للوفاة لم يُعلن رسميًا حتى الآن"، غير أنها رجّحت أن يكون الحادث "ناجمًا عن انفجار أسطوانة غاز داخل المنزل".
رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
رئيس وزراء باكستان: وقف إطلاق النار مع أفغانستان لا يزال هشا للغاية
13 ديسمبر, 12:47 GMT
وتُعد المديرية العامة للاستخبارات في إمارة أفغانستان الإسلامية، جهاز الاستخبارات الوطني في البلاد، وأُنشئت عقب وصول حركة طالبان إلى السلطة، في أغسطس/ آب 2021، لتحل محل المديرية العامة للأمن الوطني، التي كانت تعمل في عهد جمهورية أفغانستان الإسلامية السابقة.
