https://sarabic.ae/20260103/الدفاع-الجوي-يسقط-103-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-عدة-مقاطعات-خلال-7-ساعات---الدفاع-الروسية-1108886046.html
الدفاع الجوي يسقط 103 مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات خلال 7 ساعات - الدفاع الروسية
الدفاع الجوي يسقط 103 مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات خلال 7 ساعات - الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن قوات الدفاع الجوي دمرت 103 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية بين الساعة 4:00 مساء و11:30 مساء بتوقيت موسكو. 03.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-03T21:17+0000
2026-01-03T21:17+0000
2026-01-03T21:17+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102884/55/1028845583_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_2f056215c3d0917796c960339cb52521.jpg
وقالت الوزارة في بيان لها: "في الثالث من يناير/كانون الثاني، بين الساعة الرابعة مساءً والحادية عشرة والنصف مساءً بتوقيت موسكو، اعترضت أنظمة الإنذار للدفاع الجوي ودمرت 103 طائرات مسيرة أوكرانية ثابتة الجناح: 44 طائرة مسيرة فوق منطقة بريانسك، و18 طائرة مسيرة فوق كل من منطقة كالوغا ومنطقة موسكو، وخمس طائرات مسيرة فوق منطقة تولا، وأربع طائرات مسيرة فوق كل من منطقة أوريول وجمهورية القرم وبحر آزوف، وثلاث طائرات مسيرة فوق منطقة روستوف، وطائرة مسيرة واحدة فوق كل من منطقتي كورسك وتفير ومنطقة كراسنودار".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.دبابة "تي- 80" روسية تدمر معقلا عسكريا أوكرانيا على محور كراسنوأرميسك- وزارة الدفاعالقوات الروسية تحرر بلدة في مقاطعة زابوروجيه وتبسط سيطرتها على أخرى في خاركوف
https://sarabic.ae/20260103/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-22-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل---وزارة-الدفاع-1108848631.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102884/55/1028845583_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_a2bf1b64d3f0399d4b005f7400dc159d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
الدفاع الجوي يسقط 103 مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات خلال 7 ساعات - الدفاع الروسية
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن قوات الدفاع الجوي دمرت 103 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية بين الساعة 4:00 مساء و11:30 مساء بتوقيت موسكو.
وقالت الوزارة في بيان لها: "في الثالث من يناير/كانون الثاني، بين الساعة الرابعة مساءً والحادية عشرة والنصف مساءً بتوقيت موسكو، اعترضت أنظمة الإنذار للدفاع الجوي ودمرت 103 طائرات مسيرة أوكرانية ثابتة الجناح: 44 طائرة مسيرة فوق منطقة بريانسك، و18 طائرة مسيرة فوق كل من منطقة كالوغا ومنطقة موسكو، وخمس طائرات مسيرة فوق منطقة تولا، وأربع طائرات مسيرة فوق كل من منطقة أوريول وجمهورية القرم وبحر آزوف، وثلاث طائرات مسيرة فوق منطقة روستوف، وطائرة مسيرة واحدة فوق كل من منطقتي كورسك وتفير ومنطقة كراسنودار".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين
والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.