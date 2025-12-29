https://sarabic.ae/20251229/الدفاع-الروسية-إسقاط-91-طائرة-أوكرانية-مسيرة-حاولت-مهاجمة-مقر-الرئاسة-في-نوفغورود-1108706459.html
الدفاع الروسية: إسقاط 91 طائرة أوكرانية مسيرة حاولت مهاجمة مقر الرئاسة في نوفغورود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن وسائط الدفاع الجوي صدّت، في الفترة ما بين 28 و29 كانون الأول/ديسمبر، هجمة إرهابية باستخدام 91 طائرة أوكرانية... 29.12.2025, سبوتنيك عربي
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في الفترة بين 28 و29 كانون الأول/ديسمبر من هذا العام، صدّت وسائط الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة الروسية هجمة إرهابية شنها نظام كييف باستخدام 91 طائرة هجومية مسيرة على مقر الرئاسة الروسية في مقاطعة نوفغورود".
وتابع البيان: "خلال صد الهجمة الإرهابية لنظام كييف، اعترضت وسائل الدفاع الجوي طوال الليل 49 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك كانت متجهة نحو مقاطعة نوفغورود".
وأضاف البيان أنه تم إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية واحدة فوق مقاطعة سمولينسك.
وتابع البيان: "فوق مقاطعة نوفغورود، تم اعتراض 18 طائرة مسيرة أوكرانية كانت متجهة نحو المقر الحكومي لرئيس روسيا الاتحادية، حتى الساعة 7:00 بتوقيت موسكو من يوم 29 كانون الأول/ ديسمبر، ومن الساعة 7:00 حتى 9:00 صباحا تم اعتراض 23 طائرة مسيرة أخرى".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن أوكرانيا شنت هجوما إرهابيا بطائرات مسيرة على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقاطعة نوفغورود، مشيرا إلى أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت جميع الطائرات المسيرة التي هاجمت مقر الرئاسة.
وقال لافروف للصحفيين: "في ليلة 28-29 ديسمبر/كانون الأول 2025، شن نظام كييف هجوما إرهابيا باستخدام 91 طائرة مسيرة بعيدة المدى على مقر إقامة الرئيس الروسي في مقاطعة نوفغورود".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، أجريا اتصالا هاتفيا، مشيرا إلى أن المحادثة انتهت بشكل إيجابي
، وكتبت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، على وسائل التواصل الاجتماعي: "اختتم الرئيس ترامب محادثة إيجابية مع الرئيس بوتين بشأن أوكرانيا"، مشيرة إلى أن المحادثة اختُتمت بشكل إيجابي.