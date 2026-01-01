بيانات الطائرات المسيرة التي حاولت مهاجمة مقر إقامة الرئيس نقلت للسفارة الأمريكية - الدفاع الروسية

https://sarabic.ae/20260101/بيانات-المسيرة-التي-حاولت-مهاجمة-مقر-إقامة-الرئيس-نقلت-للسفارة-الأمريكية---الدفاع-الروسية-1108808438.html
2026-01-01T17:57+0000
2026-01-01T17:57+0000
2026-01-01T17:59+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101523/12/1015231229_0:142:2934:1792_1920x0_80_0_0_11f1925544b9ccdf3f1b6e04ad411c40.jpg
https://sarabic.ae/20260101/عمدة-موسكو-تدمير-طائرتين-مسيرتين-كانتا-متجهتين-نحو-العاصمة-الروسية-1108806201.html
2026
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101523/12/1015231229_179:0:2755:1932_1920x0_80_0_0_e5a5e1036305c5fb85b73d6ff09cf9fa.jpg
17:57 GMT 01.01.2026 (تم التحديث: 17:59 GMT 01.01.2026)
أعلن رئيس مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، إيغور كوستيوكوف، أن بيانات أجهزة التحكم المشفرة في الطائرات الأوكرانية المسيرة التي أُسقطت في 29 كانون الأول/ديسمبر الماضي، أكدت بشكل قاطع أنها كانت تستهدف مجمع مباني مقر الرئاسة في نوفغورود.
وقال كوستيوكوف: "البيانات المشفرة في ذاكرة أجهزة التحكم في ملاحة الطائرات المسيرة، التي تم فك شيفرتها بواسطة متخصصين من جهاز الاستخبارات الروسية، أكدت بشكل قاطع على أن هدف الهجوم كان مجمع مباني مقر الرئاسة الروسية في مقاطعة نيجني نوفغورود".
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن "روسيا ستنقل البيانات، التي تم فك تشفيرها من الطائرة المسيرة الأوكرانية، التي هاجمت مقر الإقامة الرئاسية الروسية في مقاطعة نوفغورود، إلى الجانب الأمريكي".
وجاء في بيان للوزراة: "استخرجت أجهزة الاستخبارات الروسية ملف مهمة طيران من إحدى الطائرات المسيرة، التي أُسقطت في 29 ديسمبر(كانون الأول الماضي)، وأظهر فك التشفير أن الهدف النهائي للهجوم الأوكراني بالطائرة المسيّرة في 29 ديسمبر (الماضي)، كان أحد مرافق مقر إقامة الرئيس الروسي في مقاطعة نوفغورود".
وذكر البيان: "سيتم تسليم هذه الملفات إلى الجانب الأمريكي عبر القنوات الرسمية".
وأردف بيان الدفاع الروسية: "أظهر نص بيانات المسار أن الهدف النهائي لهجوم الطائرة المسيّرة الأوكرانية، في 29 ديسمبر 2025، كان منشأة داخل مقر الإقامة الرئاسية الروسية
في مقاطعة نوفغورود".
وتابع: "خلال فحص فني خاص لوحدة نظام الملاحة لإحدى الطائرات الأوكرانية المسيرة، التي تم إسقاطها ليلة 29 ديسمبر (الماضي) في المجال الجوي لمقاطعة نوفغورود، تمكن ممثلو أجهزة المخابرات الروسية من استخراج ملف مهمة الطيران المحمّل فيها".