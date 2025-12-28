https://sarabic.ae/20251228/إعلام-مقتل-مساعد-رئيس-جهاز-الاستخبارات-الأفغاني-في-كابول-1108652998.html

إعلام: مقتل مساعد رئيس جهاز الاستخبارات الأفغاني في كابول

إعلام: مقتل مساعد رئيس جهاز الاستخبارات الأفغاني في كابول

سبوتنيك عربي

لقي مساعد رئيس المديرية العامة للاستخبارات في أفغانستان مولوي نعمان، يوم أمس السبت، مصرعه في العاصمة كابول، في ظروف لم تتضح بعد، بحسب وسائل إعلام محلية. 28.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-28T05:09+0000

2025-12-28T05:09+0000

2025-12-28T05:09+0000

أخبار أفغانستان اليوم

حركة طالبان

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/15/1085229680_0:187:2979:1863_1920x0_80_0_0_220dd25619c45bcc91d98c8faba990f9.jpg

وقالت شبكة "طلوع نيوز"، نقلًا عن مصادر مطّلعة، إن "مولوي نعمان، مساعد مدير استخبارات "طالبان" عبد الحق واثق، قُتل يوم أمس داخل منزله في منطقة بوت خاك بالعاصمة الأفغانية كابول".وأشارت المصادر إلى أن "السبب الدقيق للوفاة لم يُعلن رسميًا حتى الآن"، غير أنها رجّحت أن يكون الحادث "ناجمًا عن انفجار أسطوانة غاز داخل المنزل".وتُعد المديرية العامة للاستخبارات في إمارة أفغانستان الإسلامية، جهاز الاستخبارات الوطني في البلاد، وأُنشئت عقب وصول حركة طالبان إلى السلطة، في أغسطس/ آب 2021، لتحل محل المديرية العامة للأمن الوطني، التي كانت تعمل في عهد جمهورية أفغانستان الإسلامية السابقة.

https://sarabic.ae/20251213/رئيس-وزراء-باكستان-وقف-إطلاق-النار-مع-أفغانستان-لا-يزال-هشا-للغاية-1108120945.html

أخبار أفغانستان اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان, العالم