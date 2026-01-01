بيانات الطائرات المسيرة التي حاولت مهاجمة مقر إقامة الرئيس نقلت للسفارة الأمريكية - الدفاع الروسية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
10:03 GMT
14 د
On air
11:03 GMT
14 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
11:18 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
12:03 GMT
26 د
مساحة حرة
أثار جدلا واسعا.. قراءة نقدية للفيلم المصري "الست"
12:30 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصحة النفسية ليست رفاهية.. كيف تصلح ما أفسدته ٢٠٢٥؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول يمني سابق: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال يؤكد سعيها للسيطرة على "باب المندب"
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
09:17 GMT
15 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
نبض افريقيا
مصر تدعو دول أفريقيا لرفض اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
13:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
On air
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:41 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد تهديدات إسرائيل... طهران مستعدة لضربة استباقية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
وقال كوستيوكوف: "البيانات المشفرة في ذاكرة أجهزة التحكم في ملاحة الطائرات المسيرة، التي تم فك شيفرتها بواسطة متخصصين من جهاز الاستخبارات الروسية، أكدت بشكل قاطع على أن هدف الهجوم كان مجمع مباني مقر الرئاسة الروسية في مقاطعة نيجني نوفغورود".وجاء في بيان للوزراة: "استخرجت أجهزة الاستخبارات الروسية ملف مهمة طيران من إحدى الطائرات المسيرة، التي أُسقطت في 29 ديسمبر(كانون الأول الماضي)، وأظهر فك التشفير أن الهدف النهائي للهجوم الأوكراني بالطائرة المسيّرة في 29 ديسمبر (الماضي)، كان أحد مرافق مقر إقامة الرئيس الروسي في مقاطعة نوفغورود".وذكر البيان: "سيتم تسليم هذه الملفات إلى الجانب الأمريكي عبر القنوات الرسمية".وتابع: "خلال فحص فني خاص لوحدة نظام الملاحة لإحدى الطائرات الأوكرانية المسيرة، التي تم إسقاطها ليلة 29 ديسمبر (الماضي) في المجال الجوي لمقاطعة نوفغورود، تمكن ممثلو أجهزة المخابرات الروسية من استخراج ملف مهمة الطيران المحمّل فيها".
17:57 GMT 01.01.2026 (تم التحديث: 17:59 GMT 01.01.2026)
أعلن رئيس مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، إيغور كوستيوكوف، أن بيانات أجهزة التحكم المشفرة في الطائرات الأوكرانية المسيرة التي أُسقطت في 29 كانون الأول/ديسمبر الماضي، أكدت بشكل قاطع أنها كانت تستهدف مجمع مباني مقر الرئاسة في نوفغورود.
وقال كوستيوكوف: "البيانات المشفرة في ذاكرة أجهزة التحكم في ملاحة الطائرات المسيرة، التي تم فك شيفرتها بواسطة متخصصين من جهاز الاستخبارات الروسية، أكدت بشكل قاطع على أن هدف الهجوم كان مجمع مباني مقر الرئاسة الروسية في مقاطعة نيجني نوفغورود".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن "روسيا ستنقل البيانات، التي تم فك تشفيرها من الطائرة المسيرة الأوكرانية، التي هاجمت مقر الإقامة الرئاسية الروسية في مقاطعة نوفغورود، إلى الجانب الأمريكي".

وجاء في بيان للوزراة: "استخرجت أجهزة الاستخبارات الروسية ملف مهمة طيران من إحدى الطائرات المسيرة، التي أُسقطت في 29 ديسمبر(كانون الأول الماضي)، وأظهر فك التشفير أن الهدف النهائي للهجوم الأوكراني بالطائرة المسيّرة في 29 ديسمبر (الماضي)، كان أحد مرافق مقر إقامة الرئيس الروسي في مقاطعة نوفغورود".
عمدة موسكو: تدمير طائرتين مسيرتين كانتا متجهتين نحو العاصمة الروسية
16:37 GMT
وذكر البيان: "سيتم تسليم هذه الملفات إلى الجانب الأمريكي عبر القنوات الرسمية".
وأردف بيان الدفاع الروسية: "أظهر نص بيانات المسار أن الهدف النهائي لهجوم الطائرة المسيّرة الأوكرانية، في 29 ديسمبر 2025، كان منشأة داخل مقر الإقامة الرئاسية الروسية في مقاطعة نوفغورود".
وتابع: "خلال فحص فني خاص لوحدة نظام الملاحة لإحدى الطائرات الأوكرانية المسيرة، التي تم إسقاطها ليلة 29 ديسمبر (الماضي) في المجال الجوي لمقاطعة نوفغورود، تمكن ممثلو أجهزة المخابرات الروسية من استخراج ملف مهمة الطيران المحمّل فيها".
