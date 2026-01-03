https://sarabic.ae/20260103/السودان-يودع-أمم-أفريقيا-2025-1108881995.html
السودان يودع "أمم أفريقيا 2025"
سبوتنيك عربي
ودع المنتخب السوداني منافسات كأس الأمم الأفريقية 2025 التي يستضيفها المغرب، بعد خسارته أمام نظيره السنغالي (3 ـ 1)، بينما يستعد المنتخب السنغالي لمنافسات دور...
2026-01-03T19:25+0000
2026-01-03T19:25+0000
2026-01-03T19:25+0000
مجتمع
رياضة
أخبار العالم الآن
أخبار السودان اليوم
السنغال
كأس الأمم الأفريقية
أخبار المغرب اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/03/1108881509_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2d44d620e74f108a3a5c454467d74888.jpg
أقيمت المباراة، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات دور ثمن النهائي، لكنه خسر في نهاية المباراة رغم بدايته القوية في اللقاء.ودخل منتخب السودان المباراة بثقة كبيرة، ونجح في مباغتة حامل اللقب بهدف مبكر في الدقيقة السادسة عن طريق عامر عبد الله، الذي استغل كرة داخل منطقة الجزاء وسددها بإتقان في الزاوية البعيدة للحارس إدوارد ميندي، مانحا السودان تقدما مستحقا في الدقائق الأولى.وعقب الهدف، حاول المنتخب السوداني الحفاظ على توازنه الدفاعي أمام الضغط المتواصل من لاعبي السنغال، ونجح في إغلاق المساحات لفترات طويلة، قبل أن يدرك المنتخب السنغالي التعادل في الدقيقة 28 بواسطة اللاعب باب غاي.وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب السوداني محاولاته للعودة في النتيجة، إلا أن السيطرة السنغالية على وسط الميدان، صعبت المهمة.وفي الدقيقة 77، استغل المنتخب السنغالي خطأ دفاعيا ليسجل الهدف الثالث، مؤكدا خروج السودان من البطولة، التي قدم خلالها المنتخب السوداني أداء مشرفا عكس التطور الملحوظ في مستواه.
السنغال
أخبار المغرب اليوم
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/03/1108881509_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5bad6bb994b44b4719852ab6d21845d7.jpg
السودان يودع "أمم أفريقيا 2025"
ودع المنتخب السوداني منافسات كأس الأمم الأفريقية 2025 التي يستضيفها المغرب، بعد خسارته أمام نظيره السنغالي (3 ـ 1)، بينما يستعد المنتخب السنغالي لمنافسات دور ربع النهائي.
أقيمت المباراة، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات دور ثمن النهائي، لكنه خسر في نهاية المباراة رغم بدايته القوية في اللقاء.
ودخل منتخب السودان المباراة
بثقة كبيرة، ونجح في مباغتة حامل اللقب بهدف مبكر في الدقيقة السادسة عن طريق عامر عبد الله، الذي استغل كرة داخل منطقة الجزاء وسددها بإتقان في الزاوية البعيدة للحارس إدوارد ميندي، مانحا السودان تقدما مستحقا في الدقائق الأولى.
29 ديسمبر 2025, 20:33 GMT
وعقب الهدف، حاول المنتخب السوداني
الحفاظ على توازنه الدفاعي أمام الضغط المتواصل من لاعبي السنغال، ونجح في إغلاق المساحات لفترات طويلة، قبل أن يدرك المنتخب السنغالي التعادل في الدقيقة 28 بواسطة اللاعب باب غاي.
وقبل نهاية الشوط الأول، سجل باب غاي، الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، لينتهي الشوط الأول بتقدم السنغال (2 ـ 1).
وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب السوداني محاولاته للعودة في النتيجة، إلا أن السيطرة السنغالية على وسط الميدان، صعبت المهمة.
وفي الدقيقة 77، استغل المنتخب السنغالي خطأ دفاعيا ليسجل الهدف الثالث، مؤكدا خروج السودان من البطولة
، التي قدم خلالها المنتخب السوداني أداء مشرفا عكس التطور الملحوظ في مستواه.