سياسي بيروفي: هجوم واشنطن على فنزويلا يقضي على المكاسب الدبلوماسية في أمريكا اللاتينية

سياسي بيروفي: هجوم واشنطن على فنزويلا يقضي على المكاسب الدبلوماسية في أمريكا اللاتينية

صرح أرتورو أيالا، سكرتير الشؤون الدولية في الحزب الأحمر البيروفي، بأن الهجوم الأمريكي على فنزويلا يدمر إنجازات الدبلوماسية والقانون الدولي في أمريكا اللاتينية. 03.01.2026, سبوتنيك عربي

وقال أيالا في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أن أمريكا اللاتينية تمر حالياً بوقت عصيب للغاية. فمع الهجوم على فنزويلا، نواجه تدمير كل الإنجازات التي تحققت في القانون الدولي والدبلوماسية في منطقتنا".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "الولايات المتحدة شنّت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا".وصرّح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم السبت، أن "العاصمة كاراكاس، يجري قصفها الآن بالصواريخ". وشدد على "ضرورة أن تجتمع الأمم المتحدة فورا لبحث الموقف".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في فنزويلا، بسماع أصوات انفجارات عدة في العاصمة كاراكاس، رافق ذلك انقطاع للتيار الكهربائي في مناطق قريبة من قاعدة عسكرية رئيسية جنوب المدينة.وأشارت وسائل إعلام إلى أن الهجمات الجوية استهدفت قواعد عدة بينها المجمع العسكري "فورتي تونا" وثكنة "لا كارلوتا" ومطار "إيغيروتي".وخلال الأشهر القليلة الماضية، نشرت الولايات المتحدة قواتها العسكرية في البحر الكاريبي واستهدفت سفنا وزوارق عدة بمزاعم نقلها وتهريبها للمخدرات.وأدى التصعيد الأمريكي إلى توتر كبير في العلاقات بين كاراكاس وواشنطن، حيث أذن البيت الأبيض لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) بتنفيذ عمليات سرية في الجمهورية لزعزعة استقرار حكومة الرئيس نيكولاس مادورو. بدورها، أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى أن "موسكو تراقب تصعيدًا مستمرًا ومتعمدًا للتوترات حول فنزويلا الصديقة"، مشيرة إلى أن الطابع الأحادي لهذه القرارات، التي تُشكّل تهديدًا للملاحة الدولية، أمر مثير للقلق بشكل خاص.

