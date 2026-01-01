https://sarabic.ae/20260101/الخارجية-الروسية-حول-استهداف-مقاطعة-خيرسون-نتهم-كل-من-يدعم-الأوغاد-الإرهابيين-في-أوكرانيا-1108789873.html
الخارجية الروسية حول استهداف مقاطعة خيرسون: نتهم كل من يدعم "الأوغاد الإرهابيين" في أوكرانيا
الخارجية الروسية حول استهداف مقاطعة خيرسون: نتهم كل من يدعم "الأوغاد الإرهابيين" في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن "هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على فندق ومقهى بمقاطعة خيرسون الروسية، يُظهر كراهية... 01.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-01T09:01+0000
2026-01-01T09:01+0000
2026-01-01T09:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_c688bd48ef0253fa565b9782fb107a24.jpg
وفي منشور لها عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، كتبت زاخاروفا: "هكذا كان المتعاونون من غرب أوكرانيا يحرقون الناس في قرية خاتين البيلاروسية، حيث كانوا يجمعون الأهالي في الحظائر ثم يضرمون فيها النيران، ويطلقون النار على كل من يحاول الهرب".وأضافت: "اليوم، يجب أن يُقدم لرؤساء ورؤساء وزراء الغرب الجماعي الكرواسان والبيض المسلوق مع تقارير توضح بالتفصيل كيف تم إنفاق مليارات من أموال دافعي الضرائب، وكم عدد هدايا رأس السنة، التي تم شراؤها لقتل المدنيين، وكيف تواطأوا في قتل الأطفال".وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفاد حاكم مقاطعة خيرسون الروسية فلاديمير سالدو، بأن 24 شخصًا لقوا حتفهم، فيما أُصيب 50 آخرين، إثر هجوم شنّته القوات المسلحة الأوكرانية باستخدام طائرات مسيّرة على فندق ومقهى في المقاطعة.وأكد سالدو بأن الهجوم الإرهابي الأوكراني، وقع الليلة الماضية، على موقع كان فيه المدنيون يحتفلون بحلول رأس السنة، باستخدام 3 طائرات مسيّرة استهدفت مقهى وفندقًا على ساحل البحر الأسود في قرية خورلا.وأشار إلى أن الهجوم كان متعمدًا لاستهداف المدنيين، موضحًا أن إحدى الطائرات المسيرة كانت محمّلة بمزيج قابل للاشتعال.لافروف: كييف حاولت مهاجمة مقر الرئاسة الروسية باستخدام طائرات مسيرةحاكم خيرسون: يرجح تورط أجهزة استخبارات أوروبية وبريطانية في الهجوم على الفندق بخورلا
https://sarabic.ae/20251229/زاخاروفا-كييف-ليست-بحاجة-إلى-السلام-لأنها-لا-تتقاضى-أجرا-مقابل-السلام-1108710076.html
https://sarabic.ae/20260101/حاكم-خيرسون-يرجح-تورط-أجهزة-استخبارات-أوروبية-وبريطانية-في-الهجوم-على-الفندق-بالمقاطعة-1108789326.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_587:0:3318:2048_1920x0_80_0_0_c7051da36f5dacf684eb021dd1562ce9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, العالم العربي
الخارجية الروسية حول استهداف مقاطعة خيرسون: نتهم كل من يدعم "الأوغاد الإرهابيين" في أوكرانيا
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن "هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على فندق ومقهى بمقاطعة خيرسون الروسية، يُظهر كراهية نظام كييف ذو الطابع النازي الجديد ونزعته الممنهجة تجاه الإنسانية".
وفي منشور لها عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، كتبت زاخاروفا: "هكذا كان المتعاونون من غرب أوكرانيا يحرقون الناس في قرية خاتين البيلاروسية، حيث كانوا يجمعون الأهالي في الحظائر ثم يضرمون فيها النيران، ويطلقون النار على كل من يحاول الهرب".
ونوّهت إلى أن "الفارق الوحيد هو أن النازيين آنذاك لم يكونوا يختبئون وراء شعارات حماية الأطفال والولاء للديمقراطية".
29 ديسمبر 2025, 22:36 GMT
وأكدت زاخاروفا بالقول: "اليوم نرى ذات أسلوب الوحشية هذا يمارس على يد نظام كييف، ذات الكراهية النازية الجديدة، ذات التجريف المتزايد للإنسانية بشكل متسارع، وذات الاستهانة بالقدسية".
وأضافت: "اليوم، يجب أن يُقدم لرؤساء ورؤساء وزراء الغرب الجماعي الكرواسان والبيض المسلوق مع تقارير توضح بالتفصيل كيف تم إنفاق مليارات من أموال دافعي الضرائب
، وكم عدد هدايا رأس السنة، التي تم شراؤها لقتل المدنيين، وكيف تواطأوا في قتل الأطفال".
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفاد حاكم مقاطعة خيرسون الروسية فلاديمير سالدو
، بأن 24 شخصًا لقوا حتفهم، فيما أُصيب 50 آخرين، إثر هجوم شنّته القوات المسلحة الأوكرانية باستخدام طائرات مسيّرة على فندق ومقهى في المقاطعة.
وقال سالدو عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "وفقًا للبيانات الأولية، أُصيب أكثر من 50 شخصًا، وقُتل 24 شخصًا. الأرقام قيد التحديث. العديد احترقوا أحياءً. قُتل طفل".
وأكد سالدو بأن الهجوم الإرهابي الأوكراني، وقع الليلة الماضية، على موقع كان فيه المدنيون يحتفلون بحلول رأس السنة، باستخدام 3 طائرات مسيّرة استهدفت مقهى وفندقًا على ساحل البحر الأسود في قرية خورلا.
وأشار إلى أن الهجوم كان متعمدًا لاستهداف المدنيين، موضحًا أن إحدى الطائرات المسيرة كانت محمّلة بمزيج قابل للاشتعال.