https://sarabic.ae/20251228/تصويت-برأيك-أي-ملف-سيكون-الأهم-على-طاولة-لقاء-نتنياهو---ترامب؟-1108658690.html
تصويت... برأيك أي ملف سيكون الأهم على طاولة لقاء نتنياهو - ترامب؟
تصويت... برأيك أي ملف سيكون الأهم على طاولة لقاء نتنياهو - ترامب؟
سبوتنيك عربي
يتوجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث من المقرر أن يلتقي غدًا الاثنين، بالرئيس الأمريكي دونالد... 28.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-28T10:16+0000
2025-12-28T10:16+0000
2025-12-28T10:16+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
دونالد ترامب
إيران
غزة
استطلاعات الرأي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/02/1097394327_0:0:1732:975_1920x0_80_0_0_6004076f465a3a3ffd9070ed6239e96b.jpg
وبحسب الإذاعة، فإن نتنياهو سيبحث خلال اللقاء ملفات سياسية وأمنية بارزة، في مقدمتها الملف الإيراني، إذ يعتزم طلب ما وصفته بـ"ضوء أخضر" من الإدارة الأمريكية، لتنفيذ ضربة محتملة ضد إيران في المستقبل.كما أشارت الإذاعة إلى أن "نتنياهو سيبلغ الرئيس الأمريكي، رفض إسرائيل الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قبل نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل".وتتزامن الزيارة مع اعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال" الانفصالي، ما منحها شريكا جديدا مطلًا على ساحل البحر الأحمر الاستراتيجي.تقرير يكشف عن "السبب الحقيقي" وراء اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال"ترامب: لن أعترف بـ"أرض الصومال" حاليا كما فعلت إسرائيل
إسرائيل
إيران
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/02/1097394327_193:0:1732:1154_1920x0_80_0_0_1dad63b12636079b3ac027bdddcf441e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, دونالد ترامب, إيران, غزة, استطلاعات الرأي, опросы
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, دونالد ترامب, إيران, غزة, استطلاعات الرأي, опросы
تصويت... برأيك أي ملف سيكون الأهم على طاولة لقاء نتنياهو - ترامب؟
يتوجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث من المقرر أن يلتقي غدًا الاثنين، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسب الإذاعة الإسرائيلية.
وبحسب الإذاعة، فإن نتنياهو سيبحث خلال اللقاء ملفات سياسية وأمنية بارزة، في مقدمتها الملف الإيراني، إذ يعتزم طلب ما وصفته بـ"ضوء أخضر" من الإدارة الأمريكية، لتنفيذ ضربة محتملة ضد إيران في المستقبل.
كما أشارت الإذاعة إلى أن "نتنياهو سيبلغ الرئيس الأمريكي، رفض إسرائيل الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قبل نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل".
وتتزامن الزيارة مع اعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال" الانفصالي
، ما منحها شريكا جديدا مطلًا على ساحل البحر الأحمر الاستراتيجي.