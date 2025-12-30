https://sarabic.ae/20251230/السفينتان-الإماراتيتان-كانتا-محملتين-بذخائر-وأسلحة-عند-وصولهما-إلى-ميناء-المكلا--متحدث-قوات-التحالف-1108744230.html

متحدث قوات التحالف: السفينتان الإماراتيتان كانتا محملتين بذخائر وأسلحة عند وصولهما إلى ميناء المكلا

متحدث قوات التحالف: السفينتان الإماراتيتان كانتا محملتين بذخائر وأسلحة عند وصولهما إلى ميناء المكلا

سبوتنيك عربي

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف، اليوم الثلاثاء، أن "السفينتين الإماراتيتين دخلتا لميناء المكلا مخالفةً للإجراءات المعمول بها ودون تصريح دخول من الحكومة... 30.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-30T20:35+0000

2025-12-30T20:35+0000

2025-12-30T20:35+0000

أخبار الأمارات

أخبار اليمن الأن

السعودية

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103689/89/1036898961_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_953f2faf501c3de187d261c0222b7e66.jpg

وجاء البيان ردا على تأكيد الخارجية الإماراتية أن الشحنة التي تم استهدافها لم تتضمن أي أسلحة وأن العربات التي تم إنزالها لم تكن مخصصة لأي طرف يمني، مؤكدة وجود تنسيق مسبق مع الرياض بشأنها.وكان "تحالف دعم الشرعية" في اليمن، أعلن اليوم الثلاثاء، أنه رصد "دخول سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة بالإمارات إلى ميناء المكلا اليمني، حيث تم إنزال كمية من الأسلحة والعربات القتالية، ما يعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة في البلاد".وصرح المتحدث الرسمي باسم "قوات التحالف"، اللواء الركن تركي المالكي، بأنه "في يومي السبت والأحد، الموافق (27 - 28 ديسمبر 2025م)، تم دخول سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف، حيث قام طاقم السفينتين بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بالسفينتين وإنزال كمية كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظات الشرقية لليمن (حضرموت، المهرة) بهدف تأجيج الصراع، مما يعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة والوصول لحلٍ سلمي، وكذلك انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015م".وأوضح المالكي أنه استنادًا لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني لقوات التحالف: "باتخاذ كافة التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين بمحافظتي حضرموت والمهرة، ولما تشكله هذه الأسلحة من خطورة وتصعيد يهدد الأمن والاستقرار، فقد قامت قوات التحالف الجوية صباح اليوم بتنفيذ عملية عسكرية (محدودة) استهدفت أسلحة وعربات قتالية أُفرغت من السفينتين بميناء (المكلا)، بعد توثيق ذلك ومن ثم تنفيذ العملية العسكرية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وبما يكفل عدم حدوث أضرار جانبية".وفي وقت سابق، صباح اليوم، طالب "تحالف دعم الشرعية" في اليمن المدنيين، الإخلاء الفوري لميناء المكلا، بمحافظة حضرموت، حتى إشعار آخر، بهدف حماية المدنيين جراء تنفيذ عملية عسكرية.ويشهد مجلس القيادة اليمني، منذ مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أزمة بين رئيسه رشاد العليمي، وعضو المجلس عيدروس الزبيدي، الذي يقود "المجلس الانتقالي الجنوبي"، على خلفية سيطرة الأخير على مناطق شرقي اليمن، ضمن تحركاته لاستعادة الدولة، التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من البلاد، قبل تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو/ أيار 1990.وفي الثالث من ديسمبر الجاري، سيطرت قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" على محافظة حضرموت، عقب هجوم على الجيش اليمني، الذي أعلن مقتل وإصابة 77 من ضباطه وجنوده إثر ذلك، قبل أن تتقدم قوات المجلس إلى محافظة المهرة الحدودية مع عمان، وتستولي عليها دون قتال.ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 أعوام صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.

https://sarabic.ae/20251230/تحالف-دعم-الشرعية-رصدنا-دخول-سفينتين-قادمتين-من-ميناء-الفجيرة-بالإمارات-إلى-ميناء-المكلا-اليمني-1108712098.html

https://sarabic.ae/20251230/باحث-يمني-لـسبوتنيك-العمليات-العسكرية-في-الجنوب-أدخلت-البلاد-في-معترك-تصعيدي-جديد-1108727383.html

https://sarabic.ae/20251230/بيان-مصري-بشأن-التطورات-في-اليمن-1108737708.html

https://sarabic.ae/20251230/الإمارات-تعلن-إنهاء-ما-تبقى-من-قوات-لها-من-فرق-مكافحة-الإرهاب-في-اليمن---عاجل--1108729934.html

https://sarabic.ae/20251230/حضرموت-تعلن-عن-أول-تحرك-عسكري-بعد-قرارات-مجلس-القيادة-والقصف-السعودي-على-اليمن-1108720326.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الأمارات, أخبار اليمن الأن, السعودية, العالم, أخبار العالم الآن