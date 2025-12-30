https://sarabic.ae/20251230/زيلينسكي-يعلن-عزمه-مغادرة-السلطة-بعد-انتهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1108710861.html
زيلينسكي يعلن عزمه مغادرة السلطة بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا
أكد فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، أنه سيغادر منصبه بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا، مشيراً إلى أن استمرار قيادته مرتبط بظروف النزاع.
وأوضح في تصريحاته لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية أن "استمرار قيادته للبلاد مرتبط بظروف النزاع، مع الإشارة إلى أن الانتخابات الرئاسية، المقررة في 31 مارس 2024، أُرجئت بسبب الأحكام العسكرية والتعبئة العامة".وأشار زيلينسكي إلى أن "البرلمان الأوكراني سيضع إطاراً قانونياً لإجراء الانتخابات في فترة تتراوح بين 60 و90 يوماً، شريطة ضمان التوصل إلى وقف لإطلاق النار، في حين أظهرت استطلاعات ديسمبر الأخير من مركز سوسيس الاجتماعي أن شعبيته بين المرشحين المحتملين تعد الأدنى".من جهته، اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن السلطة الشرعية الوحيدة في أوكرانيا حالياً تتمثل بالبرلمان ورئيسه.وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، بأنه "حان الوقت لإجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا"، وأنه "على الشعب الأوكراني اتخاذ القرار في ذلك".يذكر أن فترة ولاية زيلينسكي انتهت في 20 مايو/ أيار 2024، وتم إلغاء انتخابات الرئاسة في ذلك العام بحجة "حالة الحرب والتعبئة العامة"، وصرح زيلينسكي حينها بأن "الانتخابات الآن غير مناسبة"، على حد زعمه. وفي فبراير/ شباط الماضي، وصف ترامب، زيلينسكي بأنه "ديكتاتور بلا انتخابات"، وأشار إلى أن نسبة تأييده قد انخفضت إلى 4%.
