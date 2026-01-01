https://sarabic.ae/20260101/5-أحداث-رياضية-كبرى-منتظرة-في-عام-2026-تعرف-عليها---1108792703.html
5 أحداث رياضية كبرى منتظرة في عام 2026.. تعرف عليها
مع انطلاق العام الجديد 2026، يترقب عشاق كرة القدم حول العالم سلسلة من الأحداث الكبرى والمثيرة، على رأسها بطولة كأس العالم في يونيو/ حزيران المقبل، التي
وإلى جانب البطولات الدولية، تتجه الأنظار نحو مصائر نجوم بارزين مثل كريستيانو رونالدو، ومحمد صلاح، بالإضافة إلى سباق الكرة الذهبية. إليكم أبرز 5 أحداث رياضية منتظرة هذا العام، بحسب ماذكر موقع "إرم نيوز".
مع انطلاق العام الجديد 2026، يترقب عشاق كرة القدم حول العالم سلسلة من الأحداث الكبرى والمثيرة، على رأسها بطولة كأس العالم في يونيو/ حزيران المقبل، التي تستضيفها لأول مرة ثلاث دول معا، الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.
وإلى جانب البطولات الدولية، تتجه الأنظار نحو مصائر نجوم بارزين مثل كريستيانو رونالدو، ومحمد صلاح، بالإضافة إلى سباق الكرة الذهبية. إليكم أبرز 5 أحداث رياضية منتظرة هذا العام، بحسب ماذكر موقع
"إرم نيوز".
30 ديسمبر 2025, 16:02 GMT
1. رونالدو على أعتاب الـ"ألف هدف"
يقترب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، من تحقيق إنجاز تاريخي ببلوغ 1000 هدف في مسيرته الاحترافية.
ويحتاج الـ"دون"
إلى 43 هدفًا فقط بعدما وصل إلى 957 هدفًا، ومع تسجيله 41 هدفًا في 2025، يبدو الإنجاز قاب قوسين أو أدنى خلال العام الحالي.
2. أزمة محمد صلاح مع ليفربول.. هل يرحل؟
يبقى مستقبل النجم المصري محمد صلاح
، محور اهتمام جماهير ليفربول، رغم تجديد عقده حتى صيف 2027.
وتصاعدت التوترات بعد جلوسه احتياطيًا في 4 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي، ما دفع صلاح لإطلاق تصريحات نارية عقب مواجهة ليدز يونايتد، أدت إلى استبعاده من قائمة مباراة إنتر ميلان في دوري الأبطال.
ومع اهتمام أندية سعودية بضمه، قد تشهد نافذة الانتقالات الشتوية الجارية أو الصيفية تطورات حاسمة بشأن "الفرعون المصري".
13 ديسمبر 2025, 13:59 GMT
3. صدام ميسي ويامال في "فيناليسما"
يشهد ملعب "لوسيل" في قطر، يوم 27 مارس/ آذار المقبل، مواجهة نارية ضمن كأس "فيناليسما" تجمع بطل أوروبا إسبانيا بقيادة الشاب لامين يامال، مع بطل أمريكا الجنوبية الأرجنتين بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي.
4. من يتوج بكأس العالم 2026؟
تبدأ في يونيو المقبل، النسخة الأضخم من مونديال كاس العالم لكرة القدم، ويُتوقع صراع شرس بين منتخبات قوية مثل البرتغال بقيادة رونالدو
، والبرازيل تحت إدارة كارلو أنشيلوتي، والأرجنتين حاملة اللقب، وإسبانيا بطلة أوروبا، وإنجلترا.
5. سباق الكرة الذهبية المشتعل
بعد تتويج عثمان ديمبيلي، بالجائزة العام الماضي، يشتعل التنافس هذا العام بين كيليان مبابي (ريال مدريد)، إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)، ولامين يامال (برشلونة)، في سباق يُعد الأكثر إثارة منذ سنوات.
يشار إلى أنه يختتم شهر يناير الجاري، منافسات كأس الأمم الأفريقية
في المغرب، لتحديد بطل القارة.