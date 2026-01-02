https://sarabic.ae/20260102/تركيا-تطلق-أول-مشروع-للتنقيب-عن-الطاقة-قبالة-سواحل-الصومال-1108829401.html

تركيا تطلق أول مشروع للتنقيب عن الطاقة قبالة سواحل الصومال

صرح وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، اليوم الجمعة، بأن بلاده ⁠سترسل سفينة تنقيب عن الطاقة ​إلى الصومال، الشهر المقبل، لتنفيذ أول مشروع للتنقيب عن الطاقة... 02.01.2026, سبوتنيك عربي

ونقلت وسائل إعلام غربية، ظهر اليوم الجمعة، عن بيرقدار أن العملية التي ستنفذها السفينة "كاجري بي" التركية، ستركز على مناطق بحرية في المياه ​الصومالية، لكنه ‌لم يقدم تفاصيل عن الاحتياطات المستهدفة أو حجم الاستثمار.وأكد الوزير التركي أن بلاده تعتزم "التنقيب عن النفط والغاز في 3 مناطق قبالة السواحل الصومالية، وقد باتت تركيا واحدة من الدول التي تمتلك أهم أساطيل سفن التنقيب في أعماق البحار".وبحث ألب أرسلان بيرقدار، مع وزير النفط والمعادن الصومالي طاهر شري محمد، إمكانات التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، كما ناقش معه الوضع الراهن لأعمال التنقيب عن الهيدروكربونات، التي تنفذها الدولتان في البر والبحر في الصومال، والتخطيط العملياتي للمرحلة المقبلة.ويشار إلى أن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، قام الثلاثاء الماضي، بزيارة رسمية إلى تركيا، التقى خلالها نظيره التركي رجب طيب أردوغان.اوناقش الجانبان العديد من القضايا الستراتيجية، بما في ذلك التعاون الدفاعي والأمني والطاقة والموارد الطبيعية والشؤون البحرية ومصايد الأسماك والاستثمارات الاقتصادية.ووقّعت تركيا في العام ‌،2024 اتفاقا للتنقيب عن ‌الطاقة مع ⁠الصومال، تسعى أنقرة من خلاله إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على ‌الواردات والاستثمار في عمليات الاستكشاف في الداخل والخارج.ويقدر بأن عمليات التنقيب عن النفط في الصومال ستستغرق بين 3 و5 سنوات.

