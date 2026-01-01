الائتلاف الحاكم في كوت ديفوار يحقق أغلبية بالانتخابات.. مصر تدعو لرفض اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
10:03 GMT
14 د
On air
11:03 GMT
14 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
11:18 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
12:03 GMT
26 د
مساحة حرة
أثار جدلا واسعا.. قراءة نقدية للفيلم المصري "الست"
12:30 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصحة النفسية ليست رفاهية.. كيف تصلح ما أفسدته ٢٠٢٥؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول يمني سابق: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال يؤكد سعيها للسيطرة على "باب المندب"
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
09:17 GMT
15 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
نبض افريقيا
مصر تدعو دول أفريقيا لرفض اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
13:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:41 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
19:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260101/الائتلاف-الحاكم-في-كوت-ديفوار-يحقق-أغلبية-بالانتخابات-مصر-تدعو-لرفض-اعتراف-إسرائيل-بـأرض-الصومال-1108789849.html
الائتلاف الحاكم في كوت ديفوار يحقق أغلبية بالانتخابات.. مصر تدعو لرفض اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال"
الائتلاف الحاكم في كوت ديفوار يحقق أغلبية بالانتخابات.. مصر تدعو لرفض اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال"
الائتلاف الحاكم في كوت ديفوار يحقق أغلبية بالانتخابات.. مصر تدعو لرفض اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال"

09:10 GMT 01.01.2026
الائتلاف الحاكم في كوت ديفوار يحقق أغلبية مريحة في الانتخابات التشريعية
نوران عطالله
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
كل المواضيع
أعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات في كوت ديفوار، أن ائتلاف "التجمع من أجل الديمقراطية والسلام" الحاكم، تصدّر نتائج الانتخابات التشريعية، التي جرت في 27 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

الائتلاف الحاكم في كوت ديفوار يحقق أغلبية "مريحة" في الانتخابات التشريعية

وحصل الائتلاف الحاكم على 197 مقعدا من أصل 255 في الجمعية الوطنية، بحسب مفوضية الانتخابات.

في هذا الصدد، قال الخبير في الشؤون الأفريقية محمد إبراهيم، إن "تدني نسبة الإقبال في الانتخابات التشريعية الأخيرة بكوت ديفوار يعود إلى غياب حملات التوعية الشاملة وضعف ثقة المواطنين في نزاهة العملية الانتخابية".

وأضاف أن "المعارضة لم تكن منظمة بشكل كامل، ولم تقدم رؤية واضحة لجماهيرها، فضلًا عن الانقسامات الداخلية، التي جعلت الأحزاب المعارضة في حالة تنافس فيما بينها، وهو ما منح الحزب الحاكم فرصة لبناء تحالفات غير مباشرة مع بعض القوى السياسية".

مصر تدعو دول أفريقيا لرفض اعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال"

دعت مصر إلى جلسة طارئة لمجلس السلم والأمن الأفريقي من أجل رفض اعتراف إسرائيل بـ"إقليم أرض الصومال" الانفصالي.
جاء ذلك في كلمة لوزير الخارجية المصر بدر عبد العاطي، خلال جلسة وزارية عقدت عن بعد، جدد فيها رفض بلاده التام الاعتراف الإسرائيلي بـ"إقليم أرض الصومال" كـ"دولة مستقلة".
في هذا الصدد، قال مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الأفريقية السفير وائل نصر، إن "اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال يمثل تطورا خطيرا يتعارض مع مبادئ الاتحاد الأفريقي وميثاقه".
وأكد أن "هذا الاعتراف لا يضيف جديدا للقارة الأفريقية، لكنه يثير القلق لأنه يفتح الباب أمام محاولات انفصالية مشابهة في دول أخرى".

هيئة الذهب في غانا تتجاوز هدف صادرات 2025 وتحقق أكثر من 10 مليارات دولار

أعلنت هيئة الذهب في غانا أنها تجاوزت هدفها المحدد لصادرات الذهب من القطاع الصغير لعام 2025، والمتمثل في 100 طن، محققة بذلك أكثر من 10 مليارات دولار من هذه الخطوة.
وأوضح المدير التنفيذي للهيئة سامي جيمفي، أن هذا التطور يمثل "محطة فارقة" في مسار إصلاح تجارة الذهب في غانا وتصديره.

في هذا الإطار، قال الخبير الاقتصادي د. محمد الناير، إن "غانا، التي تحتل المرتبة الثانية في إنتاج الذهب على مستوى القارة الأفريقية، استفادت بشكل كبير من الارتفاع القياسي في أسعار الذهب العالمية خلال العام الجاري، حيث تضاعفت العائدات مقارنة بالعام الماضي".

وأضاف أن "الاحتفاظ بكميات كبيرة من الذهب لدى البنوك المركزية يمثل صمام أمان لاستقرار سعر صرف العملة الوطنية وتقويتها عند الحاجة".
