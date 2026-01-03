ضابط أمريكي متقاعد يوضح لـ"سبوتنيك" أهداف هجوم ترامب على فنزويلا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
11:03 GMT
13 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
11:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
11:46 GMT
14 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد تهديدات إسرائيل... طهران مستعدة لضربة استباقية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو لترامب: إسرائيل لن تسمح بمشاركة تركيا في القوة الدولية بغزة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
09:48 GMT
11 د
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:03 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:11 GMT
16 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
17:27 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة تشن هجوما موسعا على فنزويلا وتعلن احتجاز الرئيس مادورو وزوجته
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اليمن ... جهود إقليمية لخفض التوتر بعد الإعلان الدستوري لـ "المجلس الانتقالي"
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260103/ضابط-أمريكي-متقاعد-يوضح-لـسبوتنيك-أهداف-هجوم-ترامب-على-فنزويلا-1108883511.html
ضابط أمريكي متقاعد يوضح لـ"سبوتنيك" أهداف هجوم ترامب على فنزويلا
ضابط أمريكي متقاعد يوضح لـ"سبوتنيك" أهداف هجوم ترامب على فنزويلا
سبوتنيك عربي
قال لاري جونسون، الضابط المتقاعد بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إي" والمسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، إن العملية العسكرية التي نفذتها... 03.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-03T20:22+0000
2026-01-03T20:22+0000
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار فنزويلا
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0f/1106048374_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_17100881a4cbc04a7da3c4afbddb5dca.jpg
جاء ذلك في مقابلة مع "سبوتنيك إنترناشيونال"، اليوم السبت، قال فيها "إن الأمر في النهاية يتعلق بالمال. لست متأكدا من الجهات المالية التي تقف وراء دونالد ترامب وماركو روبيو. لكننا نعلم تاريخ عائلة ماركو روبيو، حيث تزوجت أخته من أحد أعضاء عصابة مخدرات، ما يعني أن يديه ليستا نظيفتين على الإطلاق، رغم محاولاته التظاهر بالنزاهة"، على حد قوله.وتابع: "بمجرد اكتشاف النفط، أصبح الرئيس السابق، كارلوس أندريس بيريز، عميلا لوكالة المخابرات المركزية، وأدى صعود تشافيز، ثم مادورو الذي خلفه، إلى القضاء على سيطرة وكالة المخابرات المركزية على البلاد، وهذه هي المشكلة الأكبر. نريد السيطرة عليها. لا نريد أن يسيطر عليها أحد غيرنا".وحول تحليلات تشير إلى أن هجوم فنزويلا هو خطوة نحو هدف روبيو الرئيسي وهو تغيير النظام في كوبا، والذي يفترض الآن أنه سيكون أسهل تحقيقا، قال: "أنا متأكد من أنهم سيحاولون.. كوبا تخضع للحصار منذ أكثر من 65 عاما. لقد فشلت الولايات المتحدة في تحقيق هدفها المتمثل في إجبار الحكومة الكوبية على التغيير".وأردف: "هذا ما سيحدث في فنزويلا أيضا. انظروا، قد تكون هناك أغلبية من السكان في فنزويلا اليوم ترحب بهذا. لكن سأخبركم بشيء. هناك أقلية كبيرة، ربما تصل إلى 40 أو 45 في المائة، تكره هذا الوضع، وستبدأ حينها في الانخراط في تكتيكات حرب العصابات. وستجد الولايات المتحدة نفسها مقيدة بطريقة لم يسبق لها مثيل".وقال لاري جونسون: "لقد مررنا بعبارات "إنجاز المهمة" و"الصدمة والرعب"، وما أعقبها مباشرة. "لقد احتجزناه!". ثم ماذا يحدث؟ يتدخل الواقع. لذا، كما تعلمون، هذا هو الهراء المعتاد المصاحب للعمليات التكتيكية، لكنه لا يسهم في معالجة الصورة الاستراتيجية".وحول شرعية احتجاز نيكولاس مادورو وزوجته وتأثيره على سمعة الولايات المتحدة وثقة الجمهور بها إذا ثبتت صحة هذه المعلومات، قال جونسون: "إنه انتهاك صارخ للقانون الدولي، ويبقى أن نرى ما إذا كانت دول مثل روسيا والهند ستوافق على ذلك أم ستحتج بشدة، وهو ما ينبغي عليها فعله"، وفق وصفه.وتابع: "في حالة فنزويلا، لا يوجد أي مبرر للولايات المتحدة على الإطلاق. لكن هذا لم يكن مهما قط. هذه ليست المرة الأولى التي نفعل فيها ذلك.. كنت موجودا عندما فعلنا ذلك في ديسمبر 1989 ضد مانويل نورييغا. لذا، كما تعلمون، تدعي الولايات المتحدة التزامها بالقانون الدولي. إنه ببساطة قانون يخدم مصالحنا. نعلن ما هو مناسب طالما أنه يخدم مصالحنا".وحول احتمال وجود أهداف منافسة جيوسياسية تقوم بها واشنطن بالنظر إلى أن فنزويلا تتعاون مع كل من روسيا والصين، قال: "نعم. إنها تحاول الحد من النفوذ الصيني والإيراني والروسي هناك، بكل تأكيد".وحول تصريح ترامب بأن الولايات المتحدة ستدير فنزويلا حتى تقرر انتقالا آمنا وسليما وحكيما للسلطة، قال لاري جونسون: "لست متأكدًا مما يعنيه هذا الكلام. لكن كما قال كولن باول بخصوص الغزو الأولي للعراق، إذا حطمت شيئا، فأنت تملكه. هذا يعني أن دونالد ترامب يستحوذ على فنزويلا، وأعتقد أن هذا سينقلب عليه، لأنهم لن يتمكنوا من السيطرة على ما يحدث على أرض الواقع".وتابع: "لنفترض أنهم حصلوا على 60 في المئة من الدعم الفنزويلي. سيكون هناك حد أدنى بنسبة 40 في المئة - أي أنهم يمتلكون أسلحة، ولديهم منطقة ريفية يصعب السيطرة عليها. وأعتقد أن الأمر سيبدأ ببعض الكمائن، وجرائم القتل، وعمليات اختطاف المواطنين الأمريكيين. وحينها سيضطر ترامب للرد بقوة أكبر. وحينها سنميل إلى إرسال قوات برية. ثم ستواجه هذه القوات البرية مقاومة متزايدة".وحول احتمال إرسال قوات برية إلى فنزويلا كما صرح ترامب، قال لاري جونسون: "أعتقد أن هذا مُرجّح الحدوث. وسيحدث ردا على مقتل بعض الأمريكيين في كمائن، وهو ما ستصفه الولايات المتحدة بأنه هجمات إرهابية".وتابع: "عندما فعل أجدادي ذلك بالبريطانيين، لم نصفه بالإرهاب، بل وصفناه بأنه نضال من أجل الحرية، نضال من أجل حقوقنا. أما عندما يفعل الشعب الفنزويلي الشيء نفسه، فسنصفه بالإرهاب".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن "الولايات المتحدة شنت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا"، على حد قوله.وقال ترامب إنه "تم احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته وترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا"، مؤكدًا أن "عملية الاحتجاز تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية".وصرح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في وقت سابق اليوم السبت قبل احتجازه، أن "العاصمة كاراكاس، يجري قصفها بالصواريخ"، وشدد على "ضرورة أن تجتمع الأمم المتحدة فورا لبحث الموقف".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في فنزويلا، بسماع أصوات انفجارات عدة في العاصمة كاراكاس، رافق ذلك انقطاع للتيار الكهربائي في مناطق قريبة من قاعدة عسكرية رئيسية جنوب المدينة.وأضاف غيل، في تصريحات لـ "سبوتنيك"، اليوم السبت: "الشعب الفنزويلي سيخرج إلى الشوارع للدفاع عن سيادة بلاده".وتابع: "الولايات المتحدة تشكل تهديدا للعالم أجمع، ويجب توحيد الجهود لحماية حقوق جميع الدول".
https://sarabic.ae/20260103/نائبة-الرئيس-الفنزويلي-هناك-رئيس-واحد-فقط-للبلاد-هو-مادورو-1108882564.html
https://sarabic.ae/20260103/أستاذ-علوم-سياسية-ما-جرى-في-فنزويلا-سابقة-خطيرة-تقلب-مفاهيم-الشرعية-الدولية-1108882187.html
https://sarabic.ae/20260103/سياسي-بيروفي-هجوم-واشنطن-على-فنزويلا-يقضي-على-المكاسب-الدبلوماسية-في-أمريكا-اللاتينية-1108880419.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0f/1106048374_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1de1f63b61eb629c5649b9c30f65523f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فنزويلا, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فنزويلا, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب

ضابط أمريكي متقاعد يوضح لـ"سبوتنيك" أهداف هجوم ترامب على فنزويلا

20:22 GMT 03.01.2026
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivaisالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2026
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
تابعنا عبر
حصري
قال لاري جونسون، الضابط المتقاعد بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إي" والمسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، إن العملية العسكرية التي نفذتها واشنطن في فنزويلا هدفها هو التخلص من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو والمجيء بحكومة تخضع لمطالبها للسيطرة على موارد البلاد.
جاء ذلك في مقابلة مع "سبوتنيك إنترناشيونال"، اليوم السبت، قال فيها "إن الأمر في النهاية يتعلق بالمال. لست متأكدا من الجهات المالية التي تقف وراء دونالد ترامب وماركو روبيو. لكننا نعلم تاريخ عائلة ماركو روبيو، حيث تزوجت أخته من أحد أعضاء عصابة مخدرات، ما يعني أن يديه ليستا نظيفتين على الإطلاق، رغم محاولاته التظاهر بالنزاهة"، على حد قوله.
وقال جونسون: "الأمر يتعلق بتأمين صناعة النفط للشركات الأمريكية، وبمحاولة استعادة الولايات المتحدة سيطرتها على فنزويلا، كما سيطرنا عليها لنحو 50 عاما بعد نهاية الحرب العالمية الثانية".
وتابع: "بمجرد اكتشاف النفط، أصبح الرئيس السابق، كارلوس أندريس بيريز، عميلا لوكالة المخابرات المركزية، وأدى صعود تشافيز، ثم مادورو الذي خلفه، إلى القضاء على سيطرة وكالة المخابرات المركزية على البلاد، وهذه هي المشكلة الأكبر. نريد السيطرة عليها. لا نريد أن يسيطر عليها أحد غيرنا".
نائب الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2026
نائبة الرئيس الفنزويلي: هناك رئيس واحد فقط للبلاد هو مادورو
19:28 GMT
وحول تحليلات تشير إلى أن هجوم فنزويلا هو خطوة نحو هدف روبيو الرئيسي وهو تغيير النظام في كوبا، والذي يفترض الآن أنه سيكون أسهل تحقيقا، قال: "أنا متأكد من أنهم سيحاولون.. كوبا تخضع للحصار منذ أكثر من 65 عاما. لقد فشلت الولايات المتحدة في تحقيق هدفها المتمثل في إجبار الحكومة الكوبية على التغيير".
وأضاف: "إنها مجرد سياسة غبية من جانب الولايات المتحدة. إذا كنتم تريدون تغيير الحكومة الكوبية، فافتحوا البلاد. أجروا تبادلات تجارية كاملة وحرة. هذا سيجبر الكوبيين على التغيير. ما نفعله الآن هو أنه طالما أن الولايات المتحدة عدو خارجي، فستظل هذه مشكلة".
وأردف: "هذا ما سيحدث في فنزويلا أيضا. انظروا، قد تكون هناك أغلبية من السكان في فنزويلا اليوم ترحب بهذا. لكن سأخبركم بشيء. هناك أقلية كبيرة، ربما تصل إلى 40 أو 45 في المائة، تكره هذا الوضع، وستبدأ حينها في الانخراط في تكتيكات حرب العصابات. وستجد الولايات المتحدة نفسها مقيدة بطريقة لم يسبق لها مثيل".
وقال لاري جونسون: "لقد مررنا بعبارات "إنجاز المهمة" و"الصدمة والرعب"، وما أعقبها مباشرة. "لقد احتجزناه!". ثم ماذا يحدث؟ يتدخل الواقع. لذا، كما تعلمون، هذا هو الهراء المعتاد المصاحب للعمليات التكتيكية، لكنه لا يسهم في معالجة الصورة الاستراتيجية".
وحول شرعية احتجاز نيكولاس مادورو وزوجته وتأثيره على سمعة الولايات المتحدة وثقة الجمهور بها إذا ثبتت صحة هذه المعلومات، قال جونسون: "إنه انتهاك صارخ للقانون الدولي، ويبقى أن نرى ما إذا كانت دول مثل روسيا والهند ستوافق على ذلك أم ستحتج بشدة، وهو ما ينبغي عليها فعله"، وفق وصفه.
وأضاف: "هذا هو أفظع انتهاك للقانون الدولي. لكن من المفارقات أن الولايات المتحدة انتقدت روسيا أيضا بسبب العملية العسكرية الخاصة، متجاهلة حقيقة أن القانون الدولي يبررها لأن روسيا تتعرض لهجوم من أوكرانيا".
وتابع: "في حالة فنزويلا، لا يوجد أي مبرر للولايات المتحدة على الإطلاق. لكن هذا لم يكن مهما قط. هذه ليست المرة الأولى التي نفعل فيها ذلك.. كنت موجودا عندما فعلنا ذلك في ديسمبر 1989 ضد مانويل نورييغا. لذا، كما تعلمون، تدعي الولايات المتحدة التزامها بالقانون الدولي. إنه ببساطة قانون يخدم مصالحنا. نعلن ما هو مناسب طالما أنه يخدم مصالحنا".
الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2026
أستاذ علوم سياسية: ما جرى في فنزويلا سابقة خطيرة تقلب مفاهيم الشرعية الدولية
19:20 GMT
وحول احتمال وجود أهداف منافسة جيوسياسية تقوم بها واشنطن بالنظر إلى أن فنزويلا تتعاون مع كل من روسيا والصين، قال: "نعم. إنها تحاول الحد من النفوذ الصيني والإيراني والروسي هناك، بكل تأكيد".
وتابع: "لنكن واقعيين. الأمر يتعلق بالسيطرة، وليس بما هو مفيد للطرفين. يتعلق الأمر بقدرتنا على إملاء ما يحدث في فنزويلا والتحكم فيه".
وحول تصريح ترامب بأن الولايات المتحدة ستدير فنزويلا حتى تقرر انتقالا آمنا وسليما وحكيما للسلطة، قال لاري جونسون: "لست متأكدًا مما يعنيه هذا الكلام. لكن كما قال كولن باول بخصوص الغزو الأولي للعراق، إذا حطمت شيئا، فأنت تملكه. هذا يعني أن دونالد ترامب يستحوذ على فنزويلا، وأعتقد أن هذا سينقلب عليه، لأنهم لن يتمكنوا من السيطرة على ما يحدث على أرض الواقع".
وتابع: "لنفترض أنهم حصلوا على 60 في المئة من الدعم الفنزويلي. سيكون هناك حد أدنى بنسبة 40 في المئة - أي أنهم يمتلكون أسلحة، ولديهم منطقة ريفية يصعب السيطرة عليها. وأعتقد أن الأمر سيبدأ ببعض الكمائن، وجرائم القتل، وعمليات اختطاف المواطنين الأمريكيين. وحينها سيضطر ترامب للرد بقوة أكبر. وحينها سنميل إلى إرسال قوات برية. ثم ستواجه هذه القوات البرية مقاومة متزايدة".
وقال لاري جونسون: "كما تعلمون، تنفيذ مهمة تكتيكية كهذه في منتصف الليل، هذا ما تتدرب عليه قوات العمليات الخاصة. بإمكانهم تنفيذ مهمة محددة كهذه.. لكن البقاء والحفاظ على السيطرة. له تجارب سابقة، وقد كانت الولايات المتحدة سيئة للغاية فيها، وشهدنا ذلك في العراق وأفغانستان".
وحول احتمال إرسال قوات برية إلى فنزويلا كما صرح ترامب، قال لاري جونسون: "أعتقد أن هذا مُرجّح الحدوث. وسيحدث ردا على مقتل بعض الأمريكيين في كمائن، وهو ما ستصفه الولايات المتحدة بأنه هجمات إرهابية".
وتابع: "عندما فعل أجدادي ذلك بالبريطانيين، لم نصفه بالإرهاب، بل وصفناه بأنه نضال من أجل الحرية، نضال من أجل حقوقنا. أما عندما يفعل الشعب الفنزويلي الشيء نفسه، فسنصفه بالإرهاب".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن "الولايات المتحدة شنت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا"، على حد قوله.
وقال ترامب إنه "تم احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته وترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا"، مؤكدًا أن "عملية الاحتجاز تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية".
صورة لمدينة مكسيكو، يوم الجمعة 2 يناير/كانون الثاني 2026، بعد زلزال بلغت قوته 6.5 درجة على مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2026
سياسي بيروفي: هجوم واشنطن على فنزويلا يقضي على المكاسب الدبلوماسية في أمريكا اللاتينية
18:54 GMT
وصرح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في وقت سابق اليوم السبت قبل احتجازه، أن "العاصمة كاراكاس، يجري قصفها بالصواريخ"، وشدد على "ضرورة أن تجتمع الأمم المتحدة فورا لبحث الموقف".
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في فنزويلا، بسماع أصوات انفجارات عدة في العاصمة كاراكاس، رافق ذلك انقطاع للتيار الكهربائي في مناطق قريبة من قاعدة عسكرية رئيسية جنوب المدينة.

وفي نفس اليوم، قال وزير خارجية فنزويلا إيفان غيل إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكون منتهكا للقوانين الأمريكية إذ لم يوافق الكونغرس الأمريكي على هذه العملية، التي استهدفت بلادنا".

وأضاف غيل، في تصريحات لـ "سبوتنيك"، اليوم السبت: "الشعب الفنزويلي سيخرج إلى الشوارع للدفاع عن سيادة بلاده".
وتابع: "الولايات المتحدة تشكل تهديدا للعالم أجمع، ويجب توحيد الجهود لحماية حقوق جميع الدول".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала