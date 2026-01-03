https://sarabic.ae/20260103/إسرائيل-تشيد-بالعملية-الأمريكية-وترحب-بإزالة-مادورو-من-السلطة--1108884788.html
إسرائيل تشيد بالعملية الأمريكية وترحب بإزالة مادورو من السلطة
إسرائيل تشيد بالعملية الأمريكية وترحب بإزالة مادورو من السلطة
سبوتنيك عربي
أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم السبت، عن ترحيب إسرائيل بالعملية العسكرية التي أسفرت عن احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، واصفاً... 03.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-03T20:34+0000
2026-01-03T20:34+0000
2026-01-03T20:39+0000
أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
فنزويلا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101331/39/1013313978_0:0:3294:1853_1920x0_80_0_0_5f888b04fa7a4f5bc5af4dde22859ea8.jpg
وفي بيان نشره ساعر عبر حسابه على منصة "إكس"، قال: "في هذه اللحظة التاريخية، تقف إسرائيل إلى جانب الشعب الفنزويلي المحب للحرية، الذي عانى تحت طغيان مادورو غير الشرعي"، على حد وصفه. وأردف وزير الخارجية الإسرائيلي قائلا: "يستحق شعب فنزويلا ممارسة حقوقه الديمقراطية، وتستحق أمريكا الجنوبية مستقبلاً خالياً من محور الإرهاب والمخدرات".ودعت روسيا الاتحادية، في وقت سابق من اليوم السبت، الولايات المتحدة الأمريكية، إلى توضيح مكان وجود الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، على الفور، مشددة على أن "إجبار الرئيس الفنزويلي وزوجته على مغادرة البلاد، هو انتهاك غير مقبول لسيادتها".وتابع البيان: "مثل هذه الأفعال، إن حدثت بالفعل، تشكل انتهاكا غير مقبول لسيادة دولة مستقلة، واحترامها مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي".وكانت الخارجية الروسية، صرّحت في وقت سابق من اليوم السبت، بأن "الولايات المتحدة ارتكبت، هذا الصباح، عملًا عدوانيًا مسلحًا ضد فنزويلا. هذا أمرٌ مثير للقلق الشديد ومُدان".
https://sarabic.ae/20260103/مئات-الأشخاص-يحتجون-في-نيويورك-ضد-العملية-الأمريكية-في-فنزويلا-فيديو-1108883285.html
https://sarabic.ae/20260103/أستاذ-علوم-سياسية-ما-جرى-في-فنزويلا-سابقة-خطيرة-تقلب-مفاهيم-الشرعية-الدولية-1108882187.html
الولايات المتحدة الأمريكية
فنزويلا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101331/39/1013313978_110:0:3294:2388_1920x0_80_0_0_d6bb28eeb1398544a24b4ad296d5f78a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, فنزويلا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, فنزويلا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
إسرائيل تشيد بالعملية الأمريكية وترحب بإزالة مادورو من السلطة
20:34 GMT 03.01.2026 (تم التحديث: 20:39 GMT 03.01.2026)
أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم السبت، عن ترحيب إسرائيل بالعملية العسكرية التي أسفرت عن احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، واصفاً الولايات المتحدة بأنها "تصرفت كقائد للعالم الحر".
وفي بيان نشره ساعر عبر حسابه على منصة "إكس"، قال: "في هذه اللحظة التاريخية، تقف إسرائيل إلى جانب الشعب الفنزويلي المحب للحرية، الذي عانى تحت طغيان مادورو
غير الشرعي"، على حد وصفه.
وأضاف: "إسرائيل ترحب بإزالة الديكتاتور الذي قاد شبكة من المخدرات والإرهاب، وتأمل في عودة الديمقراطية إلى البلاد واستئناف العلاقات الودية بين الدولتين"، على حد قوله.
وأردف وزير الخارجية الإسرائيلي قائلا: "يستحق شعب فنزويلا
ممارسة حقوقه الديمقراطية، وتستحق أمريكا الجنوبية مستقبلاً خالياً من محور الإرهاب والمخدرات".
ودعت روسيا الاتحادية، في وقت سابق من اليوم السبت، الولايات المتحدة الأمريكية
، إلى توضيح مكان وجود الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، على الفور، مشددة على أن "إجبار الرئيس الفنزويلي وزوجته على مغادرة البلاد، هو انتهاك غير مقبول لسيادتها".
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية: "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير، التي تفيد بأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، قد أُجبرا على مغادرة البلاد نتيجة للعدوان الأمريكي اليوم. ونطالب بتوضيح فوري لهذا الوضع".
وتابع البيان: "مثل هذه الأفعال، إن حدثت بالفعل، تشكل انتهاكا غير مقبول لسيادة دولة مستقلة، واحترامها مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي".
وكانت الخارجية الروسية
، صرّحت في وقت سابق من اليوم السبت، بأن "الولايات المتحدة ارتكبت، هذا الصباح، عملًا عدوانيًا مسلحًا ضد فنزويلا. هذا أمرٌ مثير للقلق الشديد ومُدان".