متحدث قوات التحالف: السفينتان الإماراتيتان كانتا محملتين بذخائر وأسلحة عند وصولهما إلى ميناء المكلا
متحدث قوات التحالف: السفينتان الإماراتيتان كانتا محملتين بذخائر وأسلحة عند وصولهما إلى ميناء المكلا
سبوتنيك عربي
أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف، اليوم الثلاثاء، أن "السفينتين الإماراتيتين دخلتا لميناء المكلا مخالفةً للإجراءات المعمول بها ودون تصريح دخول من الحكومة... 30.12.2025, سبوتنيك عربي
20:35 GMT 30.12.2025
© AP Photo / Hassan Ammarطيران التحالف العربي - مقاتلات "إف-15" (F-15) السعودية
أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف، اليوم الثلاثاء، أن "السفينتين الإماراتيتين دخلتا لميناء المكلا مخالفةً للإجراءات المعمول بها ودون تصريح دخول من الحكومة اليمنية أو قيادة التحالف".
وجاء البيان ردا على تأكيد الخارجية الإماراتية أن الشحنة التي تم استهدافها لم تتضمن أي أسلحة وأن العربات التي تم إنزالها لم تكن مخصصة لأي طرف يمني، مؤكدة وجود تنسيق مسبق مع الرياض بشأنها.

وقال المتحدث باسم قيادة قوات التحالف في بيان على منصة "إكس" إن "قيادة القوات المشتركة للتحالف ستقدم إيضاحات بشأن ما ورد في بيان وزارة الخارجية الإماراتية. السفينتان الإماراتيتان دخلتا لميناء المكلا مخالفةً للإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات، ودون تصريح دخول من الحكومة اليمنية أو قيادة التحالف، كما أغلقتا جهاز التتبع والتعريف قبل دخول المياه الإقليمية اليمنية".

الطيران السعودي - المقاتلات الحربية السعودية تورنادو (Panavia Tornado) السعودية، - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
"تحالف دعم الشرعية": استهداف شحنات أسلحة قادمة من الإمارات في اليمن
02:11 GMT
وكان "تحالف دعم الشرعية" في اليمن، أعلن اليوم الثلاثاء، أنه رصد "دخول سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة بالإمارات إلى ميناء المكلا اليمني، حيث تم إنزال كمية من الأسلحة والعربات القتالية، ما يعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة في البلاد".
وصرح المتحدث الرسمي باسم "قوات التحالف"، اللواء الركن تركي المالكي، بأنه "في يومي السبت والأحد، الموافق (27 - 28 ديسمبر 2025م)، تم دخول سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف، حيث قام طاقم السفينتين بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بالسفينتين وإنزال كمية كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظات الشرقية لليمن (حضرموت، المهرة) بهدف تأجيج الصراع، مما يعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة والوصول لحلٍ سلمي، وكذلك انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015م".
مدينة رداع، جنوب صنعاء، اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
باحث يمني لـ"سبوتنيك": العمليات العسكرية في الجنوب أدخلت البلاد في معترك تصعيدي جديد
12:44 GMT
وأوضح المالكي أنه استنادًا لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني لقوات التحالف: "باتخاذ كافة التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين بمحافظتي حضرموت والمهرة، ولما تشكله هذه الأسلحة من خطورة وتصعيد يهدد الأمن والاستقرار، فقد قامت قوات التحالف الجوية صباح اليوم بتنفيذ عملية عسكرية (محدودة) استهدفت أسلحة وعربات قتالية أُفرغت من السفينتين بميناء (المكلا)، بعد توثيق ذلك ومن ثم تنفيذ العملية العسكرية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وبما يكفل عدم حدوث أضرار جانبية".
وأكد المالكي "استمرار قيادة التحالف في خفض التصعيد وفرض التهدئة في محافظتي حضرموت والمهرة ومنع وصول أي دعم عسكري من أي دولة كانت لأي مكون يمني دون التنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف بهدف إنجاح جهود المملكة والتحالف لتحقيق الأمن والاستقرار ومنع اتساع دائرة الصراع"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية.
وزارة الخارجية المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
بيان مصري بشأن التطورات في اليمن
19:00 GMT
وفي وقت سابق، صباح اليوم، طالب "تحالف دعم الشرعية" في اليمن المدنيين، الإخلاء الفوري لميناء المكلا، بمحافظة حضرموت، حتى إشعار آخر، بهدف حماية المدنيين جراء تنفيذ عملية عسكرية.

وأعلنت قيادة القوات المشتركة لـ"تحالف دعم الشرعية" في اليمن، يوم السبت، أنها "ستتعامل مع التحركات العسكرية المخالفة لجهود خفض التصعيد، بهدف حماية المدنيين في مدينة حضرموت اليمنية، نتيجة للانتهاكات الإنسانية الجسيمة والمروّعة من قبل العناصر المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي".

ويشهد مجلس القيادة اليمني، منذ مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أزمة بين رئيسه رشاد العليمي، وعضو المجلس عيدروس الزبيدي، الذي يقود "المجلس الانتقالي الجنوبي"، على خلفية سيطرة الأخير على مناطق شرقي اليمن، ضمن تحركاته لاستعادة الدولة، التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من البلاد، قبل تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو/ أيار 1990.
قوات الجيش الإماراتي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
الإمارات تعلن إنهاء وجود قواتها المتبقية ضمن فرق "مكافحة الإرهاب" في اليمن
14:34 GMT
وفي الثالث من ديسمبر الجاري، سيطرت قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" على محافظة حضرموت، عقب هجوم على الجيش اليمني، الذي أعلن مقتل وإصابة 77 من ضباطه وجنوده إثر ذلك، قبل أن تتقدم قوات المجلس إلى محافظة المهرة الحدودية مع عمان، وتستولي عليها دون قتال.
وبإحكام قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" قبضتها على محافظتي حضرموت والمُهرة، يكون المجلس قد فرض سيطرته فعليًا على 6 محافظات، بالإضافة إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوبي البلاد).
انتقالي حضرموت ينفذ وقفة احتجاجية تنديدا بتدهور الأوضاع المعيشية والخدمية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
حضرموت تعلن عن أول تحرك عسكري بعد قرارات مجلس القيادة والقصف السعودي على اليمن
09:40 GMT
ويطالب "المجلس الانتقالي الجنوبي" باستعادة دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من اليمن، وتوحدت مع شماله في 22 مايو 1990، مكونة الجمهورية اليمنية، مبررًا ذلك "بتعرض أبناء المحافظات الجنوبية إلى ظلم واضطهاد من الشمال عقب حرب صيف 1994"، على حد قوله.
ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 أعوام صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
