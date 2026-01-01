https://sarabic.ae/20260101/الخارجية-الروسية-حول-استهداف-مقاطعة-خيرسون-نتهم-كل-من-يدعم-الأوغاد-الإرهابيين-في-أوكرانيا-1108789873.html

الخارجية الروسية حول استهداف مقاطعة خيرسون: نتهم كل من يدعم "الأوغاد الإرهابيين" في أوكرانيا

الخارجية الروسية حول استهداف مقاطعة خيرسون: نتهم كل من يدعم "الأوغاد الإرهابيين" في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن "هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على فندق ومقهى بمقاطعة خيرسون الروسية، يُظهر كراهية... 01.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-01T09:01+0000

2026-01-01T09:01+0000

2026-01-01T09:01+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار روسيا

أخبار أوكرانيا

العالم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_c688bd48ef0253fa565b9782fb107a24.jpg

وفي منشور لها عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، كتبت زاخاروفا: "هكذا كان المتعاونون من غرب أوكرانيا يحرقون الناس في قرية خاتين البيلاروسية، حيث كانوا يجمعون الأهالي في الحظائر ثم يضرمون فيها النيران، ويطلقون النار على كل من يحاول الهرب".وأضافت: "اليوم، يجب أن يُقدم لرؤساء ورؤساء وزراء الغرب الجماعي الكرواسان والبيض المسلوق مع تقارير توضح بالتفصيل كيف تم إنفاق مليارات من أموال دافعي الضرائب، وكم عدد هدايا رأس السنة، التي تم شراؤها لقتل المدنيين، وكيف تواطأوا في قتل الأطفال".وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفاد حاكم مقاطعة خيرسون الروسية فلاديمير سالدو، بأن 24 شخصًا لقوا حتفهم، فيما أُصيب 50 آخرين، إثر هجوم شنّته القوات المسلحة الأوكرانية باستخدام طائرات مسيّرة على فندق ومقهى في المقاطعة.وأكد سالدو بأن الهجوم الإرهابي الأوكراني، وقع الليلة الماضية، على موقع كان فيه المدنيون يحتفلون بحلول رأس السنة، باستخدام 3 طائرات مسيّرة استهدفت مقهى وفندقًا على ساحل البحر الأسود في قرية خورلا.وأشار إلى أن الهجوم كان متعمدًا لاستهداف المدنيين، موضحًا أن إحدى الطائرات المسيرة كانت محمّلة بمزيج قابل للاشتعال.لافروف: كييف حاولت مهاجمة مقر الرئاسة الروسية باستخدام طائرات مسيرةحاكم خيرسون: يرجح تورط أجهزة استخبارات أوروبية وبريطانية في الهجوم على الفندق بخورلا

https://sarabic.ae/20251229/زاخاروفا-كييف-ليست-بحاجة-إلى-السلام-لأنها-لا-تتقاضى-أجرا-مقابل-السلام-1108710076.html

https://sarabic.ae/20260101/حاكم-خيرسون-يرجح-تورط-أجهزة-استخبارات-أوروبية-وبريطانية-في-الهجوم-على-الفندق-بالمقاطعة-1108789326.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, العالم العربي