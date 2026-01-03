https://sarabic.ae/20260103/غوتيريش-يعرب-عن-قلقه-إزاء-عدم-احترام-القانون-الدولي-في-ضوء-العملية-الأمريكية-ضد-كاراكاس-1108871493.html

غوتيريش يعرب عن قلقه إزاء عدم احترام القانون الدولي في ضوء العملية الأمريكية ضد كاراكاس

غوتيريش يعرب عن قلقه إزاء عدم احترام القانون الدولي في ضوء العملية الأمريكية ضد كاراكاس

صرح المتحدث باسم الأمانة العامة للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يشعر بقلق عميق إزاء التصعيد في فنزويلا، الذي بلغ...

وقال دوجاريك في تصريح صحفي: "يشعر الأمين العام بقلق بالغ إزاء التصعيد الأخير في فنزويلا، الذي بلغ ذروته في العمل العسكري الأمريكي اليوم في البلاد، الذي قد تكون له عواقب وخيمة محتملة على المنطقة".وقال ترامب إنه "تم القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته وترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا"، مؤكدا أن "عملية القبض تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في فنزويلا، بسماع أصوات انفجارات عدة في العاصمة كاراكاس، رافق ذلك انقطاع للتيار الكهربائي في مناطق قريبة من قاعدة عسكرية رئيسية جنوب المدينة.وبحسب وسائل إعلام محلية، سُمعت أصوات تحليق طائرات حربية مقاتلة وسجل دوي 7 انفجارات في مناطق متباعدة من العاصمة.وخلال الأشهر القليلة الماضية، نشرت الولايات المتحدة قواتها العسكرية في البحر الكاريبي واستهدفت سفنا وزوارق عدة بمزاعم نقلها وتهريبها للمخدرات.ووفقًا للسلطات الأمريكية، تهدف هذه العمليات إلى "مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار بالمخدرات"، على حد زعمها.بدورها، أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى أن موسكو تراقب تصعيدا مستمرا ومتعمدا للتوترات حول فنزويلا الصديقة، مشيرة إلى أن الطابع الأحادي لهذه القرارات، التي تشكل تهديدا للملاحة الدولية، أمر مثير للقلق بشكل خاص.

