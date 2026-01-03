https://sarabic.ae/20260103/دميترييف-ينتقد-صمت-فون-دير-لاين-عن-احتجاز-مادورو-رغم-ثرثرتها-بقضايا-أخرى-1108862161.html
دميترييف ينتقد صمت فون دير لاين عن احتجاز مادورو رغم "ثرثرتها" بقضايا أخرى
دميترييف ينتقد صمت فون دير لاين عن احتجاز مادورو رغم "ثرثرتها" بقضايا أخرى
وكتب دميترييف، عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه في ضوء الوضع في فنزويلا، قد حان الوقت لمراقبة النفاق الذي يتكشف على مستوى العالم.وأضاف: "لقد حان الوقت لمراقبة ازدواجية المعايير في الواقع".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "الولايات المتحدة شنّت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا".وصرّح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم السبت، أن "العاصمة كاراكاس، يجري قصفها الآن بالصواريخ". وشدد على "ضرورة أن تجتمع الأمم المتحدة فورا لبحث الموقف".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في فنزويلا، بسماع أصوات انفجارات عدة في العاصمة كاراكاس، رافق ذلك انقطاع للتيار الكهربائي في مناطق قريبة من قاعدة عسكرية رئيسية جنوب المدينة.وأشارت وسائل إعلام إلى أن الهجمات الجوية استهدفت قواعد عدة بينها المجمع العسكري "فورتي تونا" وثكنة "لا كارلوتا" ومطار "إيغيروتي".برلماني أمريكي نقلا عن روبيو: مادورو "سيحاكم" في أمريكا بـ"تهم جنائية"
استشهد كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، بصمت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، على واقعة احتجاز الرئيس الفنزويلي من قبل الولايات المتحدة، كمثال على ازدواجية المعايير.
وكتب دميترييف، عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه في ضوء الوضع في فنزويلا، قد حان الوقت لمراقبة النفاق الذي يتكشف على مستوى العالم.
وأضاف: "لقد حان الوقت لمراقبة ازدواجية المعايير في الواقع".
واستشهد دميترييف بصمت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، كمثال على ذلك، واصفًا إياها بأنها "ثرثارة ومتحمسة، لكنها صامتة تمامًا حيال فنزويلا".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "الولايات المتحدة شنّت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا".
وقال ترامب إنه "تم القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته وترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا"، مؤكدا أن "عملية القبض تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية".
وصرّح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم السبت، أن "العاصمة كاراكاس، يجري قصفها الآن بالصواريخ
". وشدد على "ضرورة أن تجتمع الأمم المتحدة فورا لبحث الموقف".
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في فنزويلا، بسماع أصوات انفجارات عدة في العاصمة كاراكاس
، رافق ذلك انقطاع للتيار الكهربائي في مناطق قريبة من قاعدة عسكرية رئيسية جنوب المدينة.
وبحسب وسائل إعلام محلية، سُمعت أصوات تحليق طائرات حربية مقاتلة وسجل دوي 7 انفجارات في مناطق متباعدة من العاصمة.
وأشارت وسائل إعلام إلى أن الهجمات الجوية استهدفت قواعد عدة بينها المجمع العسكري "فورتي تونا" وثكنة "لا كارلوتا" ومطار "إيغيروتي".