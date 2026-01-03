اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني ينفذ وقفة تضامنية مع فنزويلا في بيروت

عربي
ترامب يعقد مؤتمرا صحفيا بشأن العملية العسكرية في فنزويلا - عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
11:03 GMT
13 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
11:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
11:46 GMT
14 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد تهديدات إسرائيل... طهران مستعدة لضربة استباقية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو لترامب: إسرائيل لن تسمح بمشاركة تركيا في القوة الدولية بغزة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
09:48 GMT
11 د
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:03 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:11 GMT
16 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
17:27 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة تشن هجوما موسعا على فنزويلا وتعلن احتجاز الرئيس مادورو وزوجته
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اليمن ... جهود إقليمية لخفض التوتر بعد الإعلان الدستوري لـ "المجلس الانتقالي"
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260103/اتحاد-الشباب-الديمقراطي-اللبناني-ينفذ-وقفة-تضامنية-مع-فنزويلا-في-بيروت-1108874941.html
اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني ينفذ وقفة تضامنية مع فنزويلا في بيروت
اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني ينفذ وقفة تضامنية مع فنزويلا في بيروت
سبوتنيك عربي
نفّذ اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني وقفةً تضامنية في بيروت، اليوم، تحت عنوان "من بيروت إلى كراكاس… الشعوب لا تُهزم"، وذلك في ساحة سيمون بوليفار في منطقة... 03.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-03T16:22+0000
2026-01-03T16:22+0000
أخبار فنزويلا
تقارير سبوتنيك
حصري
الولايات المتحدة الأمريكية
لبنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/03/1108874004_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_3ce6b864cea5313450902069375f9f79.jpg
وفي هذا السياق، قال الناشط يسار العنداري: "إن وقفتنا اليوم هي بالدرجة الأولى إلى جانب الشعب الفنزويلي، وهي أيضًا وقفة مع شعوب العالم كافة في مواجهة الولايات المتحدة التي نصّبت نفسها شرطيًا على العالم، وتعتمد منطق الاعتداءات لتحقيق مصالحها الخاصة وسرقة الثروات، ولا سيما النفط".من جهتها، قالت سفيرة فنزويلا السابقة لدى سوريا ضياء نادر العنداري، "إن سيمون بوليفار قال عام 1823 إن الولايات المتحدة وُجدت لتزرع الجوع باسم الحرية، وقد كان محقًا".وشددت على أن "هذا التضامن هو أيضًا تضامن مع شعوب العالم في مواجهة السياسات الاستعمارية".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "الولايات المتحدة شنّت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا".وصرّح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في وقت سابق من اليوم السبت، أن "العاصمة كاراكاس، يجري قصفها الآن بالصواريخ"، وشدد على "ضرورة أن تجتمع الأمم المتحدة فورا لبحث الموقف".وأشارت وسائل إعلام إلى أن الهجمات الجوية استهدفت قواعد عدة بينها المجمع العسكري "فورتي تونا" وثكنة "لا كارلوتا" ومطار "إيغيروتي".ووفقًا للسلطات الأمريكية، تهدف هذه العمليات إلى "مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار بالمخدرات"، على حد زعمها.بدورها، أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى أن "موسكو تراقب تصعيدًا مستمرا ومتعمدا للتوترات حول فنزويلا الصديقة"، مشيرة إلى أن الطابع الأحادي لهذه القرارات، التي تشكل تهديدا للملاحة الدولية، أمر مثير للقلق بشكل خاص.
الولايات المتحدة الأمريكية
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/03/1108874004_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_1ec1b5de46e6728f90650cb79ef75dca.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فنزويلا, تقارير سبوتنيك, حصري, الولايات المتحدة الأمريكية, لبنان
أخبار فنزويلا, تقارير سبوتنيك, حصري, الولايات المتحدة الأمريكية, لبنان

اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني ينفذ وقفة تضامنية مع فنزويلا في بيروت

16:22 GMT 03.01.2026
© Sputnik . Abdul Kader AlBayاتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني ينفذ وقفة تضامنية مع فنزويلا في بيروت
اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني ينفذ وقفة تضامنية مع فنزويلا في بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2026
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
تابعنا عبر
حصري
نفّذ اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني وقفةً تضامنية في بيروت، اليوم، تحت عنوان "من بيروت إلى كراكاس… الشعوب لا تُهزم"، وذلك في ساحة سيمون بوليفار في منطقة الجناح، تنديدا بـ"الحملة العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية على فنزويلا وشعبها ونظامها"، وفي ظل ما وصفه المشاركون بـ "الصمت الدولي حيال الجرائم الأمريكية".
وفي هذا السياق، قال الناشط يسار العنداري: "إن وقفتنا اليوم هي بالدرجة الأولى إلى جانب الشعب الفنزويلي، وهي أيضًا وقفة مع شعوب العالم كافة في مواجهة الولايات المتحدة التي نصّبت نفسها شرطيًا على العالم، وتعتمد منطق الاعتداءات لتحقيق مصالحها الخاصة وسرقة الثروات، ولا سيما النفط".

وأضاف العنداري: "السياسات الأمريكية تمثل خرابًا للشعوب، من فلسطين إلى لبنان وإيران وفنزويلا، وما هو آتٍ أعظم".

© Sputnik . Abdul Kader AlBayاتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني ينفذ وقفة تضامنية مع فنزويلا في بيروت
اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني ينفذ وقفة تضامنية مع فنزويلا في بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2026
اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني ينفذ وقفة تضامنية مع فنزويلا في بيروت
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
من جهتها، قالت سفيرة فنزويلا السابقة لدى سوريا ضياء نادر العنداري، "إن سيمون بوليفار قال عام 1823 إن الولايات المتحدة وُجدت لتزرع الجوع باسم الحرية، وقد كان محقًا".
وأكدت العنداري أن "التواجد اليوم في ساحة سيمون بوليفار هو تأكيد على دعم الشعب الفنزويلي ونضاله ضد الأطماع الأميركية، خصوصًا أن فنزويلا تمتلك أكبر مخزون نفطي في العالم، إضافة إلى ثروات معدنية كبرى من الحديد والذهب وغيرها".
وشددت على أن "هذا التضامن هو أيضًا تضامن مع شعوب العالم في مواجهة السياسات الاستعمارية".
© Sputnik . Abdul Kader AlBayاتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني ينفذ وقفة تضامنية مع فنزويلا في بيروت
اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني ينفذ وقفة تضامنية مع فنزويلا في بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2026
اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني ينفذ وقفة تضامنية مع فنزويلا في بيروت
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "الولايات المتحدة شنّت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا".
وقال ترامب إنه "تم القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته وترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا"، مؤكدا أن "عملية القبض تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية".
وصرّح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في وقت سابق من اليوم السبت، أن "العاصمة كاراكاس، يجري قصفها الآن بالصواريخ"، وشدد على "ضرورة أن تجتمع الأمم المتحدة فورا لبحث الموقف".
© Sputnik . Abdul Kader AlBayاتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني ينفذ وقفة تضامنية مع فنزويلا في بيروت
اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني ينفذ وقفة تضامنية مع فنزويلا في بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2026
اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني ينفذ وقفة تضامنية مع فنزويلا في بيروت
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
وأشارت وسائل إعلام إلى أن الهجمات الجوية استهدفت قواعد عدة بينها المجمع العسكري "فورتي تونا" وثكنة "لا كارلوتا" ومطار "إيغيروتي".
وخلال الأشهر القليلة الماضية، نشرت الولايات المتحدة قواتها العسكرية في البحر الكاريبي واستهدفت سفنا وزوارق عدة بمزاعم نقلها وتهريبها للمخدرات.
ووفقًا للسلطات الأمريكية، تهدف هذه العمليات إلى "مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار بالمخدرات"، على حد زعمها.
© Sputnik . Abdul Kader AlBayاتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني ينفذ وقفة تضامنية مع فنزويلا في بيروت
اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني ينفذ وقفة تضامنية مع فنزويلا في بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2026
اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني ينفذ وقفة تضامنية مع فنزويلا في بيروت
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
وأدى التصعيد الأمريكي إلى توتر كبير في العلاقات بين كاراكاس وواشنطن، حيث أذن البيت الأبيض لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) بتنفيذ عمليات سرية في الجمهورية لزعزعة استقرار حكومة الرئيس نيكولاس مادورو. وأعلنت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي، عن مكافأة قدرها 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال الزعيم الفنزويلي.
بدورها، أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى أن "موسكو تراقب تصعيدًا مستمرا ومتعمدا للتوترات حول فنزويلا الصديقة"، مشيرة إلى أن الطابع الأحادي لهذه القرارات، التي تشكل تهديدا للملاحة الدولية، أمر مثير للقلق بشكل خاص.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала