أستاذ علوم سياسية: لم يبق لزيلينسكي سوى استهداف المدنيين لتعويض خسائر الميدان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
10:03 GMT
14 د
On air
11:03 GMT
14 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
11:18 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
12:03 GMT
26 د
مساحة حرة
أثار جدلا واسعا.. قراءة نقدية للفيلم المصري "الست"
12:30 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصحة النفسية ليست رفاهية.. كيف تصلح ما أفسدته ٢٠٢٥؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول يمني سابق: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال يؤكد سعيها للسيطرة على "باب المندب"
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
09:17 GMT
15 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
نبض افريقيا
مصر تدعو دول أفريقيا لرفض اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
13:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
On air
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:41 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد تهديدات إسرائيل... طهران مستعدة لضربة استباقية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260101/أستاذ-علوم-سياسية-لم-يبق-لزيلينسكي-سوى-استهداف-المدنيين-لتعويض-خسائر-الميدان-1108809441.html
أستاذ علوم سياسية: لم يبق لزيلينسكي سوى استهداف المدنيين لتعويض خسائر الميدان
أستاذ علوم سياسية: لم يبق لزيلينسكي سوى استهداف المدنيين لتعويض خسائر الميدان
سبوتنيك عربي
تطرق أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية من بيروت، الدكتور علي بيضون، إلى استهداف كييف مقهى وفندقا في مقاطعة خيرسون، مؤكدا أن نظام كييف، باستهدافه المدنيين... 01.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-01T18:51+0000
2026-01-01T18:51+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
روسيا
أخبار أوكرانيا
طائرات بدون طيار
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099460671_0:87:1472:915_1920x0_80_0_0_75db80f0443a0baf2243ea9f3d7d921a.jpg
بيضون رأى، في مقابلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الشر يأتي من دوائر التخطيط والاجرام، عندما تخطط أوكرانيا ومن خلفها الدول الأوروبية التي تحاول خلط الأوراق لتقوم بصدمة نوعية كبيرة ضد روسيا وتقلب الطاولة وتخلط الأوراق بعد الحديث عن جدية التقارب في المفاوضات". ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن "هذا المخطط يهدف إلى إيصال رسالة إلى المفاوضين والوسطاء وإلى تبرير بقاء استمرار الصراع، خاصة أن أوروبا ترفض الجلوس على طاولة المفاوضات بالصيغة التي تعطي قوة وانتصارا لروسيا"، مشددا على أن "عملية الاستهداف، هي عملية إجرامية بكل المعايير الإنسانية والقانونية". وأكد بيضون أن "زيلينسكي أصبح مفلسا فهو يتراجع في الميدان خصوصا خيرسون وزابوروجيه ويحاول نقل المشكلة إلى الداخل في موسكو والمناطق المدنية، فضلا عن ضرب مدن في إقليم الدونباس، وبالتالي لم يعد لديه خيارات عسكرية بل فقط خيارات إرهابية إجرامية".ومن هنا رأى بيضون أن "النتائج أصبحت واضحة، استمرار الحرب بمثابة عملية استنزاف لكل من روسيا وأوكرانيا التي ستخسر المزيد من الجنود والقتلى والأراضي، في حال استمرت الازمة، لأن أكثر من 20 بالمئة من الأرضي الأوكرانية سيطرت عليها روسيا، لهذا إن لم يسارع زيلينسكي للقبول بموضوع المفاوضات وتأمين الشروط المطلوبة من القيادة الروسية وما تطرحه الولايات المتحدة وتوقيع الإتفاقية، الخسائر ستستمر"، وفق تعبيره.وأكد أن "زيلينسكي ألعوبة بيد قرارات خارجية وليس مصالح أوكرانية داخلية"، مشددا على أن "صمود روسيا أفشل كل المخططات في تغيير الواقع السياسي والأمني في أوروبا". وردا على سؤال حول موقف الولايات المتحدة من استهداف خيرسون، أشار بيضون إلى أن "هذا العمل رسالة موجهة أيضا، بشكل غير مباشر للولايات المتحدة، كونها تقوم بوساطة بين روسيا وأوكرانيا، كما أنه يتجاوز انضباط الجبهة ويشكل صدمة للموقف الأمريكي"، قائلا إن "ترامب مستهدف بهذه الوساطة لأنه في حال فشلها سيخسر مباشرة وشخصيا، وإذا تمكن من إنهاء الصراع ستسجل له".بيانات الطائرات المسيرة التي حاولت مهاجمة مقر إقامة الرئيس نقلت للسفارة الأمريكية - الدفاع الروسيةالكرملين: بوتين استمع عبر الهاتف لتقرير سالدو حول الوضع في مقاطعة خيرسون
https://sarabic.ae/20260101/مقتل-طفل-وإصابة-3-أشخاص-إثر-هجوم-شنته-مسيرة-أوكرانية-على-سيارة-في-مقاطعة-خيرسون-1108803645.html
https://sarabic.ae/20260101/مسؤول-أوكراني-سابق-هجوم-كييف-على-مقر-الرئيس-الروسي-يندرج-ضمن-استراتيجية-عرقلة-المفاوضات-1108802533.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099460671_66:0:1374:981_1920x0_80_0_0_41bb47e1779c258f35a5fa5a91997d24.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, أخبار أوكرانيا, طائرات بدون طيار, العالم
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, أخبار أوكرانيا, طائرات بدون طيار, العالم

أستاذ علوم سياسية: لم يبق لزيلينسكي سوى استهداف المدنيين لتعويض خسائر الميدان

18:51 GMT 01.01.2026
© Photo / Unsplash/ João Rochaطائرة مسيرة
طائرة مسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2026
© Photo / Unsplash/ João Rocha
تابعنا عبر
حصري
تطرق أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية من بيروت، الدكتور علي بيضون، إلى استهداف كييف مقهى وفندقا في مقاطعة خيرسون، مؤكدا أن نظام كييف، باستهدافه المدنيين ليلة رأس السنة، كشف عن وجهه الحقيقي.
بيضون رأى، في مقابلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الشر يأتي من دوائر التخطيط والاجرام، عندما تخطط أوكرانيا ومن خلفها الدول الأوروبية التي تحاول خلط الأوراق لتقوم بصدمة نوعية كبيرة ضد روسيا وتقلب الطاولة وتخلط الأوراق بعد الحديث عن جدية التقارب في المفاوضات".
ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن "هذا المخطط يهدف إلى إيصال رسالة إلى المفاوضين والوسطاء وإلى تبرير بقاء استمرار الصراع، خاصة أن أوروبا ترفض الجلوس على طاولة المفاوضات بالصيغة التي تعطي قوة وانتصارا لروسيا"، مشددا على أن "عملية الاستهداف، هي عملية إجرامية بكل المعايير الإنسانية والقانونية".

وتابع: "هذه المسألة تضرب كل مراحل التهدئة ومحاولات جمع روسيا وأوكرانيا في المفاوضات وهي ليست بريئة بل محاولة استفزاز لروسيا لتوسعة الصراع واستهداف مدنيين داخل أوكرانيا، ليقال إن روسيا تقوم بعمليات إجرامية وتضرب المدنيين، وتحميلها المسؤولية".

طائرة مسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2026
مقتل طفل وإصابة 3 أشخاص إثر هجوم شنته مسيرة أوكرانية على سيارة في مقاطعة خيرسون
15:20 GMT
وأكد بيضون أن "زيلينسكي أصبح مفلسا فهو يتراجع في الميدان خصوصا خيرسون وزابوروجيه ويحاول نقل المشكلة إلى الداخل في موسكو والمناطق المدنية، فضلا عن ضرب مدن في إقليم الدونباس، وبالتالي لم يعد لديه خيارات عسكرية بل فقط خيارات إرهابية إجرامية".
وعن الدعم العسكري لكييف، أوضح أن "وضع زيلينسكي الضعيف لا يستطيع الاستمرار بهذا الصراع لو تُرك وحيدا دون دعم أمريكي وأوروبي، لا سيما الترويكا الأوروبية التي تصر على استمرار الصراع ومنع زيلينسكي من الذهاب إلى المفاوضات".
ومن هنا رأى بيضون أن "النتائج أصبحت واضحة، استمرار الحرب بمثابة عملية استنزاف لكل من روسيا وأوكرانيا التي ستخسر المزيد من الجنود والقتلى والأراضي، في حال استمرت الازمة، لأن أكثر من 20 بالمئة من الأرضي الأوكرانية سيطرت عليها روسيا، لهذا إن لم يسارع زيلينسكي للقبول بموضوع المفاوضات وتأمين الشروط المطلوبة من القيادة الروسية وما تطرحه الولايات المتحدة وتوقيع الإتفاقية، الخسائر ستستمر"، وفق تعبيره.
نيكولاي أزاروف - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2026
مسؤول أوكراني سابق: هجوم كييف على مقر الرئيس الروسي يندرج ضمن استراتيجية عرقلة المفاوضات
14:24 GMT
وأكد أن "زيلينسكي ألعوبة بيد قرارات خارجية وليس مصالح أوكرانية داخلية"، مشددا على أن "صمود روسيا أفشل كل المخططات في تغيير الواقع السياسي والأمني في أوروبا".
وردا على سؤال حول موقف الولايات المتحدة من استهداف خيرسون، أشار بيضون إلى أن "هذا العمل رسالة موجهة أيضا، بشكل غير مباشر للولايات المتحدة، كونها تقوم بوساطة بين روسيا وأوكرانيا، كما أنه يتجاوز انضباط الجبهة ويشكل صدمة للموقف الأمريكي"، قائلا إن "ترامب مستهدف بهذه الوساطة لأنه في حال فشلها سيخسر مباشرة وشخصيا، وإذا تمكن من إنهاء الصراع ستسجل له".
بيانات الطائرات المسيرة التي حاولت مهاجمة مقر إقامة الرئيس نقلت للسفارة الأمريكية - الدفاع الروسية
الكرملين: بوتين استمع عبر الهاتف لتقرير سالدو حول الوضع في مقاطعة خيرسون
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала