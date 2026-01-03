مسؤول بالحكومة اليمنية: التصعيد الأخير مغامرة مدعومة بأطراف خارجية والانتقالي لا يمثل كامل الجنوب

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
11:03 GMT
13 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
11:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
11:46 GMT
14 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد تهديدات إسرائيل... طهران مستعدة لضربة استباقية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو لترامب: إسرائيل لن تسمح بمشاركة تركيا في القوة الدولية بغزة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
09:48 GMT
11 د
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:03 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:11 GMT
16 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
17:27 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة تشن هجوما موسعا على فنزويلا وتعلن احتجاز الرئيس مادورو وزوجته
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اليمن ... جهود إقليمية لخفض التوتر بعد الإعلان الدستوري لـ "المجلس الانتقالي"
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
راديو
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
مسؤول بالحكومة اليمنية: التصعيد الأخير مغامرة مدعومة بأطراف خارجية والانتقالي لا يمثل كامل الجنوب
مسؤول بالحكومة اليمنية: التصعيد الأخير مغامرة مدعومة بأطراف خارجية والانتقالي لا يمثل كامل الجنوب
وأضاف باسالمة، في تصريحات لراديو "سبوتنيك"، أنه "لم يتم إشعار الحكومة ولا المجلس القيادة بما تم عمله"، معتبرا أن "الاتجاه شرقا والسيطرة على محافظة حضرموت ومحافظة المهرة كان مغامرة خطيرة، وهو ما أكسب العملية أبعادا داخلية تمثلت في الانقلاب على السلطة، وخارجية تمثلت في استفزاز دول مجلس التعاون الخليجي خاصة السعودية وسلطنة عمان، بحكم الجوار المباشر لمحافظة حضرموت والمهرة، ووجود ميليشيات على حدودهما مباشرة مدعومة سياسيا وعسكريا من أطراف خارجية مع تنسيق مع دولة إسرائيل".وأوضح باسالمة أن "خطورة الأمر استدعت توجيه الرئيس رشاد العليمي بأهمية معالجة الموضوع بشكل سريع قبل أن يتفجر الوضع وطلب من المملكة السعودية التدخل وإنهاء هذا التواجد الموجود على الحدود وهذه كانت الخلفية وبدايات المعركة الحالية".وأكد مستشار رئيس مجلس القيادة اليمني، أنه "ليست هناك نية لإقصاء المجلس الانتقالي، ولكن يجب وضع مبادئ أساسية لأن المجلس يحاول أن يفرض كونه يمثل الجنوب كله وهذا مرفوض"، مشيرا إلى أن "الحكومة وضعت مبادئ أساسية للحوار بحيث لا أحد يدعي تمثيله للجنوب بالكامل ما لم يكن هناك استفتاء تم إجراءه يخول له هذا الحق القانوني والشرعي وهو ما لم يحدث".ورحّبت السعودية بطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بعقد مؤتمر شامل في العاصمة الرياض، يجمع كافة المكونات الجنوبية لمناقشة "القضية الجنوبية" وحلها عبر الحوار.ويأتي هذا الإعلان وسط تقدم عسكري لقوات "درع الوطن" في محافظة حضرموت شرقي اليمن، حيث أعلنت السيطرة على مناطق استراتيجية وانسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من مواقع عدة.ويشهد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، منذ مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2025، أزمة بين رئيسه رشاد العليمي، وعضو المجلس عيدروس الزبيدي، الذي يقود "المجلس الانتقالي الجنوبي"، على خلفية سيطرة الأخير على مناطق شرقي اليمن، ضمن تحركاته لاستعادة الدولة، التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من البلاد، قبل تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو/ أيار 1990.وفي الثالث من ديسمبر الماضي، سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على محافظة حضرموت، عقب هجوم على الجيش اليمني، الذي أعلن مقتل وإصابة 77 من ضباطه وجنوده إثر ذلك، قبل أن تتقدم قوات المجلس إلى محافظة المهرة الحدودية مع عمان، وتستولي عليها دون قتال.وبإحكام قوات المجلس الانتقالي الجنوبي قبضتها على محافظتي حضرموت والمُهرة، يكون المجلس قد فرض سيطرته فعليًا على 6 محافظات، بالإضافة إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوبي البلاد).ويطالب المجلس الانتقالي الجنوبي باستعادة دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من اليمن، وتوحدت مع شماله في 22 مايو 1990، مكوّنة الجمهورية اليمنية، مبررًا ذلك "بتعرض أبناء المحافظات الجنوبية إلى ظلم واضطهاد من الشمال عقب حرب صيف 1994"، على حد قوله.ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 أعوام صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
مسؤول بالحكومة اليمنية: التصعيد الأخير مغامرة مدعومة بأطراف خارجية والانتقالي لا يمثل كامل الجنوب

تابعنا عبر
حصري
اعتبر مستشار رئيس مجلس القيادة اليمني، بدر باسالمة، التصعيد الأخير من مجلس الانتقالي ضد الشرعية تمردا كاملا على السلطة والرئاسة وعلى التوافق بين الطرفين.
وأضاف باسالمة، في تصريحات لراديو "سبوتنيك"، أنه "لم يتم إشعار الحكومة ولا المجلس القيادة بما تم عمله"، معتبرا أن "الاتجاه شرقا والسيطرة على محافظة حضرموت ومحافظة المهرة كان مغامرة خطيرة، وهو ما أكسب العملية أبعادا داخلية تمثلت في الانقلاب على السلطة، وخارجية تمثلت في استفزاز دول مجلس التعاون الخليجي خاصة السعودية وسلطنة عمان، بحكم الجوار المباشر لمحافظة حضرموت والمهرة، ووجود ميليشيات على حدودهما مباشرة مدعومة سياسيا وعسكريا من أطراف خارجية مع تنسيق مع دولة إسرائيل".
وأوضح باسالمة أن "خطورة الأمر استدعت توجيه الرئيس رشاد العليمي بأهمية معالجة الموضوع بشكل سريع قبل أن يتفجر الوضع وطلب من المملكة السعودية التدخل وإنهاء هذا التواجد الموجود على الحدود وهذه كانت الخلفية وبدايات المعركة الحالية".
مطار عدن الدولي، اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2026
مؤتمر في الرياض لحل أزمة الجنوب وتقدم "درع الوطن" في حضرموت... هل تنجح جهود التهدئة في اليمن؟
07:17 GMT
وأكد مستشار رئيس مجلس القيادة اليمني، أنه "ليست هناك نية لإقصاء المجلس الانتقالي، ولكن يجب وضع مبادئ أساسية لأن المجلس يحاول أن يفرض كونه يمثل الجنوب كله وهذا مرفوض"، مشيرا إلى أن "الحكومة وضعت مبادئ أساسية للحوار بحيث لا أحد يدعي تمثيله للجنوب بالكامل ما لم يكن هناك استفتاء تم إجراءه يخول له هذا الحق القانوني والشرعي وهو ما لم يحدث".

وأوضح المسؤول اليمني أن "الحوار المزمع في الرياض يهدف إلى عقد مؤتمر يحاول جمع كل القوى السياسية الموجودة في الجنوب للخروج برؤية للقوى الجنوبية ككل، ونتمنى أن يكون الانتقالي يشارك في هذا المؤتمر وألا يقصي نفسه".

ورحّبت السعودية بطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بعقد مؤتمر شامل في العاصمة الرياض، يجمع كافة المكونات الجنوبية لمناقشة "القضية الجنوبية" وحلها عبر الحوار.
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد علي العليمي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2026
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يشدد على أهداف عملية استلام المعسكرات سلميا في حضرموت وتحييد السلاح
أمس, 19:38 GMT
ويأتي هذا الإعلان وسط تقدم عسكري لقوات "درع الوطن" في محافظة حضرموت شرقي اليمن، حيث أعلنت السيطرة على مناطق استراتيجية وانسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من مواقع عدة.
ويشهد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، منذ مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2025، أزمة بين رئيسه رشاد العليمي، وعضو المجلس عيدروس الزبيدي، الذي يقود "المجلس الانتقالي الجنوبي"، على خلفية سيطرة الأخير على مناطق شرقي اليمن، ضمن تحركاته لاستعادة الدولة، التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من البلاد، قبل تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو/ أيار 1990.
وفي الثالث من ديسمبر الماضي، سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على محافظة حضرموت، عقب هجوم على الجيش اليمني، الذي أعلن مقتل وإصابة 77 من ضباطه وجنوده إثر ذلك، قبل أن تتقدم قوات المجلس إلى محافظة المهرة الحدودية مع عمان، وتستولي عليها دون قتال.
المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2026
اليمن... محافظ حضرموت يعلن سيطرة قوات "درع الوطن" على معسكر في أكبر قاعدة عسكرية بالمحافظة
أمس, 14:03 GMT
وبإحكام قوات المجلس الانتقالي الجنوبي قبضتها على محافظتي حضرموت والمُهرة، يكون المجلس قد فرض سيطرته فعليًا على 6 محافظات، بالإضافة إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوبي البلاد).
ويطالب المجلس الانتقالي الجنوبي باستعادة دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من اليمن، وتوحدت مع شماله في 22 مايو 1990، مكوّنة الجمهورية اليمنية، مبررًا ذلك "بتعرض أبناء المحافظات الجنوبية إلى ظلم واضطهاد من الشمال عقب حرب صيف 1994"، على حد قوله.
ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 أعوام صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
