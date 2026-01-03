اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني ينفذ وقفة تضامنية مع فنزويلا في بيروت
نفّذ اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني وقفةً تضامنية في بيروت، اليوم، تحت عنوان "من بيروت إلى كراكاس… الشعوب لا تُهزم"، وذلك في ساحة سيمون بوليفار في منطقة الجناح، تنديدا بـ"الحملة العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية على فنزويلا وشعبها ونظامها"، وفي ظل ما وصفه المشاركون بـ "الصمت الدولي حيال الجرائم الأمريكية".
وفي هذا السياق، قال الناشط يسار العنداري: "إن وقفتنا اليوم هي بالدرجة الأولى إلى جانب الشعب الفنزويلي، وهي أيضًا وقفة مع شعوب العالم كافة في مواجهة الولايات المتحدة التي نصّبت نفسها شرطيًا على العالم، وتعتمد منطق الاعتداءات لتحقيق مصالحها الخاصة وسرقة الثروات، ولا سيما النفط".
وأضاف العنداري: "السياسات الأمريكية تمثل خرابًا للشعوب، من فلسطين إلى لبنان وإيران وفنزويلا، وما هو آتٍ أعظم".
من جهتها، قالت سفيرة فنزويلا السابقة لدى سوريا ضياء نادر العنداري، "إن سيمون بوليفار قال عام 1823 إن الولايات المتحدة وُجدت لتزرع الجوع باسم الحرية، وقد كان محقًا".
وأكدت العنداري أن "التواجد اليوم في ساحة سيمون بوليفار هو تأكيد على دعم الشعب الفنزويلي ونضاله ضد الأطماع الأميركية، خصوصًا أن فنزويلا تمتلك أكبر مخزون نفطي في العالم، إضافة إلى ثروات معدنية كبرى من الحديد والذهب وغيرها".
وشددت على أن "هذا التضامن هو أيضًا تضامن مع شعوب العالم في مواجهة السياسات الاستعمارية".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "الولايات المتحدة شنّت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا".
وقال ترامب إنه "تم القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته وترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا"، مؤكدا أن "عملية القبض تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية".
وصرّح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في وقت سابق من اليوم السبت، أن "العاصمة كاراكاس، يجري قصفها الآن بالصواريخ"، وشدد على "ضرورة أن تجتمع الأمم المتحدة فورا لبحث الموقف".
وأشارت وسائل إعلام إلى أن الهجمات الجوية استهدفت قواعد عدة بينها المجمع العسكري "فورتي تونا" وثكنة "لا كارلوتا" ومطار "إيغيروتي".
وخلال الأشهر القليلة الماضية، نشرت الولايات المتحدة قواتها العسكرية في البحر الكاريبي واستهدفت سفنا وزوارق عدة بمزاعم نقلها وتهريبها للمخدرات.
ووفقًا للسلطات الأمريكية، تهدف هذه العمليات إلى "مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار بالمخدرات"، على حد زعمها.
وأدى التصعيد الأمريكي إلى توتر كبير في العلاقات بين كاراكاس وواشنطن، حيث أذن البيت الأبيض لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) بتنفيذ عمليات سرية في الجمهورية لزعزعة استقرار حكومة الرئيس نيكولاس مادورو. وأعلنت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي، عن مكافأة قدرها 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال الزعيم الفنزويلي.
بدورها، أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى أن "موسكو تراقب تصعيدًا مستمرا ومتعمدا للتوترات حول فنزويلا الصديقة"، مشيرة إلى أن الطابع الأحادي لهذه القرارات، التي تشكل تهديدا للملاحة الدولية، أمر مثير للقلق بشكل خاص.