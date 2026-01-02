https://sarabic.ae/20260102/حقوقية-مغربية-نحو-60-ألف-طفل-يتيم-يعيشون-داخل-مؤسسات-الرعاية--1108831752.html

حقوقية مغربية نحو 60 ألف طفل يتيم يعيشون داخل "مؤسسات الرعاية"

حقوقية مغربية نحو 60 ألف طفل يتيم يعيشون داخل "مؤسسات الرعاية"

يواجه الأطفال الأيتام تحديات عدة في عديد من بلدان العالم، رغم محاولات العديد من الحكومات التخفيف من الأعباء الحياتية التي تواجههم بعد مغادراتهم مراكز الإيواء. 02.01.2026

في المغرب سعت الحكومة في الآونة الأخيرة عبر إقرار منحة مالية شهرية للأطفال الأيتام، من أجل تأمين مستقبلهم بشكل مغاير عن السابق، بعد تركهم لمراكز الإيواء، أو بلوغهم سن الرشد.قالت الحقوقية المغربية نجية أديب، رئيس جمعية "ما تقيش ولدي"، إن نحو 60,000 طفل يتيم، يعيشون داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية بمختلف ربوع المملكة.وأضافت في حديثها مع "سبوتنيك"، أن المصادقة على المرسوم الخاص بتفعيل مقتضيات المادة 16 من القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، هي خطوة ذات أبعاد إنسانية واجتماعية عميقة.وأشارت إلى أن القيمة المالية المحددة في 500 درهم شهريا لكل طفل تظل محدودة إذا ما جرى مقارنتها بحجم الاحتياجات الفعلية، وتصاعد تكاليف المعيشة، إلا أنها تشكل اعترافا رسميا بمسؤولية الدولة تجاه هذه الفئة الهشة".وبشأن ضمان وصول الدعم لمستحقيه، أشارت أديب إلى أن نجاعة المنحة تقاس بعدالة آليات تنزيلها، وقد أوضحت النقاط التالية حول مسطرة التطبيق والتي تتمثل في:وحول الفئات المستهدفة، أوضحت أديب أن صفة "اليتيم" تشمل كل طفل فقد الأب أو الأم أو كليهما، بالإضافة إلى الأطفال المهملين في المراكز الإيوائية. موضحة أنه يتم التخلي عن نحو 24 طفلا يوميا في المغرب نتيجة ضغوط اجتماعية، كما يوجد ما يقارب 30,000 طفل يتيم وفق تقديرات مدنية، وأن نحو 60,000 طفل يتيم، يعيشون داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية بمختلف ربوع المملكة.وشددت على أن الخطوة تضع أساسا متينا يساعد الطفل عند بلوغه سن الرشد على تحقيق أحلامه، وتسهيل اندماجه في النسيج المهني والاجتماعي، وأنها تعزز من استقلالية المستفيد، وتحارب التمييز، وتكرس مبدأ تكافؤ الفرص والتكافل الاجتماعي، وصولا إلى بناء هوية جماعية متماسكة.وصادق مجلس الحكومة المغربية، خلال اجتماعه المنعقد بشكل استثنائي نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، على مشروع المرسوم رقم 2.25.1064 المتعلق بالاستفادة من الإعانة الخاصة الممنوحة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر، والذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

