المغرب يعبر إلى ربع نهائي أمم إفريقيا ودياز يواصل كتابة التاريخ

عربي
وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق إبراهيم دياز في الدقيقة 64، ليمنح "أسود الأطلس" بطاقة العبور إلى دور الثمانية، ويواصل في الوقت ذاته كتابة اسمه في سجلات تاريخ البطولة. كما انفرد دياز بصدارة ترتيب هدافي المسابقة برصيد أربعة أهداف، مؤكداً تأثيره الكبير في مشوار المنتخب المغربي الساعي للتتويج باللقب القاري على أرضه. ومن المنتظر أن يلتقي المنتخب المغربي في ربع النهائي، يوم الجمعة المقبل، مع الفائز من مواجهة جنوب إفريقيا والكاميرون، المقررة لاحقاً ضمن منافسات دور الـ16.
حجز المنتخب المغربي مقعده في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، عقب انتصاره على منتخب تنزانيا بهدف دون مقابل، في المواجهة التي احتضنها ملعب العاصمة الرباط مساء اليوم الأحد.
وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق إبراهيم دياز في الدقيقة 64، ليمنح "أسود الأطلس" بطاقة العبور إلى دور الثمانية، ويواصل في الوقت ذاته كتابة اسمه في سجلات تاريخ البطولة.

ودون نجم ريال مدريد رقما غير مسبوق، بعدما أصبح أول لاعب مغربي ينجح في هز الشباك خلال أربع مباريات متتالية في تاريخ كأس أمم أفريقيا، إذ سبق له التسجيل أمام جزر القمر ومالي وزامبيا في دور المجموعات، قبل أن يواصل تألقه أمام تنزانيا.

كما انفرد دياز بصدارة ترتيب هدافي المسابقة برصيد أربعة أهداف، مؤكداً تأثيره الكبير في مشوار المنتخب المغربي الساعي للتتويج باللقب القاري على أرضه.

وكان المنتخب المغربي قد بلغ الأدوار الإقصائية بعد تصدره المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، فيما حقق منتخب تنزانيا إنجازا تاريخيا بتأهله لأول مرة إلى مرحلة خروج المغلوب، بعدما أنهى المجموعة الثالثة في المركز الثالث بنقطتين، إثر تعادلين مع أوغندا وتونس، وخسارة أمام نيجيريا.

ومن المنتظر أن يلتقي المنتخب المغربي في ربع النهائي، يوم الجمعة المقبل، مع الفائز من مواجهة جنوب إفريقيا والكاميرون، المقررة لاحقاً ضمن منافسات دور الـ16.
