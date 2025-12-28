https://sarabic.ae/20251228/الجزائر-تتأهل-إلى-ثمن-نهائي-أمم-أفريقيا-بفوز-صعب-على-بوركينا-فاسو-1108675869.html

الجزائر تتأهل إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا بفوز صعب على بوركينا فاسو

الجزائر تتأهل إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا بفوز صعب على بوركينا فاسو

ضمن المنتخب الجزائري تأهله إلى الدور ثمن النهائي من كأس الأمم الأفريقية 2025، عقب تحقيقه فوزا ثمينا على منتخب بوركينا فاسو بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي...

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق قائد المنتخب رياض محرز في الدقيقة 23 من ركلة جزاء.في المقابل، تجمد رصيد منتخب بوركينا فاسو عند 3 نقاط في المركز الثاني، متفوقا بفارق الأهداف على منتخب السودان صاحب المركز الثالث، بينما يقبع منتخب غينيا الاستوائية في المركز الرابع دون نقاط.كما قدم لوكا زيدان أداء مميزا أمام الهجمات البوركينية، في حين واصل رياض محرز تألقه، معززا موقعه في وصافة قائمة هدافي المنتخب الجزائري عبر التاريخ برصيد 37 هدفا، بفارق 8 أهداف عن المتصدر إسلام سليماني.منتخب السودان ينعش آماله في التأهل بفوز ثمين على غينيا الاستوائية في كأس الأمم الأفريقيةرونالدو يحصد جائزة خاصة في "غلوب سوكر"

