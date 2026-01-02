https://sarabic.ae/20260102/حقوقية-مغربية-نحو-60-ألف-طفل-يتيم-يعيشون-داخل-مؤسسات-الرعاية--1108831752.html
حقوقية مغربية نحو 60 ألف طفل يتيم يعيشون داخل "مؤسسات الرعاية"
حقوقية مغربية نحو 60 ألف طفل يتيم يعيشون داخل "مؤسسات الرعاية"
سبوتنيك عربي
يواجه الأطفال الأيتام تحديات عدة في عديد من بلدان العالم، رغم محاولات العديد من الحكومات التخفيف من الأعباء الحياتية التي تواجههم بعد مغادراتهم مراكز الإيواء. 02.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-02T13:45+0000
2026-01-02T13:45+0000
2026-01-02T13:45+0000
حصري
المغرب العربي
أخبار المغرب اليوم
أخبار الشرق الأوسط
غزة
لبنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/13/1092887482_0:381:2285:1666_1920x0_80_0_0_864bf607213c1c4e61f00bcd86ae64f9.jpg
في المغرب سعت الحكومة في الآونة الأخيرة عبر إقرار منحة مالية شهرية للأطفال الأيتام، من أجل تأمين مستقبلهم بشكل مغاير عن السابق، بعد تركهم لمراكز الإيواء، أو بلوغهم سن الرشد.قالت الحقوقية المغربية نجية أديب، رئيس جمعية "ما تقيش ولدي"، إن نحو 60,000 طفل يتيم، يعيشون داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية بمختلف ربوع المملكة.وأضافت في حديثها مع "سبوتنيك"، أن المصادقة على المرسوم الخاص بتفعيل مقتضيات المادة 16 من القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، هي خطوة ذات أبعاد إنسانية واجتماعية عميقة.وأشارت إلى أن القيمة المالية المحددة في 500 درهم شهريا لكل طفل تظل محدودة إذا ما جرى مقارنتها بحجم الاحتياجات الفعلية، وتصاعد تكاليف المعيشة، إلا أنها تشكل اعترافا رسميا بمسؤولية الدولة تجاه هذه الفئة الهشة".وبشأن ضمان وصول الدعم لمستحقيه، أشارت أديب إلى أن نجاعة المنحة تقاس بعدالة آليات تنزيلها، وقد أوضحت النقاط التالية حول مسطرة التطبيق والتي تتمثل في:وحول الفئات المستهدفة، أوضحت أديب أن صفة "اليتيم" تشمل كل طفل فقد الأب أو الأم أو كليهما، بالإضافة إلى الأطفال المهملين في المراكز الإيوائية. موضحة أنه يتم التخلي عن نحو 24 طفلا يوميا في المغرب نتيجة ضغوط اجتماعية، كما يوجد ما يقارب 30,000 طفل يتيم وفق تقديرات مدنية، وأن نحو 60,000 طفل يتيم، يعيشون داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية بمختلف ربوع المملكة.وشددت على أن الخطوة تضع أساسا متينا يساعد الطفل عند بلوغه سن الرشد على تحقيق أحلامه، وتسهيل اندماجه في النسيج المهني والاجتماعي، وأنها تعزز من استقلالية المستفيد، وتحارب التمييز، وتكرس مبدأ تكافؤ الفرص والتكافل الاجتماعي، وصولا إلى بناء هوية جماعية متماسكة.وصادق مجلس الحكومة المغربية، خلال اجتماعه المنعقد بشكل استثنائي نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، على مشروع المرسوم رقم 2.25.1064 المتعلق بالاستفادة من الإعانة الخاصة الممنوحة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر، والذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
https://sarabic.ae/20251222/خطوة-مغربية-غير-مسبوقة-في-الملاعب-الأفريقية-هل-تحد-من-ظاهرة-الشغب-والانفلات-الجماهيري-1108468415.html
https://sarabic.ae/20251216/المغرب-بعد-موجة-جفاف-قاسية-فيضانات-عارمة-تجتاح-مدينة-آسفي-1108238999.html
أخبار المغرب اليوم
غزة
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/13/1092887482_0:167:2285:1881_1920x0_80_0_0_a262c57459d528cf6305cb697e711221.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, المغرب العربي, أخبار المغرب اليوم, أخبار الشرق الأوسط, غزة, لبنان
حصري, المغرب العربي, أخبار المغرب اليوم, أخبار الشرق الأوسط, غزة, لبنان
حقوقية مغربية نحو 60 ألف طفل يتيم يعيشون داخل "مؤسسات الرعاية"
حصري
يواجه الأطفال الأيتام تحديات عدة في عديد من بلدان العالم، رغم محاولات العديد من الحكومات التخفيف من الأعباء الحياتية التي تواجههم بعد مغادراتهم مراكز الإيواء.
في المغرب سعت الحكومة في الآونة الأخيرة عبر إقرار منحة مالية شهرية للأطفال الأيتام
، من أجل تأمين مستقبلهم بشكل مغاير عن السابق، بعد تركهم لمراكز الإيواء، أو بلوغهم سن الرشد.
قالت الحقوقية المغربية نجية أديب، رئيس جمعية "ما تقيش ولدي"، إن نحو 60,000 طفل يتيم، يعيشون داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية بمختلف ربوع المملكة.
22 ديسمبر 2025, 17:32 GMT
وأضافت في حديثها مع "سبوتنيك"، أن المصادقة على المرسوم الخاص بتفعيل مقتضيات المادة 16 من القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، هي خطوة ذات أبعاد إنسانية واجتماعية عميقة.
وأشارت إلى أن القيمة المالية المحددة في 500 درهم شهريا لكل طفل تظل محدودة إذا ما جرى مقارنتها بحجم الاحتياجات الفعلية، وتصاعد تكاليف المعيشة، إلا أنها تشكل اعترافا رسميا بمسؤولية الدولة
تجاه هذه الفئة الهشة".
وأضافت: "هذا القرار يعكس التزاما أخلاقيا ومجتمعيا بحماية الطفولة وضمان الحد الأدنى من الكرامة، ونعتبرها لبنة أولى ستليها خطوات أخرى لضمان مستقبل زاهر لهؤلاء الأطفال الذين يمثلون رجال ونساء الغد".
وبشأن ضمان وصول الدعم لمستحقيه، أشارت أديب إلى أن نجاعة المنحة تقاس بعدالة آليات تنزيلها، وقد أوضحت النقاط التالية حول مسطرة التطبيق والتي تتمثل في:
الإشراف المؤسساتي، عبر إسناد تدبير الإعانة إلى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، بتنسيق مع وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
الرقمنة والشفافية، من خلال إحداث منصة رقمية خاصة لتلقي الطلبات ومعالجة التظلمات لضمان تتبع دقيق ومؤطر.
دور مديري المؤسسات، حيث يضطلع مديرو مؤسسات الرعاية الاجتماعية بدور محوري في تقديم الطلبات وتتبعها، لكونهم الأقرب لواقع الأطفال.
حماية الأموال، حيث يتم إيداع المبالغ في حسابات خاصة لدى صندوق الإيداع والتدبير (CDG) باسم الطفل، تماشيا مع القوانين المتعلقة بتدبير أموال القاصرين، لضمان حسن توظيفها مستقبلا.
16 ديسمبر 2025, 15:04 GMT
وحول الفئات المستهدفة، أوضحت أديب أن صفة "اليتيم" تشمل كل طفل فقد الأب أو الأم أو كليهما، بالإضافة إلى الأطفال المهملين في المراكز الإيوائية. موضحة أنه يتم التخلي عن نحو 24 طفلا يوميا في المغرب نتيجة ضغوط اجتماعية، كما يوجد ما يقارب 30,000 طفل يتيم وفق تقديرات مدنية، وأن نحو 60,000 طفل يتيم، يعيشون داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية بمختلف ربوع المملكة.
وحول الأهداف البعيدة المدى لهذه المنحة، أكدت أديب أن الهدف ليس مجرد المساعدة على "الزواج" أو متطلبات استهلاكية عابرة، بل هو تأسيس مسار مستقبلي.
وشددت على أن الخطوة تضع أساسا متينا يساعد الطفل عند بلوغه سن الرشد على تحقيق أحلامه، وتسهيل اندماجه في النسيج المهني والاجتماعي، وأنها تعزز من استقلالية المستفيد، وتحارب التمييز، وتكرس مبدأ تكافؤ الفرص والتكافل الاجتماعي،
وصولا إلى بناء هوية جماعية متماسكة.
وصادق مجلس الحكومة المغربية، خلال اجتماعه المنعقد بشكل استثنائي نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، على مشروع المرسوم رقم 2.25.1064 المتعلق بالاستفادة من الإعانة الخاصة الممنوحة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر، والذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.