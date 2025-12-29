https://sarabic.ae/20251229/البنتاغون-عقد-لبوينغ-بقيمة-86-مليار-دولار-لتسليم-مقاتلات-إف-15-لإسرائيل-1108710217.html

البنتاغون: عقد لبوينغ بقيمة 8.6 مليار دولار لتسليم مقاتلات "إف-15" لإسرائيل

البنتاغون: عقد لبوينغ بقيمة 8.6 مليار دولار لتسليم مقاتلات "إف-15" لإسرائيل

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الاثنين، إن شركة بوينغ حصلت على عقد بقيمة 8.6 مليار دولار لبرنامج مقاتلات "إف-15" الإسرائيلي، وذلك بعد أن التقى الرئيس

وذكر البنتاغون: "ينص هذا العقد على تصميم ودمج ومعدات واختبار وإنتاج وتسليم 25 طائرة جديدة من طراز إف-15آي.إيه لسلاح الجو الإسرائيلي مع خيار لشراء 25 طائرة إف-15آي.إيه إضافية".ووصل نتنياهو الاثنين إلى مارالاغو، مقر إقامة الرئيس الأمريكي في بالم بيتش بولاية فلوريدا، لعقد لقاء بينهما، هو الخامس في الولايات المتحدة بين الحليفين المقربين منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض قبل نحو عام.واندلعت الحرب في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعدما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفاً مكثفاً ثم عمليات برية داخل القطاع.ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، وتضمن وقفًا مؤقتًا للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.وتم التوصل إلى هذه الهدنة بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

