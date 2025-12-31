https://sarabic.ae/20251231/لجنة-الأمن-القومي-في-البرلمان-الإيراني-الحرس-الثوري-والجيش-مستعدان-لضربة-استباقية-1108762457.html

لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: الحرس الثوري والجيش مستعدان لضربة استباقية

سبوتنيك عربي

قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، مجتبى زارعي، إن الحرس الثوري والجيش الإيراني في حالة جاهزية تامة، ومستعدان لتنفيذ ضربة استباقية إذا اقتضت... 31.12.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف زارعي، في تصريحات له، أن "إيران تتابع التطورات الأمنية عن كثب"، مؤكداً أن قدرات القوات المسلحة الإيرانية تهدف إلى حماية أمن البلاد وردع أي تهديد محتمل. وكان مستشار المرشد الأعلى الإيراني، علي شمخاني، أكد أن أي عدوان على إيران سيواجه بـ"رد فوري وقاسٍ"، وذلك في أعقاب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقضاء على أي محاولة لطهران لإعادة بناء برنامجها النووي. وقال شمخاني عبر حسابه على "إكس": "قدرات إيران الصاروخية والدفاعية غير قابلة للاحتواء أو مشروطة بالإذن. أي عدوان سيواجه برد فوري وقاسٍ يفوق خيال مخططيه". وفي وقت سابق، الإثنين، تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "القضاء" على أي محاولة إيرانية لإعادة التسلح، وذلك بعد ستة أشهر على ضربات جوية شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في الجمهورية الإسلامية.وقال ترامب في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في فلوريدا: "آمل ألا يحاولوا إعادة بناء قدراتهم، لأنه إذا فعلوا، فلن يكون أمامنا خيار سوى القضاء على تلك المحاولة سريعا جدا".ووصل نتنياهو الإثنين إلى مارالاغو، مقر إقامة الرئيس الأمريكي في بالم بيتش بولاية فلوريدا، لعقد لقاء بينهما، هو الخامس في الولايات المتحدة بين الحليفين المقربين منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض قبل نحو عام.وفي 13 يونيو/ حزيران 2025، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الوبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.كما شنّت الولايات المتحدة هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر، ليتم بعدها التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين طهران وتل أبيب.

