مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
السودان يودع "أمم أفريقيا 2025"
السودان يودع "أمم أفريقيا 2025"
ودع المنتخب السوداني منافسات كأس الأمم الأفريقية 2025 التي يستضيفها المغرب، بعد خسارته أمام نظيره السنغالي (3 ـ 1)، بينما يستعد المنتخب السنغالي لمنافسات دور... 03.01.2026, سبوتنيك عربي
مجتمع
رياضة
أخبار العالم الآن
أخبار السودان اليوم
السنغال
كأس الأمم الأفريقية
أخبار المغرب اليوم
أقيمت المباراة، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات دور ثمن النهائي، لكنه خسر في نهاية المباراة رغم بدايته القوية في اللقاء.ودخل منتخب السودان المباراة بثقة كبيرة، ونجح في مباغتة حامل اللقب بهدف مبكر في الدقيقة السادسة عن طريق عامر عبد الله، الذي استغل كرة داخل منطقة الجزاء وسددها بإتقان في الزاوية البعيدة للحارس إدوارد ميندي، مانحا السودان تقدما مستحقا في الدقائق الأولى.وعقب الهدف، حاول المنتخب السوداني الحفاظ على توازنه الدفاعي أمام الضغط المتواصل من لاعبي السنغال، ونجح في إغلاق المساحات لفترات طويلة، قبل أن يدرك المنتخب السنغالي التعادل في الدقيقة 28 بواسطة اللاعب باب غاي.وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب السوداني محاولاته للعودة في النتيجة، إلا أن السيطرة السنغالية على وسط الميدان، صعبت المهمة.وفي الدقيقة 77، استغل المنتخب السنغالي خطأ دفاعيا ليسجل الهدف الثالث، مؤكدا خروج السودان من البطولة، التي قدم خلالها المنتخب السوداني أداء مشرفا عكس التطور الملحوظ في مستواه.
السودان يودع "أمم أفريقيا 2025"

ودع المنتخب السوداني منافسات كأس الأمم الأفريقية 2025 التي يستضيفها المغرب، بعد خسارته أمام نظيره السنغالي (3 ـ 1)، بينما يستعد المنتخب السنغالي لمنافسات دور ربع النهائي.
أقيمت المباراة، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات دور ثمن النهائي، لكنه خسر في نهاية المباراة رغم بدايته القوية في اللقاء.
ودخل منتخب السودان المباراة بثقة كبيرة، ونجح في مباغتة حامل اللقب بهدف مبكر في الدقيقة السادسة عن طريق عامر عبد الله، الذي استغل كرة داخل منطقة الجزاء وسددها بإتقان في الزاوية البعيدة للحارس إدوارد ميندي، مانحا السودان تقدما مستحقا في الدقائق الأولى.
وعقب الهدف، حاول المنتخب السوداني الحفاظ على توازنه الدفاعي أمام الضغط المتواصل من لاعبي السنغال، ونجح في إغلاق المساحات لفترات طويلة، قبل أن يدرك المنتخب السنغالي التعادل في الدقيقة 28 بواسطة اللاعب باب غاي.
وقبل نهاية الشوط الأول، سجل باب غاي، الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، لينتهي الشوط الأول بتقدم السنغال (2 ـ 1).
وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب السوداني محاولاته للعودة في النتيجة، إلا أن السيطرة السنغالية على وسط الميدان، صعبت المهمة.
وفي الدقيقة 77، استغل المنتخب السنغالي خطأ دفاعيا ليسجل الهدف الثالث، مؤكدا خروج السودان من البطولة، التي قدم خلالها المنتخب السوداني أداء مشرفا عكس التطور الملحوظ في مستواه.
