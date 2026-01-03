الدفاع الجوي يسقط 103 مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات خلال 7 ساعات - الدفاع الروسية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
11:03 GMT
13 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
11:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
11:46 GMT
14 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد تهديدات إسرائيل... طهران مستعدة لضربة استباقية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو لترامب: إسرائيل لن تسمح بمشاركة تركيا في القوة الدولية بغزة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
09:48 GMT
11 د
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:03 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:11 GMT
16 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
17:27 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة تشن هجوما موسعا على فنزويلا وتعلن احتجاز الرئيس مادورو وزوجته
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اليمن ... جهود إقليمية لخفض التوتر بعد الإعلان الدستوري لـ "المجلس الانتقالي"
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
أمساليوم
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
الدفاع الجوي يسقط 103 مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات خلال 7 ساعات - الدفاع الروسية

21:17 GMT 03.01.2026
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2026
© Photo / Russian Defense Ministry
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن قوات الدفاع الجوي دمرت 103 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية بين الساعة 4:00 مساء و11:30 مساء بتوقيت موسكو.
وقالت الوزارة في بيان لها: "في الثالث من يناير/كانون الثاني، بين الساعة الرابعة مساءً والحادية عشرة والنصف مساءً بتوقيت موسكو، اعترضت أنظمة الإنذار للدفاع الجوي ودمرت 103 طائرات مسيرة أوكرانية ثابتة الجناح: 44 طائرة مسيرة فوق منطقة بريانسك، و18 طائرة مسيرة فوق كل من منطقة كالوغا ومنطقة موسكو، وخمس طائرات مسيرة فوق منطقة تولا، وأربع طائرات مسيرة فوق كل من منطقة أوريول وجمهورية القرم وبحر آزوف، وثلاث طائرات مسيرة فوق منطقة روستوف، وطائرة مسيرة واحدة فوق كل من منطقتي كورسك وتفير ومنطقة كراسنودار".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
منظومة الدفاع الجوي بانتسر-اس1 في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يسقط 22 مسيرة أوكرانية خلال الليل - وزارة الدفاع
04:34 GMT
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
دبابة "تي- 80" روسية تدمر معقلا عسكريا أوكرانيا على محور كراسنوأرميسك- وزارة الدفاع
القوات الروسية تحرر بلدة في مقاطعة زابوروجيه وتبسط سيطرتها على أخرى في خاركوف
