مقتل شخص وإصابة آخرين في انفجار وسط مدينة حلب شمالي سوريا

وأكدت وكالة الأنباء السورية "سانا"، مساء اليوم الأربعاء، مقتل شخص وإصابة آخرين من عناصر الأمن الداخلي جراء تفجير انتحاري بمنطقة باب الفرج في حلب السورية.وأوضحت الوكالة أنه "استشهد عنصر من الأمن الداخلي وأصيب آخرون؛ نتيجة تفجير انتحاري استهدف دورية للشرطة بمنطقة باب الفرج بمدينة حلب".في وقت أفادت مصادر محلية لـ"سبوتنيك"، بوقوع انفجار وسط مدينة حلب شمالي سوريا، حيث ذكرت أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار ناجم عن عملية انتحارية استهدفت دورية تابعة للأمن الداخلي في منطقة باب الفرج في مدينة حلب".وكانت وسائل إعلامية رسمية سورية، قد أعلنت، أول أمس الاثنبن، سماع دوي انفجار مجهول في محيط منطقة المزة بدمشق. وقالت صفحات إخبارية عبر منصات التواصل الاجتماعي، إن الانفجار مجهول السبب حتى اللحظة، فيما ذكرت وسائل إعلامية أخرى، أن ترجيحات أولية تشير إلى أن صوت الانفجار ناجم عن تدريبات عسكرية، دون ورود معلومات عن إصابات أو أضرار حتى الآن.وأفادت مصادر محلية لـ"سبوتنيك"، يوم الجمعة، بوقوع انفجار داخل أحد المساجد بحي "وادي الذهب" في مدينة حمص وسط سوريا.وقالت المصادر: "هناك عدد من القتلى والجرحى جراء الانفجار، الذي ضرب مسجد "الإمام علي بن أبي طالب" بحي "وادي الذهب" بمدينة حمص وسط سوريا، أثناء أداء صلاة الجمعة".وبحسب المعلومات الأولية، فإن "انتحاريا قام بتفجير نفسه بحزام ناسف داخل المسجد"، ولم تؤكد السلطات حتى اللحظة سبب الانفجار، ما إذا كان ناتجًا عن هجوم انتحاري أو عبوات ناسفة.وأشارت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إلى معلومات أولية تفيد بمقتل 3 أشخاص وإصابة 5 جراء الانفجار داخل المسجد.

