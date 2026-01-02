حقوقية مغربية نحو 60 ألف طفل يتيم يعيشون داخل "مؤسسات الرعاية"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
09:17 GMT
15 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
نبض افريقيا
مصر تدعو دول أفريقيا لرفض اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
13:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
On air
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:41 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد تهديدات إسرائيل... طهران مستعدة لضربة استباقية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
11:03 GMT
13 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
11:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
11:46 GMT
14 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد تهديدات إسرائيل... طهران مستعدة لضربة استباقية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو لترامب: إسرائيل لن تسمح بمشاركة تركيا في القوة الدولية بغزة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260102/حقوقية-مغربية-نحو-60-ألف-طفل-يتيم-يعيشون-داخل-مؤسسات-الرعاية--1108831752.html
حقوقية مغربية نحو 60 ألف طفل يتيم يعيشون داخل "مؤسسات الرعاية"
حقوقية مغربية نحو 60 ألف طفل يتيم يعيشون داخل "مؤسسات الرعاية"
سبوتنيك عربي
يواجه الأطفال الأيتام تحديات عدة في عديد من بلدان العالم، رغم محاولات العديد من الحكومات التخفيف من الأعباء الحياتية التي تواجههم بعد مغادراتهم مراكز الإيواء. 02.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-02T13:45+0000
2026-01-02T13:45+0000
حصري
المغرب العربي
أخبار المغرب اليوم
أخبار الشرق الأوسط
غزة
لبنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/13/1092887482_0:381:2285:1666_1920x0_80_0_0_864bf607213c1c4e61f00bcd86ae64f9.jpg
في المغرب سعت الحكومة في الآونة الأخيرة عبر إقرار منحة مالية شهرية للأطفال الأيتام، من أجل تأمين مستقبلهم بشكل مغاير عن السابق، بعد تركهم لمراكز الإيواء، أو بلوغهم سن الرشد.قالت الحقوقية المغربية نجية أديب، رئيس جمعية "ما تقيش ولدي"، إن نحو 60,000 طفل يتيم، يعيشون داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية بمختلف ربوع المملكة.وأضافت في حديثها مع "سبوتنيك"، أن المصادقة على المرسوم الخاص بتفعيل مقتضيات المادة 16 من القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، هي خطوة ذات أبعاد إنسانية واجتماعية عميقة.وأشارت إلى أن القيمة المالية المحددة في 500 درهم شهريا لكل طفل تظل محدودة إذا ما جرى مقارنتها بحجم الاحتياجات الفعلية، وتصاعد تكاليف المعيشة، إلا أنها تشكل اعترافا رسميا بمسؤولية الدولة تجاه هذه الفئة الهشة".وبشأن ضمان وصول الدعم لمستحقيه، أشارت أديب إلى أن نجاعة المنحة تقاس بعدالة آليات تنزيلها، وقد أوضحت النقاط التالية حول مسطرة التطبيق والتي تتمثل في:وحول الفئات المستهدفة، أوضحت أديب أن صفة "اليتيم" تشمل كل طفل فقد الأب أو الأم أو كليهما، بالإضافة إلى الأطفال المهملين في المراكز الإيوائية. موضحة أنه يتم التخلي عن نحو 24 طفلا يوميا في المغرب نتيجة ضغوط اجتماعية، كما يوجد ما يقارب 30,000 طفل يتيم وفق تقديرات مدنية، وأن نحو 60,000 طفل يتيم، يعيشون داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية بمختلف ربوع المملكة.وشددت على أن الخطوة تضع أساسا متينا يساعد الطفل عند بلوغه سن الرشد على تحقيق أحلامه، وتسهيل اندماجه في النسيج المهني والاجتماعي، وأنها تعزز من استقلالية المستفيد، وتحارب التمييز، وتكرس مبدأ تكافؤ الفرص والتكافل الاجتماعي، وصولا إلى بناء هوية جماعية متماسكة.وصادق مجلس الحكومة المغربية، خلال اجتماعه المنعقد بشكل استثنائي نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، على مشروع المرسوم رقم 2.25.1064 المتعلق بالاستفادة من الإعانة الخاصة الممنوحة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر، والذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
https://sarabic.ae/20251222/خطوة-مغربية-غير-مسبوقة-في-الملاعب-الأفريقية-هل-تحد-من-ظاهرة-الشغب-والانفلات-الجماهيري-1108468415.html
https://sarabic.ae/20251216/المغرب-بعد-موجة-جفاف-قاسية-فيضانات-عارمة-تجتاح-مدينة-آسفي-1108238999.html
أخبار المغرب اليوم
غزة
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/13/1092887482_0:167:2285:1881_1920x0_80_0_0_a262c57459d528cf6305cb697e711221.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, المغرب العربي, أخبار المغرب اليوم, أخبار الشرق الأوسط, غزة, لبنان
حصري, المغرب العربي, أخبار المغرب اليوم, أخبار الشرق الأوسط, غزة, لبنان

حقوقية مغربية نحو 60 ألف طفل يتيم يعيشون داخل "مؤسسات الرعاية"

13:45 GMT 02.01.2026
© Photo / unsplash/note thanunطلاب المغرب
طلاب المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2026
© Photo / unsplash/note thanun
تابعنا عبر
حصري
يواجه الأطفال الأيتام تحديات عدة في عديد من بلدان العالم، رغم محاولات العديد من الحكومات التخفيف من الأعباء الحياتية التي تواجههم بعد مغادراتهم مراكز الإيواء.
في المغرب سعت الحكومة في الآونة الأخيرة عبر إقرار منحة مالية شهرية للأطفال الأيتام، من أجل تأمين مستقبلهم بشكل مغاير عن السابق، بعد تركهم لمراكز الإيواء، أو بلوغهم سن الرشد.
قالت الحقوقية المغربية نجية أديب، رئيس جمعية "ما تقيش ولدي"، إن نحو 60,000 طفل يتيم، يعيشون داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية بمختلف ربوع المملكة.
منتخب المغرب في كأس العالم 2022 بعد الفوز على نظيره الإسباني بركلات الترجيح - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2025
خطوة مغربية غير مسبوقة في الملاعب الأفريقية… هل تحد من ظاهرة الشغب والانفلات الجماهيري
22 ديسمبر 2025, 17:32 GMT
وأضافت في حديثها مع "سبوتنيك"، أن المصادقة على المرسوم الخاص بتفعيل مقتضيات المادة 16 من القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، هي خطوة ذات أبعاد إنسانية واجتماعية عميقة.
وأشارت إلى أن القيمة المالية المحددة في 500 درهم شهريا لكل طفل تظل محدودة إذا ما جرى مقارنتها بحجم الاحتياجات الفعلية، وتصاعد تكاليف المعيشة، إلا أنها تشكل اعترافا رسميا بمسؤولية الدولة تجاه هذه الفئة الهشة".
وأضافت: "هذا القرار يعكس التزاما أخلاقيا ومجتمعيا بحماية الطفولة وضمان الحد الأدنى من الكرامة، ونعتبرها لبنة أولى ستليها خطوات أخرى لضمان مستقبل زاهر لهؤلاء الأطفال الذين يمثلون رجال ونساء الغد".
وبشأن ضمان وصول الدعم لمستحقيه، أشارت أديب إلى أن نجاعة المنحة تقاس بعدالة آليات تنزيلها، وقد أوضحت النقاط التالية حول مسطرة التطبيق والتي تتمثل في:
الإشراف المؤسساتي، عبر إسناد تدبير الإعانة إلى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، بتنسيق مع وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
الرقمنة والشفافية، من خلال إحداث منصة رقمية خاصة لتلقي الطلبات ومعالجة التظلمات لضمان تتبع دقيق ومؤطر.
دور مديري المؤسسات، حيث يضطلع مديرو مؤسسات الرعاية الاجتماعية بدور محوري في تقديم الطلبات وتتبعها، لكونهم الأقرب لواقع الأطفال.
حماية الأموال، حيث يتم إيداع المبالغ في حسابات خاصة لدى صندوق الإيداع والتدبير (CDG) باسم الطفل، تماشيا مع القوانين المتعلقة بتدبير أموال القاصرين، لضمان حسن توظيفها مستقبلا.
المغرب.. بعد موجة جفاف قاسية فيضانات عارمة تجتاح مدينة آسفي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2025
راديو
المغرب.. بعد موجة جفاف قاسية فيضانات عارمة تجتاح مدينة آسفي
16 ديسمبر 2025, 15:04 GMT
وحول الفئات المستهدفة، أوضحت أديب أن صفة "اليتيم" تشمل كل طفل فقد الأب أو الأم أو كليهما، بالإضافة إلى الأطفال المهملين في المراكز الإيوائية. موضحة أنه يتم التخلي عن نحو 24 طفلا يوميا في المغرب نتيجة ضغوط اجتماعية، كما يوجد ما يقارب 30,000 طفل يتيم وفق تقديرات مدنية، وأن نحو 60,000 طفل يتيم، يعيشون داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية بمختلف ربوع المملكة.

وحول الأهداف البعيدة المدى لهذه المنحة، أكدت أديب أن الهدف ليس مجرد المساعدة على "الزواج" أو متطلبات استهلاكية عابرة، بل هو تأسيس مسار مستقبلي.

وشددت على أن الخطوة تضع أساسا متينا يساعد الطفل عند بلوغه سن الرشد على تحقيق أحلامه، وتسهيل اندماجه في النسيج المهني والاجتماعي، وأنها تعزز من استقلالية المستفيد، وتحارب التمييز، وتكرس مبدأ تكافؤ الفرص والتكافل الاجتماعي، وصولا إلى بناء هوية جماعية متماسكة.
وصادق مجلس الحكومة المغربية، خلال اجتماعه المنعقد بشكل استثنائي نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، على مشروع المرسوم رقم 2.25.1064 المتعلق بالاستفادة من الإعانة الخاصة الممنوحة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر، والذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала