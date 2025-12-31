مقتل شخص وإصابة آخرين في انفجار وسط مدينة حلب شمالي سوريا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
129 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
غارات جوية أمريكية تستهدف معسكرات تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في نيجيريا
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
من يقف وراء ظهور قضية استعادة دولة الجنوب العربي في اليمن؟ يجيب خبراء
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
17:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبير: وجود قوات الأمم المتحدة في مرتفعات الجولان يثير تساؤلات حول جدوى دورها الفاصل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أثار جدلا واسعا.. قراءة نقدية للفيلم المصري "الست"
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
10:03 GMT
14 د
On air
11:03 GMT
14 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
11:18 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
12:03 GMT
26 د
مساحة حرة
أثار جدلا واسعا.. قراءة نقدية للفيلم المصري "الست"
12:30 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصحة النفسية ليست رفاهية.. كيف تصلح ما أفسدته ٢٠٢٥؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول يمني سابق: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال يؤكد سعيها للسيطرة على "باب المندب"
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251231/مقتل-شخص-وإصابة-آخرين-في-انفجار-وسط-مدينة-حلب-شمالي-سوريا-1108780879.html
مقتل شخص وإصابة آخرين في انفجار وسط مدينة حلب شمالي سوريا
مقتل شخص وإصابة آخرين في انفجار وسط مدينة حلب شمالي سوريا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، بمقتل شخص وإصابة آخرين في انفجار وسط مدينة حلب شمالي سوريا. 31.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-31T20:45+0000
2025-12-31T20:46+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103847/57/1038475780_0:139:3147:1909_1920x0_80_0_0_c64014c814b17c6768e8459c1338e71c.jpg
وأكدت وكالة الأنباء السورية "سانا"، مساء اليوم الأربعاء، مقتل شخص وإصابة آخرين من عناصر الأمن الداخلي جراء تفجير انتحاري بمنطقة باب الفرج في حلب السورية.وأوضحت الوكالة أنه "استشهد عنصر من الأمن الداخلي وأصيب آخرون؛ نتيجة تفجير انتحاري استهدف دورية للشرطة بمنطقة باب الفرج بمدينة حلب".في وقت أفادت مصادر محلية لـ"سبوتنيك"، بوقوع انفجار وسط مدينة حلب شمالي سوريا، حيث ذكرت أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار ناجم عن عملية انتحارية استهدفت دورية تابعة للأمن الداخلي في منطقة باب الفرج في مدينة حلب".وكانت وسائل إعلامية رسمية سورية، قد أعلنت، أول أمس الاثنبن، سماع دوي انفجار مجهول في محيط منطقة المزة بدمشق. وقالت صفحات إخبارية عبر منصات التواصل الاجتماعي، إن الانفجار مجهول السبب حتى اللحظة، فيما ذكرت وسائل إعلامية أخرى، أن ترجيحات أولية تشير إلى أن صوت الانفجار ناجم عن تدريبات عسكرية، دون ورود معلومات عن إصابات أو أضرار حتى الآن.وأفادت مصادر محلية لـ"سبوتنيك"، يوم الجمعة، بوقوع انفجار داخل أحد المساجد بحي "وادي الذهب" في مدينة حمص وسط سوريا.وقالت المصادر: "هناك عدد من القتلى والجرحى جراء الانفجار، الذي ضرب مسجد "الإمام علي بن أبي طالب" بحي "وادي الذهب" بمدينة حمص وسط سوريا، أثناء أداء صلاة الجمعة".وبحسب المعلومات الأولية، فإن "انتحاريا قام بتفجير نفسه بحزام ناسف داخل المسجد"، ولم تؤكد السلطات حتى اللحظة سبب الانفجار، ما إذا كان ناتجًا عن هجوم انتحاري أو عبوات ناسفة.وأشارت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إلى معلومات أولية تفيد بمقتل 3 أشخاص وإصابة 5 جراء الانفجار داخل المسجد.
https://sarabic.ae/20251228/سوريا-3-قتلى-و60-جريحا-باشتباكات-في-اللاذقية--1108665516.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103847/57/1038475780_209:0:2938:2047_1920x0_80_0_0_9fba1655293213f191b8208d3f8df4e7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار

مقتل شخص وإصابة آخرين في انفجار وسط مدينة حلب شمالي سوريا

20:45 GMT 31.12.2025 (تم التحديث: 20:46 GMT 31.12.2025)
© Sputnik . Mikhail Voskresensky / الانتقال إلى بنك الصورانفجار سيارة "سوزوكي" في ساحة الحمام في اللاذقية 22 يناير/ كانون الثاني 2019
انفجار سيارة سوزوكي في ساحة الحمام في اللاذقية 22 يناير/ كانون الثاني 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2025
© Sputnik . Mikhail Voskresensky
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، بمقتل شخص وإصابة آخرين في انفجار وسط مدينة حلب شمالي سوريا.
وأكدت وكالة الأنباء السورية "سانا"، مساء اليوم الأربعاء، مقتل شخص وإصابة آخرين من عناصر الأمن الداخلي جراء تفجير انتحاري بمنطقة باب الفرج في حلب السورية.
مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية التي شهدت أحداث الساحل السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2025
سوريا... 3 قتلى و60 جريحا باشتباكات في اللاذقية
28 ديسمبر, 14:29 GMT
وأوضحت الوكالة أنه "استشهد عنصر من الأمن الداخلي وأصيب آخرون؛ نتيجة تفجير انتحاري استهدف دورية للشرطة بمنطقة باب الفرج بمدينة حلب".
في وقت أفادت مصادر محلية لـ"سبوتنيك"، بوقوع انفجار وسط مدينة حلب شمالي سوريا، حيث ذكرت أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار ناجم عن عملية انتحارية استهدفت دورية تابعة للأمن الداخلي في منطقة باب الفرج في مدينة حلب".
وكانت وسائل إعلامية رسمية سورية، قد أعلنت، أول أمس الاثنبن، سماع دوي انفجار مجهول في محيط منطقة المزة بدمشق. وقالت صفحات إخبارية عبر منصات التواصل الاجتماعي، إن الانفجار مجهول السبب حتى اللحظة، فيما ذكرت وسائل إعلامية أخرى، أن ترجيحات أولية تشير إلى أن صوت الانفجار ناجم عن تدريبات عسكرية، دون ورود معلومات عن إصابات أو أضرار حتى الآن.
وأفادت مصادر محلية لـ"سبوتنيك"، يوم الجمعة، بوقوع انفجار داخل أحد المساجد بحي "وادي الذهب" في مدينة حمص وسط سوريا.
وقالت المصادر: "هناك عدد من القتلى والجرحى جراء الانفجار، الذي ضرب مسجد "الإمام علي بن أبي طالب" بحي "وادي الذهب" بمدينة حمص وسط سوريا، أثناء أداء صلاة الجمعة".
وبحسب المعلومات الأولية، فإن "انتحاريا قام بتفجير نفسه بحزام ناسف داخل المسجد"، ولم تؤكد السلطات حتى اللحظة سبب الانفجار، ما إذا كان ناتجًا عن هجوم انتحاري أو عبوات ناسفة.
وأشارت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إلى معلومات أولية تفيد بمقتل 3 أشخاص وإصابة 5 جراء الانفجار داخل المسجد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала