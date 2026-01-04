عربي
أول تصريح لمادورو بعد وصوله إلى مقر الاحتجاز بإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية.. فيديو
الخارجية: روسيا تطالب بحل القضايا المتعلقة بالأنشطة البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا
الخارجية: روسيا تطالب بحل القضايا المتعلقة بالأنشطة البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح مدير إدارة منع الانتشار والرقابة على التسلح في وزارة الخارجية الروسية، أوليغ بوستنيكوف، اليوم الأحد، بأن تطالب روسيا بحل القضايا المتعلقة بالأنشطة العسكرية... 04.01.2026, سبوتنيك عربي
الخارجية الروسية
أخبار أوكرانيا
أسلحة بيولوجية
روسيا
وقال بوستنيكوف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، "نواصل سعينا الحثيث للتوصل إلى تسوية مع الجانبين الأمريكي والأوكراني لإزالة هذا العامل المزعج الخطير الذي يقوض نظام اتفاقية الأسلحة البيولوجية والأمن البيولوجي العالمي".أكتوبر الماضي، قال نائب مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح في وزارة الخارجية الروسية، كونستانتين فورونتسوف، إن تطوير مكونات أسلحة بيولوجية كان أو لا يزال جاريا في أوكرانيا، وأن موسكو تعتبر ذلك تهديدا مباشرا لأمنها القومي.وأضاف خلال كلمته في اجتماع اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة إن أوكرانيا كانت أو لا تزال تجري أعمالا لتطوير مكونات أسلحة بيولوجية في مناطق قريبة من الأراضي الروسية.وأضاف فورونتسوف أن روسيا تعتبر هذه الأنشطة "تهديدا مباشرا لأمنها القومي".وأكد على الحاجة الملحة لتعزيز جهود "توسيع وتطبيق" نظام اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية، مشددا على أهمية ضمان الامتثال الدولي لهذا النظام لمنع أي تهديدات محتملة.وفي وقت سابق، وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إنهاء تطوير الأسلحة البيولوجية بـ الرائعة، مشيرًا إلى أن موسكو تدعمها.وفي وقت سابق، أعلنت السفارة الروسية في واشنطن، أن الولايات المتحدة تتجاهل مطالب روسيا بشأن انتهاكات واشنطن الجسيمة لاتفاقية الأسلحة البيولوجية، مؤكدة أن "روسيا لفتت مرارا إلى الانتهاكات الجسيمة من جانب الولايات المتحدة لالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية، إلا أن واشنطن تتجاهل هذه المطالب، وتبرر لنفسها بأن برنامجها يحمل "عنصرا إنسانيا".
سبوتنيك عربي
الخارجية الروسية, أخبار أوكرانيا, أسلحة بيولوجية, روسيا
الخارجية الروسية, أخبار أوكرانيا, أسلحة بيولوجية, روسيا

الخارجية: روسيا تطالب بحل القضايا المتعلقة بالأنشطة البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا

02:15 GMT 04.01.2026
وزير خارجية جنوب السودان والتعاون الدولي، سمايا كومبا، يلتقي وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على هامش المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية، القاهرة، 20 ديسمبر/ كانون الأول 2025
صرح مدير إدارة منع الانتشار والرقابة على التسلح في وزارة الخارجية الروسية، أوليغ بوستنيكوف، اليوم الأحد، بأن تطالب روسيا بحل القضايا المتعلقة بالأنشطة العسكرية البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا، لافتا إلى ان هذا الأمر يمثل مصدر إزعاج خطير.
وقال بوستنيكوف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، "نواصل سعينا الحثيث للتوصل إلى تسوية مع الجانبين الأمريكي والأوكراني لإزالة هذا العامل المزعج الخطير الذي يقوض نظام اتفاقية الأسلحة البيولوجية والأمن البيولوجي العالمي".
ووفقًا للدبلوماسي، فإن التساؤلات التي طرحها الجانب الروسي رسميًا بشأن إنشاء مختبرات بيولوجية من قبل متخصصين أمريكيين في أوكرانيا "لم تتلقَّ بعدُ الرد المطلوب، ولا تزال قائمة، وتتطلب حلًا".
أكتوبر الماضي، قال نائب مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح في وزارة الخارجية الروسية، كونستانتين فورونتسوف، إن تطوير مكونات أسلحة بيولوجية كان أو لا يزال جاريا في أوكرانيا، وأن موسكو تعتبر ذلك تهديدا مباشرا لأمنها القومي.
وأضاف خلال كلمته في اجتماع اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة إن أوكرانيا كانت أو لا تزال تجري أعمالا لتطوير مكونات أسلحة بيولوجية في مناطق قريبة من الأراضي الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية: أوكرانيا لا تزال تعمل على تطوير مكونات الأسلحة البيولوجية
22 أكتوبر 2025, 17:53 GMT
وأضاف فورونتسوف أن روسيا تعتبر هذه الأنشطة "تهديدا مباشرا لأمنها القومي".
وأكد على الحاجة الملحة لتعزيز جهود "توسيع وتطبيق" نظام اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية، مشددا على أهمية ضمان الامتثال الدولي لهذا النظام لمنع أي تهديدات محتملة.
وفي وقت سابق، وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إنهاء تطوير الأسلحة البيولوجية بـ الرائعة، مشيرًا إلى أن موسكو تدعمها.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال، وقت سابق، إن المجتمع الدولي يجب أن يتخلى تماما عن تطوير الأسلحة البيولوجية، مشيرا إلى عواقب "خطيرة بشكل لا يصدق" لهذه الأسلحة.
وفي وقت سابق، أعلنت السفارة الروسية في واشنطن، أن الولايات المتحدة تتجاهل مطالب روسيا بشأن انتهاكات واشنطن الجسيمة لاتفاقية الأسلحة البيولوجية، مؤكدة أن "روسيا لفتت مرارا إلى الانتهاكات الجسيمة من جانب الولايات المتحدة لالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية، إلا أن واشنطن تتجاهل هذه المطالب، وتبرر لنفسها بأن برنامجها يحمل "عنصرا إنسانيا".
