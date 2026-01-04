عربي
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
يواصل إهدار النقاط.. ليفربول يصدم جماهيره ويتعادل أمام فولهام
يواصل إهدار النقاط.. ليفربول يصدم جماهيره ويتعادل أمام فولهام
سبوتنيك عربي
واصل فريق ليفربول الإنجليزي إهدار النقاط في بطولة الدوري، بعد تعادل درامي في اللحظات الأخيرة أمام فولهام، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم... 04.01.2026, سبوتنيك عربي
يواصل إهدار النقاط.. ليفربول يصدم جماهيره ويتعادل أمام فولهام

واصل فريق ليفربول الإنجليزي إهدار النقاط في بطولة الدوري، بعد تعادل درامي في اللحظات الأخيرة أمام فولهام، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الأحد.
فشل ليفربول في الحفاظ على تقدمه في اللحظات الأخيرة، ليخرج بتعادل جديد، بعد تعادله السابق أمام ليدز يونايتد، وذلك بعدما حل ضيفا على فولهام بملعب كرافن كوتيدج.
تقدم فولهام أولا عن طريق هاري ويلسون، بعد تلقيه بينية سحرية من زميله راؤول خيمينيز، انفرد على إثرها بمرمى أليسون بيكر حارس مرمى "الريدز" وأودع الكرة في الشباك.
وفشل نادي ليفربول في التسديد بين القائمين والعارضة لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف، ولكنه بدأ الشوط الثاني ضاغطًا، وكان له ما أراد، حيث خطف هدف التعادل عن طريق فلوريان فيرتز.
جاء الهدف بعد اختراق من كونور برادلي الذي مررها إلى فلوريان فيرتز وسددها الأخير في الشباك.
وأنقذت العارضة فريق "الريدز" من هدف ثان بالدقيقة 77، بعد أن استغل هاري ويلسون لاعب فولهام خروج أليسون بيكر، ولعب الكرة من فوقه لترتطم بالعارضة، وأبعدها فيرجيل فان دايك بعد ذلك إلى ركنية.
وخلال الوقت الإضافي بدل من الضائع الذي أضافه الحكم وهو 7 دقائق، نجح كودي جاكبو في خطف هدف قاتل لليفربول في الدقيقة 94 بعد مقابلة عرضية زميله بتسديدة مباشرة في الشباك.
ورغم التعادل حافظ ليفربول على ترتيبه وظل في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد أن رفع رصيده إلى 34 نقطة، بينما صعد فولهام إلى المركز الـ11 بعد أن رفع رصيده إلى 28 نقطة.
