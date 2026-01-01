https://sarabic.ae/20260101/الخارجية-الروسية-الهجوم-الإرهابي-الأوكراني-على-مقاطعة-خيرسون-مخطط-له-مسبقا-1108792911.html
الخارجية الروسية: الهجوم الإرهابي الأوكراني على مقاطعة خيرسون مخطط له مسبقا
الخارجية الروسية: الهجوم الإرهابي الأوكراني على مقاطعة خيرسون مخطط له مسبقا
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن "الهجوم الأوكراني في مقاطعة خيرسون، كان مخططًا له مسبقًا، حيث استهدفت الطائرات المسيرة المدنيين على وجه...
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية عبر قناتها على تطبيق "تلغرام": "في الساعة الأولى من العام الجديد 2026، ارتكب نظام كييف عملا إرهابيا آخر ضد السكان المدنيين في المناطق الروسية".وأضاف: "لا شك في أن الهجوم كان مخططًا له مسبقًا، فقد استهدفت الطائرات المسيرة، عمدًا، مكانًا يتجمع فيه المدنيون خلال احتفالات رأس السنة".وفي وقت سابق من صباح اليوم الخميس، صرح فلاديمير سالدو، حاكم مقاطعة خيرسون الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، بأن الهجوم الإرهابي الأوكراني بطائرة مسيرة على فندق في قرية خورلا بالمقاطعة، ليلة رأس السنة، قد يكون من تدبير أجهزة استخبارات أوروبية وبريطانية، ويهدف إلى عرقلة الجهود الدبلوماسية بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.وذكر أن هجوم القوات الأوكرانية على فندق ومقهى في مقاطعة خيرسون، يكشف عن الطبيعة الإرهابية لنظام كييف.الخارجية الروسية حول استهداف مقاطعة خيرسون: نتهم كل من يدعم "الأوغاد الإرهابيين" في أوكرانياحاكم خيرسون: مقتل 24 شخصا وإصابة 50 آخرين بهجوم إرهابي أوكراني على فندق ومقهى في المقاطعة
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية عبر قناتها على تطبيق "تلغرام": "في الساعة الأولى من العام الجديد 2026، ارتكب نظام كييف عملا إرهابيا آخر ضد السكان المدنيين في المناطق الروسية".
وبحسب البيان، فإن "العام الجديد قد تحوّل إلى مأساة بالنسبة لأكثر من 70 مدنيًا".
وأضاف: "لا شك في أن الهجوم كان مخططًا له مسبقًا، فقد استهدفت الطائرات المسيرة، عمدًا، مكانًا يتجمع فيه المدنيون خلال احتفالات رأس السنة".
وفي وقت سابق من صباح اليوم الخميس، صرح فلاديمير سالدو، حاكم مقاطعة خيرسون الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، بأن الهجوم الإرهابي الأوكراني بطائرة مسيرة على فندق في قرية خورلا بالمقاطعة، ليلة رأس السنة، قد يكون من تدبير أجهزة استخبارات أوروبية وبريطانية، ويهدف إلى عرقلة الجهود الدبلوماسية بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وقال سالدو: "كان الهجوم الغادر والإجرامي على المدنيين في المنطقة، والذي نُفذ ليلة رأس السنة، يهدف بوضوح إلى إحباط جميع محاولات روسيا والولايات المتحدة للتوصل إلى تسوية دبلوماسية
، ونظرًا للطابع الغادر لهذا العمل، تعتقد كييف أنه سيفلت من العقاب، وهو ما قد يشير إلى تورط مباشر لأجهزة استخبارات بريطانية وأوروبية في تدبير هذه الجريمة".
وذكر أن هجوم القوات الأوكرانية على فندق ومقهى في مقاطعة خيرسون، يكشف عن الطبيعة الإرهابية لنظام كييف.