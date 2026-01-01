https://sarabic.ae/20260101/الائتلاف-الحاكم-في-كوت-ديفوار-يحقق-أغلبية-بالانتخابات-مصر-تدعو-لرفض-اعتراف-إسرائيل-بـأرض-الصومال-1108789849.html

الائتلاف الحاكم في كوت ديفوار يحقق أغلبية بالانتخابات.. مصر تدعو لرفض اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال"

الائتلاف الحاكم في كوت ديفوار يحقق أغلبية بالانتخابات.. مصر تدعو لرفض اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال"

أعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات في كوت ديفوار، أن ائتلاف "التجمع من أجل الديمقراطية والسلام" الحاكم، تصدّر نتائج الانتخابات التشريعية، التي جرت في 27... 01.01.2026

الائتلاف الحاكم في كوت ديفوار يحقق أغلبية "مريحة" في الانتخابات التشريعيةوحصل الائتلاف الحاكم على 197 مقعدا من أصل 255 في الجمعية الوطنية، بحسب مفوضية الانتخابات.وأضاف أن "المعارضة لم تكن منظمة بشكل كامل، ولم تقدم رؤية واضحة لجماهيرها، فضلًا عن الانقسامات الداخلية، التي جعلت الأحزاب المعارضة في حالة تنافس فيما بينها، وهو ما منح الحزب الحاكم فرصة لبناء تحالفات غير مباشرة مع بعض القوى السياسية".مصر تدعو دول أفريقيا لرفض اعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال"دعت مصر إلى جلسة طارئة لمجلس السلم والأمن الأفريقي من أجل رفض اعتراف إسرائيل بـ"إقليم أرض الصومال" الانفصالي.جاء ذلك في كلمة لوزير الخارجية المصر بدر عبد العاطي، خلال جلسة وزارية عقدت عن بعد، جدد فيها رفض بلاده التام الاعتراف الإسرائيلي بـ"إقليم أرض الصومال" كـ"دولة مستقلة".في هذا الصدد، قال مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الأفريقية السفير وائل نصر، إن "اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال يمثل تطورا خطيرا يتعارض مع مبادئ الاتحاد الأفريقي وميثاقه".وأكد أن "هذا الاعتراف لا يضيف جديدا للقارة الأفريقية، لكنه يثير القلق لأنه يفتح الباب أمام محاولات انفصالية مشابهة في دول أخرى".هيئة الذهب في غانا تتجاوز هدف صادرات 2025 وتحقق أكثر من 10 مليارات دولارأعلنت هيئة الذهب في غانا أنها تجاوزت هدفها المحدد لصادرات الذهب من القطاع الصغير لعام 2025، والمتمثل في 100 طن، محققة بذلك أكثر من 10 مليارات دولار من هذه الخطوة.وأوضح المدير التنفيذي للهيئة سامي جيمفي، أن هذا التطور يمثل "محطة فارقة" في مسار إصلاح تجارة الذهب في غانا وتصديره.وأضاف أن "الاحتفاظ بكميات كبيرة من الذهب لدى البنوك المركزية يمثل صمام أمان لاستقرار سعر صرف العملة الوطنية وتقويتها عند الحاجة".

