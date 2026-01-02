تركيا تطلق أول مشروع للتنقيب عن الطاقة قبالة سواحل الصومال

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
09:17 GMT
15 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
نبض افريقيا
مصر تدعو دول أفريقيا لرفض اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
13:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
On air
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:41 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد تهديدات إسرائيل... طهران مستعدة لضربة استباقية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
11:03 GMT
13 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
11:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
11:46 GMT
14 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد تهديدات إسرائيل... طهران مستعدة لضربة استباقية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
تركيا تطلق أول مشروع للتنقيب عن الطاقة قبالة سواحل الصومال
صرح وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، اليوم الجمعة، بأن بلاده ⁠سترسل سفينة تنقيب عن الطاقة ​إلى الصومال، الشهر المقبل، لتنفيذ أول مشروع للتنقيب عن الطاقة... 02.01.2026, سبوتنيك عربي
ونقلت وسائل إعلام غربية، ظهر اليوم الجمعة، عن بيرقدار أن العملية التي ستنفذها السفينة "كاجري بي" التركية، ستركز على مناطق بحرية في المياه ​الصومالية، لكنه ‌لم يقدم تفاصيل عن الاحتياطات المستهدفة أو حجم الاستثمار.وأكد الوزير التركي أن بلاده تعتزم "التنقيب عن النفط والغاز في 3 مناطق قبالة السواحل الصومالية، وقد باتت تركيا واحدة من الدول التي تمتلك أهم أساطيل سفن التنقيب في أعماق البحار".وبحث ألب أرسلان بيرقدار، مع وزير النفط والمعادن الصومالي طاهر شري محمد، إمكانات التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، كما ناقش معه الوضع الراهن لأعمال التنقيب عن الهيدروكربونات، التي تنفذها الدولتان في البر والبحر في الصومال، والتخطيط العملياتي للمرحلة المقبلة.ويشار إلى أن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، قام الثلاثاء الماضي، بزيارة رسمية إلى تركيا، التقى خلالها نظيره التركي رجب طيب أردوغان.اوناقش الجانبان العديد من القضايا الستراتيجية، بما في ذلك التعاون الدفاعي والأمني والطاقة والموارد الطبيعية والشؤون البحرية ومصايد الأسماك والاستثمارات الاقتصادية.ووقّعت تركيا في العام ‌،2024 اتفاقا للتنقيب عن ‌الطاقة مع ⁠الصومال، تسعى أنقرة من خلاله إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على ‌الواردات والاستثمار في عمليات الاستكشاف في الداخل والخارج.ويقدر بأن عمليات التنقيب عن النفط في الصومال ستستغرق بين 3 و5 سنوات.
تركيا تطلق أول مشروع للتنقيب عن الطاقة قبالة سواحل الصومال

تابعنا عبر
صرح وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، اليوم الجمعة، بأن بلاده ⁠سترسل سفينة تنقيب عن الطاقة ​إلى الصومال، الشهر المقبل، لتنفيذ أول مشروع للتنقيب عن الطاقة في المياه العميقة في ⁠الخارج.
ونقلت وسائل إعلام غربية، ظهر اليوم الجمعة، عن بيرقدار أن العملية التي ستنفذها السفينة "كاجري بي" التركية، ستركز على مناطق بحرية في المياه ​الصومالية، لكنه ‌لم يقدم تفاصيل عن الاحتياطات المستهدفة أو حجم الاستثمار.
وأكد الوزير التركي أن بلاده تعتزم "التنقيب عن النفط والغاز في 3 مناطق قبالة السواحل الصومالية، وقد باتت تركيا واحدة من الدول التي تمتلك أهم أساطيل سفن التنقيب في أعماق البحار".
محطة فضاء - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2025
تركيا تعلن بدء إنشاء ميناء فضائي في الصومال
31 ديسمبر 2025, 11:14 GMT
وبحث ألب أرسلان بيرقدار، مع وزير النفط والمعادن الصومالي طاهر شري محمد، إمكانات التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، كما ناقش معه الوضع الراهن لأعمال التنقيب عن الهيدروكربونات، التي تنفذها الدولتان في البر والبحر في الصومال، والتخطيط العملياتي للمرحلة المقبلة.
وأضاف وزير الطاقة التركي: "نبني التعاون التركي الصومالي في مجال الطاقة على أسس متينة"، مشددًا على أن أنقرة "تعتبر الصومال أحد أهم شركائها في القارة الأفريقية، وتؤمن بأن التعاون بينهما في مجال الهيدروكربونات سيفتح أبواب مرحلة جديدة في المستقبل القريب".
ويشار إلى أن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، قام الثلاثاء الماضي، بزيارة رسمية إلى تركيا، التقى خلالها نظيره التركي رجب طيب أردوغان.
اوناقش الجانبان العديد من القضايا الستراتيجية، بما في ذلك التعاون الدفاعي والأمني والطاقة والموارد الطبيعية والشؤون البحرية ومصايد الأسماك والاستثمارات الاقتصادية.
ووقّعت تركيا في العام ‌،2024 اتفاقا للتنقيب عن ‌الطاقة مع ⁠الصومال، تسعى أنقرة من خلاله إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على ‌الواردات والاستثمار في عمليات الاستكشاف في الداخل والخارج.
ويقدر بأن عمليات التنقيب عن النفط في الصومال ستستغرق بين 3 و5 سنوات.
