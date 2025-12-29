https://sarabic.ae/20251229/خبير-الأمن-في-القارة-الأوروبية-لا-يتجزأ-فإما-أن-يكون-للجميع-أو-لا-يكون-1108687855.html

خبير: الأمن في القارة الأوروبية لا يتجزأ فإما أن يكون للجميع أو لا يكون

وأكد معلوف، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الأمن في القارة الأوروبية لا يتجزأ، فإما أن يكون للجميع أو لا يكون"، وهو المبدأ الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ عام 2007 خلال مؤتمر ميونيخ للأمن والسلام. وأضاف أن "زيلينسكي يسعى، من خلال تعديله على الخطة الأمريكية، إلى إحداث شرخ بين موسكو وواشنطن"، معتبرا أن "ضمانة الخمسين عاما التي يطالب بها تشكل شرطا تعجيزيا يهدف إلى إفشال المفاوضات". وأشار إلى وجود تباين واضح بين ما يطلبه زيلينسكي وما يقدمه ترامب، موضحا أن "الضمانات التي تطلبها كييف تفرض عليها أولا اعتماد الحياد وعدم الانضمام الى حلف الناتو".وأشار معلوف إلى أن "أوروبا لم تعد موحدة، بل باتت تتوزع بين عدة مراكز وأولويات"، لافتا إلى "نزاع خفي على قيادة الاتحاد الأوروبي بين برلين وباريس، حيث تسعى فرنسا، من خلال التقرب من روسيا، إلى تقليص خسائرها، فيما تبحث روسيا في المقابل عن نيات جدية لا عن مجرد تصريحات إعلامية".وختم بالقول: إن "حلف الناتو والاتحاد الأوروبي متضرران من أي تسوية، بعد عجزهما عن تحقيق هدف إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا"، معتبرا أن "الحديث عن سعي روسيا لاحتلال أوروبا هو لإيجاد عدو وهمي يبرر استمرار وجود الناتو في أوروبا، والإبقاء على صفقات السلاح كمصدر أساسي لمصالح الأوليغارشية الحاكمة"، ولا سيما بعد إعلان الرئيس ترامب ضرورة أن يرفع أعضاء الناتو إنفاقهم الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي، وهو ما يصعب تحقيقه في ظل الاستنزاف الذي سببه الصراع في أوكرانيا.ترامب يؤكد أن روسيا لم تشن أي هجمات صاروخية على محطة زابوروجيه النوويةالرئيس البولندي يؤكد لترامب أن موقف بلاده سيكون حاسما في اتفاق السلام بشأن أوكرانيا

