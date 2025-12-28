عربي
https://sarabic.ae/20251228/الجزائر-تتأهل-إلى-ثمن-نهائي-أمم-أفريقيا-بفوز-صعب-على-بوركينا-فاسو-1108675869.html
الجزائر تتأهل إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا بفوز صعب على بوركينا فاسو
الجزائر تتأهل إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا بفوز صعب على بوركينا فاسو
سبوتنيك عربي
ضمن المنتخب الجزائري تأهله إلى الدور ثمن النهائي من كأس الأمم الأفريقية 2025، عقب تحقيقه فوزا ثمينا على منتخب بوركينا فاسو بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي... 28.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-28T20:25+0000
2025-12-28T20:25+0000
رياضة
الجزائر
أخبار العالم الآن
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/14/1108393439_0:0:1364:767_1920x0_80_0_0_e2b23c1b65eb88a5fe4a1b914e24e927.jpg
وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق قائد المنتخب رياض محرز في الدقيقة 23 من ركلة جزاء.في المقابل، تجمد رصيد منتخب بوركينا فاسو عند 3 نقاط في المركز الثاني، متفوقا بفارق الأهداف على منتخب السودان صاحب المركز الثالث، بينما يقبع منتخب غينيا الاستوائية في المركز الرابع دون نقاط.كما قدم لوكا زيدان أداء مميزا أمام الهجمات البوركينية، في حين واصل رياض محرز تألقه، معززا موقعه في وصافة قائمة هدافي المنتخب الجزائري عبر التاريخ برصيد 37 هدفا، بفارق 8 أهداف عن المتصدر إسلام سليماني.منتخب السودان ينعش آماله في التأهل بفوز ثمين على غينيا الاستوائية في كأس الأمم الأفريقيةرونالدو يحصد جائزة خاصة في "غلوب سوكر"
https://sarabic.ae/20251228/موزمبيق-تصنع-التاريخ-وتحقق-أول-فوز-لها-في-كأس-الأمم-الأفريقية-1108667931.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/14/1108393439_16:0:1287:953_1920x0_80_0_0_814ae6ff2e18d2b03ca5a38eaf6a6c6c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رياضة, الجزائر, أخبار العالم الآن, العالم, العالم العربي
رياضة, الجزائر, أخبار العالم الآن, العالم, العالم العربي

الجزائر تتأهل إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا بفوز صعب على بوركينا فاسو

20:25 GMT 28.12.2025
© AP Photo / Themba Hadebeكأس الأمم الأفريقية
كأس الأمم الأفريقية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2025
© AP Photo / Themba Hadebe
تابعنا عبر
ضمن المنتخب الجزائري تأهله إلى الدور ثمن النهائي من كأس الأمم الأفريقية 2025، عقب تحقيقه فوزا ثمينا على منتخب بوركينا فاسو بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة للبطولة المقامة بالمغرب.
وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق قائد المنتخب رياض محرز في الدقيقة 23 من ركلة جزاء.

وبهذا الانتصار، رفع "محاربو الصحراء" رصيدهم إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، ليحسموا تأهلهم رسميا إلى الدور المقبل تحت قيادة المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش.

موزمبيق تصنع التاريخ وتحقق أول فوز لها في كأس الأمم الأفريقية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2025
موزمبيق "تصنع التاريخ" وتحقق أول فوز لها في كأس الأمم الأفريقية
16:18 GMT
في المقابل، تجمد رصيد منتخب بوركينا فاسو عند 3 نقاط في المركز الثاني، متفوقا بفارق الأهداف على منتخب السودان صاحب المركز الثالث، بينما يقبع منتخب غينيا الاستوائية في المركز الرابع دون نقاط.

وشهدت المباراة حضور النجم الفرنسي زين الدين زيدان لمساندة نجله لوكا زيدان، حارس مرمى المنتخب الجزائري، الذي تألق بشكل لافت وأسهم في تحقيق الفوز من خلال تصديه لعدة فرص خطيرة، محافظا على نظافة شباكه.

كما قدم لوكا زيدان أداء مميزا أمام الهجمات البوركينية، في حين واصل رياض محرز تألقه، معززا موقعه في وصافة قائمة هدافي المنتخب الجزائري عبر التاريخ برصيد 37 هدفا، بفارق 8 أهداف عن المتصدر إسلام سليماني.
منتخب السودان ينعش آماله في التأهل بفوز ثمين على غينيا الاستوائية في كأس الأمم الأفريقية
رونالدو يحصد جائزة خاصة في "غلوب سوكر"
