إسرائيل تشيد بالعملية الأمريكية وترحب بإزالة مادورو من السلطة

أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم السبت، عن ترحيب إسرائيل بالعملية العسكرية التي أسفرت عن احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، واصفاً... 03.01.2026, سبوتنيك عربي

وفي بيان نشره ساعر عبر حسابه على منصة "إكس"، قال: "في هذه اللحظة التاريخية، تقف إسرائيل إلى جانب الشعب الفنزويلي المحب للحرية، الذي عانى تحت طغيان مادورو غير الشرعي"، على حد وصفه. وأردف وزير الخارجية الإسرائيلي قائلا: "يستحق شعب فنزويلا ممارسة حقوقه الديمقراطية، وتستحق أمريكا الجنوبية مستقبلاً خالياً من محور الإرهاب والمخدرات".ودعت روسيا الاتحادية، في وقت سابق من اليوم السبت، الولايات المتحدة الأمريكية، إلى توضيح مكان وجود الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، على الفور، مشددة على أن "إجبار الرئيس الفنزويلي وزوجته على مغادرة البلاد، هو انتهاك غير مقبول لسيادتها".وتابع البيان: "مثل هذه الأفعال، إن حدثت بالفعل، تشكل انتهاكا غير مقبول لسيادة دولة مستقلة، واحترامها مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي".وكانت الخارجية الروسية، صرّحت في وقت سابق من اليوم السبت، بأن "الولايات المتحدة ارتكبت، هذا الصباح، عملًا عدوانيًا مسلحًا ضد فنزويلا. هذا أمرٌ مثير للقلق الشديد ومُدان".

