سوريا... القوات الإسرائيلية تتوغل في ريف القنيطرة الشمالي وتطلق النار قرب مواطنين

توغلت القوات الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، في مناطق عدة بريف القنيطرة الشمالي جنوب غرب سوريا، في انتهاك جديد لاتفاق فصل القوات لعام 1974.
وأفاد مراسل وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) في القنيطرة بأن قوة إسرائيلية مكونة من سيارتي "هايلكس" انطلقت من نقطة العدنانية، وتوغلت باتجاه قرية أم العظام، ثم توجهت نحو قرية رويحينة، قبل أن تنسحب بعد فترة قصيرة.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت في وقت سابق، نقلًا عن مصدر سوري مقرّب من الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، بأن المحادثات بين إسرائيل وسوريا، حول اتفاق أمني "أحرزت تقدمًا كبيرًا في الأسابيع الأخيرة، مع احتمال التوقيع عليه قريبا"، على حد قولها.وقال المصدر لإحدى تلك الوسائل: "هذا الاختراق الأخير يُعزى إلى الجهود الكبيرة، التي بذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، مشيرًا إلى أنه "من المحتمل أن يتم توقيع الاتفاق، الذي سيتضمن ملحقًا دبلوماسيًا، خلال اجتماع سوري إسرائيلي رفيع المستوى في إحدى الدول الأوروبية في المستقبل القريب".وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إن "دمشق تتوقع التوصل إلى اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل، على أساس اتفاقية الهدنة لعام 1974، مع بعض التعديلات الطفيفة ودون مناطق عازلة، بحلول نهاية العام (2025)".وبحسب قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية، فإن إسرائيل ترفض مطلب سوريا بانسحاب إسرائيلي من جميع النقاط، التي سيطر عليها الجيش الإسرائيلي في سوريا، بعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد.وقالت مصادر إسرائيلية للإعلام الإسرائيلي، إن الجيش الإسرائيلي "سينسحب من بعض النقاط التسع، التي يسيطر عليها حاليًا في الأراضي السورية فقط، مقابل اتفاق سلام كامل مع سوريا، وليس اتفاقًا أمنيًا".
توغلت القوات الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، في مناطق عدة بريف القنيطرة الشمالي جنوب غرب سوريا، في انتهاك جديد لاتفاق فصل القوات لعام 1974.
وأفاد مراسل وكالة
الأنباء السورية الرسمية (سانا) في القنيطرة بأن قوة إسرائيلية مكونة من سيارتي "هايلكس" انطلقت من نقطة العدنانية، وتوغلت باتجاه قرية أم العظام، ثم توجهت نحو قرية رويحينة، قبل أن تنسحب بعد فترة قصيرة.
30 ديسمبر 2025, 23:49 GMT
وكانت القوات الإسرائيلية قد أطلقت النار، في وقت سابق من اليوم الخميس، باتجاه مجموعة من المواطنين كانوا يجمعون الفطر قرب خط فصل القوات غرب بلدة الرفيد بريف القنيطرة، ما أسفر عن نفوق عدد من الأغنام، دون وقوع إصابات بشرية بين المواطنين.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت في وقت سابق، نقلًا عن مصدر سوري مقرّب من الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، بأن المحادثات بين إسرائيل وسوريا
، حول اتفاق أمني "أحرزت تقدمًا كبيرًا في الأسابيع الأخيرة، مع احتمال التوقيع عليه قريبا"، على حد قولها.
29 ديسمبر 2025, 19:40 GMT
وقال المصدر لإحدى تلك الوسائل: "هذا الاختراق الأخير يُعزى إلى الجهود الكبيرة، التي بذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، مشيرًا إلى أنه "من المحتمل أن يتم توقيع الاتفاق، الذي سيتضمن ملحقًا دبلوماسيًا، خلال اجتماع سوري إسرائيلي رفيع المستوى في إحدى الدول الأوروبية في المستقبل القريب".
وبحسب المصدر، فإنه "لا يُستبعد إمكانية توقيعه في اجتماع بين الشرع ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني
، إن "دمشق تتوقع التوصل إلى اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل، على أساس اتفاقية الهدنة لعام 1974، مع بعض التعديلات الطفيفة ودون مناطق عازلة، بحلول نهاية العام (2025)".
28 ديسمبر 2025, 16:14 GMT
وبحسب قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية، فإن إسرائيل
ترفض مطلب سوريا بانسحاب إسرائيلي من جميع النقاط، التي سيطر عليها الجيش الإسرائيلي في سوريا، بعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وقالت مصادر إسرائيلية للإعلام الإسرائيلي، إن الجيش الإسرائيلي "سينسحب من بعض النقاط التسع، التي يسيطر عليها حاليًا في الأراضي السورية فقط، مقابل اتفاق سلام كامل مع سوريا، وليس اتفاقًا أمنيًا".