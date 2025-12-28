https://sarabic.ae/20251228/الجزائر-تتأهل-إلى-ثمن-نهائي-أمم-أفريقيا-بفوز-صعب-على-بوركينا-فاسو-1108675869.html
الجزائر تتأهل إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا بفوز صعب على بوركينا فاسو
وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق قائد المنتخب رياض محرز في الدقيقة 23 من ركلة جزاء.في المقابل، تجمد رصيد منتخب بوركينا فاسو عند 3 نقاط في المركز الثاني، متفوقا بفارق الأهداف على منتخب السودان صاحب المركز الثالث، بينما يقبع منتخب غينيا الاستوائية في المركز الرابع دون نقاط.كما قدم لوكا زيدان أداء مميزا أمام الهجمات البوركينية، في حين واصل رياض محرز تألقه، معززا موقعه في وصافة قائمة هدافي المنتخب الجزائري عبر التاريخ برصيد 37 هدفا، بفارق 8 أهداف عن المتصدر إسلام سليماني.منتخب السودان ينعش آماله في التأهل بفوز ثمين على غينيا الاستوائية في كأس الأمم الأفريقيةرونالدو يحصد جائزة خاصة في "غلوب سوكر"
ضمن المنتخب الجزائري تأهله إلى الدور ثمن النهائي من كأس الأمم الأفريقية 2025، عقب تحقيقه فوزا ثمينا على منتخب بوركينا فاسو بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة للبطولة المقامة بالمغرب.
وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق قائد المنتخب رياض محرز في الدقيقة 23 من ركلة جزاء.
وبهذا الانتصار، رفع "محاربو الصحراء" رصيدهم إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، ليحسموا تأهلهم رسميا إلى الدور المقبل تحت قيادة المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش.
في المقابل، تجمد رصيد منتخب بوركينا فاسو عند 3 نقاط في المركز الثاني، متفوقا بفارق الأهداف على منتخب السودان صاحب المركز الثالث، بينما يقبع منتخب غينيا الاستوائية في المركز الرابع دون نقاط.
وشهدت المباراة حضور النجم الفرنسي زين الدين زيدان لمساندة نجله لوكا زيدان، حارس مرمى المنتخب الجزائري، الذي تألق بشكل لافت وأسهم في تحقيق الفوز من خلال تصديه لعدة فرص خطيرة، محافظا على نظافة شباكه.
كما قدم لوكا زيدان أداء مميزا أمام الهجمات البوركينية، في حين واصل رياض محرز تألقه، معززا موقعه في وصافة قائمة هدافي المنتخب الجزائري عبر التاريخ برصيد 37 هدفا، بفارق 8 أهداف عن المتصدر إسلام سليماني.