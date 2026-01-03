https://sarabic.ae/20260103/اتحاد-الشباب-الديمقراطي-اللبناني-ينفذ-وقفة-تضامنية-مع-فنزويلا-في-بيروت-1108874941.html

اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني ينفذ وقفة تضامنية مع فنزويلا في بيروت

نفّذ اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني وقفةً تضامنية في بيروت، اليوم، تحت عنوان "من بيروت إلى كراكاس… الشعوب لا تُهزم"، وذلك في ساحة سيمون بوليفار في منطقة...

وفي هذا السياق، قال الناشط يسار العنداري: "إن وقفتنا اليوم هي بالدرجة الأولى إلى جانب الشعب الفنزويلي، وهي أيضًا وقفة مع شعوب العالم كافة في مواجهة الولايات المتحدة التي نصّبت نفسها شرطيًا على العالم، وتعتمد منطق الاعتداءات لتحقيق مصالحها الخاصة وسرقة الثروات، ولا سيما النفط".من جهتها، قالت سفيرة فنزويلا السابقة لدى سوريا ضياء نادر العنداري، "إن سيمون بوليفار قال عام 1823 إن الولايات المتحدة وُجدت لتزرع الجوع باسم الحرية، وقد كان محقًا".وشددت على أن "هذا التضامن هو أيضًا تضامن مع شعوب العالم في مواجهة السياسات الاستعمارية".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "الولايات المتحدة شنّت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا".وصرّح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في وقت سابق من اليوم السبت، أن "العاصمة كاراكاس، يجري قصفها الآن بالصواريخ"، وشدد على "ضرورة أن تجتمع الأمم المتحدة فورا لبحث الموقف".وأشارت وسائل إعلام إلى أن الهجمات الجوية استهدفت قواعد عدة بينها المجمع العسكري "فورتي تونا" وثكنة "لا كارلوتا" ومطار "إيغيروتي".ووفقًا للسلطات الأمريكية، تهدف هذه العمليات إلى "مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار بالمخدرات"، على حد زعمها.بدورها، أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى أن "موسكو تراقب تصعيدًا مستمرا ومتعمدا للتوترات حول فنزويلا الصديقة"، مشيرة إلى أن الطابع الأحادي لهذه القرارات، التي تشكل تهديدا للملاحة الدولية، أمر مثير للقلق بشكل خاص.

